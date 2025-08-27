Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu výrobku, získá delší záruční dobu

Novela také zavádí povinnost poskytovat jasnější informace o výrobcích a jejich životnosti a zakazuje tzv. lakování nazeleno.
Už přes dva roky platí, že odstranění vady má přednost
Už přes dva roky platí hierarchie práv z vadného plnění. Primárním způsobem je stanovené odstranění vady, které však má dvě podoby, a to buď dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci. Prodávající nicméně může odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, je-li takové odstranění vady „nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.“ Pokud dojde k takovému odmítnutí odstranění vady obchodníkem, kupující je oprávněn „požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy“.
Prodávající má i odpovědnost za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu, který obchod dodal se zbožím. Zákonná domněnka vady zboží se od roku 2023 prodloužila na dvojnásobek, a to ze 6 měsíců na 1 rok. Podle této domněnky se má za to, že zboží bylo vadné již při převzetí spotřebitelem. V tomto období se uplatňuje obrácené důkazní břemeno – je na obchodníkovi, aby prokázal, že zboží bylo v době dodání v pořádku.
Při opravě výrobku bude platit delší záruka
Vláda před týdnem schválila návrh zákona, který novelizuje zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník a přináší v oblasti záruk a reklamací několik důležitých novinek. Tou nejdůležitější je prodloužení záruční doby. Pokud si zákazník při reklamaci zvolí opravu výrobku, záruka se automaticky prodlouží ze dvou na tři roky. Spotřebitelé tak získají jistotu, že jejich výrobek vydrží déle a že se vyplatí oprava namísto nákupu nového.
Delší odpovědnostní doba je podle Evropské komise jednou z hlavních motivací spotřebitelů, aby se chovali šetrněji k životnímu prostředí. Jedná se o nové pravidlo, které není v právním řádu ČR obsaženo, upřesňuje se v důvodové zprávě.
Další novinku tvoří zavedení povinnosti informovat spotřebitele, že mají právo zvolit si mezi opravou a výměnou, a o výhodě volby opravy v podobě tříleté odpovědnostní doby. Prodávající musí tuto informaci spotřebiteli sdělit dříve, než zjedná nápravu. Jakou formou musí podnikatel informace poskytnout, není přímo stanoveno.
Například při osobní reklamaci mohou být požadované informace sděleny ústně při přijetí reklamace příslušnou odpovědnou osobou. Naopak při reklamaci vadného plnění prostřednictvím online formuláře prodávajícího by tyto informace mohly být do tohoto formuláře zapracovány, dodává důvodová zpráva.
Povinnost opravit výrobek v přiměřené lhůtě, bezplatně a bez značných obtíží pro spotřebitele zůstává zachována. Nově bude rovněž stanoveno, že prodávající může na výslovnou žádost spotřebitele splnit svou povinnost z vadného plnění tím, že mu namísto výměny vadného výrobku za bezvadný poskytne výrobek renovovaný.
Lakovat nazeleno už nebude možné
Změny se mají dotknout i dalších oblastí. Dojde k rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik, které jsou zakázány za všech okolností, a to o 12 nových položek. Ty míří primárně na eliminaci praktik spočívajících v tzv. lakování nazeleno a předčasném zastarávání výrobků. Podnikatelé už například nebudou moct uvádět nepodložená obecná environmentální typu „zelený“, „šetrný k životnímu prostředí“, „biologicky rozložitelný“, „ekologicky šetrný“ nebo „šetrný ke klimatu“.
Dovolená jsou pouze taková tvrzení, která je možné prokázat prostřednictvím tzv. uznaného vynikajícího environmentálního profilu, například ekoznačkou EU nebo českou ekoznačkou „ekologicky šetrný výrobek“ nebo „ekologicky šetrná služba“ či jinou úředně uznávanou ekoznačkou (viz vysvětlení tohoto pojmu výše), píše se v důvodové zprávě.
Konec kazítek
Dále bude zakázáno prodávat spotřebiteli výrobek, který obsahuje tzv. kazítko, tj. například software, který omezuje jeho životnost.
Pokud by se například prodávající o takové zabudované funkci na omezení životnosti výrobku dozvěděl, a přesto by takový výrobek dál prodával, byla by taková praktika považována vždy za nekalou, tedy zakázanou. S tím souvisí i klamání o životnosti výrobku, například že výrobek za běžného způsobu použití vydrží po určitou dobu, například že žárovka má životnost X hodin svícení, konkretizuje důvodová zpráva.
Zakazuje se i tvrzení, že výrobek je opravitelný, ačkoli oprava není možná. Spotřebitel by také neměl být nucen předčasně vyměňovat spotřební části výrobku, které ještě není třeba měnit.
Nově už také nebude možné tvrdit, že se výrobek dá snadno opravit, pokud to není pravda. Stejně tak výrobce nesmí nutit zákazníky k použití jen originálních náhradních dílů, když jsou ve skutečnosti nahraditelné i jinými. A skončí i klamavé označování obalů jako recyklovatelných, pokud je skutečnost jiná, komentoval ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Za porušení pravidel budou výrobcům a obchodníkům hrozit pokuty až do výše 5 milionů korun. Kontrolu budou provádět jako doposud Česká obchodní inspekce, u kosmetiky krajské hygienické stanice a u potravin, alkoholu, tabáku nebo cigaret Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Kdy změny začnou platit
Pokud návrh stihne projít legislativním procesem, nabyde účinnosti v září 2026. Pokud jde o prodlouženou záruční dobu, dojde-li v rámci reklamace k opravě vadného výrobku, měla by začít platit už od 31. 7. 2026. Ačkoli je pravděpodobné, že návrh nestihne být do voleb schválen, dá se v budoucnu předpokládat jeho přijetí. Jde totiž o transpozici evropských směrnic, ke kterému bude muset dříve nebo později stejně dojít.