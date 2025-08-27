Podnikatel.cz  »  Právo  »  Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu výrobku, získá delší záruční dobu

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu výrobku, získá delší záruční dobu

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Ruka se zdviženým palcem a ruka opraváře v rukavici s nástrojem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Pokud si zákazník při reklamaci vybere opravu výrobku, bude mu muset podnikatel dát místo dvouleté záruční doby tříletou. Příslušnou novelu zákona schválila vláda.

Novela také zavádí povinnost poskytovat jasnější informace o výrobcích a jejich životnosti a zakazuje tzv. lakování nazeleno.

Co se dozvíte v článku
  1. Už přes dva roky platí, že odstranění vady má přednost
  2. Při opravě výrobku bude platit delší záruka
  3. Lakovat nazeleno už nebude možné
  4. Konec kazítek
  5. Kdy změny začnou platit

Už přes dva roky platí, že odstranění vady má přednost

Už přes dva roky platí hierarchie práv z vadného plnění. Primárním způsobem je stanovené odstranění vady, které však má dvě podoby, a to buď dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci. Prodávající nicméně může odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, je-li takové odstranění vady „nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.“ Pokud dojde k takovému odmítnutí odstranění vady obchodníkem, kupující je oprávněn „požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy“.

Prodávající má i odpovědnost za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu, který obchod dodal se zbožím. Zákonná domněnka vady zboží se od roku 2023 prodloužila na dvojnásobek, a to ze 6 měsíců na 1 rok. Podle této domněnky se má za to, že zboží bylo vadné již při převzetí spotřebitelem. V tomto období se uplatňuje obrácené důkazní břemeno – je na obchodníkovi, aby prokázal, že zboží bylo v době dodání v pořádku.

Při opravě výrobku bude platit delší záruka

Vláda před týdnem schválila návrh zákona, který novelizuje zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník a přináší v oblasti záruk a reklamací několik důležitých novinek. Tou nejdůležitější je prodloužení záruční doby. Pokud si zákazník při reklamaci zvolí opravu výrobku, záruka se automaticky prodlouží ze dvou na tři roky. Spotřebitelé tak získají jistotu, že jejich výrobek vydrží déle a že se vyplatí oprava namísto nákupu nového. Delší odpovědnostní doba je podle Evropské komise jednou z hlavních motivací spotřebitelů, aby se chovali šetrněji k životnímu prostředí. Jedná se o nové pravidlo, které není v právním řádu ČR obsaženo, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Další novinku tvoří zavedení povinnosti informovat spotřebitele, že mají právo zvolit si mezi opravou a výměnou, a o výhodě volby opravy v podobě tříleté odpovědnostní doby. Prodávající musí tuto informaci spotřebiteli sdělit dříve, než zjedná nápravu. Jakou formou musí podnikatel informace poskytnout, není přímo stanoveno. Například při osobní reklamaci mohou být požadované informace sděleny ústně při přijetí reklamace příslušnou odpovědnou osobou. Naopak při reklamaci vadného plnění prostřednictvím online formuláře prodávajícího by tyto informace mohly být do tohoto formuláře zapracovány, dodává důvodová zpráva.

Povinnost opravit výrobek v přiměřené lhůtě, bezplatně a bez značných obtíží pro spotřebitele zůstává zachována. Nově bude rovněž stanoveno, že prodávající může na výslovnou žádost spotřebitele splnit svou povinnost z vadného plnění tím, že mu namísto výměny vadného výrobku za bezvadný poskytne výrobek renovovaný.

Lakovat nazeleno už nebude možné

Změny se mají dotknout i dalších oblastí. Dojde k rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik, které jsou zakázány za všech okolností, a to o 12 nových položek. Ty míří primárně na eliminaci praktik spočívajících v tzv. lakování nazeleno a předčasném zastarávání výrobků. Podnikatelé už například nebudou moct uvádět nepodložená obecná environmentální typu „zelený“, „šetrný k životnímu prostředí“, „biologicky rozložitelný“, „ekologicky šetrný“ nebo „šetrný ke klimatu“.

Dovolená jsou pouze taková tvrzení, která je možné prokázat prostřednictvím tzv. uznaného vynikajícího environmentálního profilu, například ekoznačkou EU nebo českou ekoznačkou „ekologicky šetrný výrobek“ nebo „ekologicky šetrná služba“ či jinou úředně uznávanou ekoznačkou (viz vysvětlení tohoto pojmu výše), píše se v důvodové zprávě.

Obchodníci přijdou o trik, který jim roky vydělával. Naletěla na něj většina Čechů Přečtěte si také:

Obchodníci přijdou o trik, který jim roky vydělával. Naletěla na něj většina Čechů

Konec kazítek

Dále bude zakázáno prodávat spotřebiteli výrobek, který obsahuje tzv. kazítko, tj. například software, který omezuje jeho životnost. Pokud by se například prodávající o takové zabudované funkci na omezení životnosti výrobku dozvěděl, a přesto by takový výrobek dál prodával, byla by taková praktika považována vždy za nekalou, tedy zakázanou. S tím souvisí i klamání o životnosti výrobku, například že výrobek za běžného způsobu použití vydrží po určitou dobu, například že žárovka má životnost X hodin svícení, konkretizuje důvodová zpráva.

Zakazuje se i tvrzení, že výrobek je opravitelný, ačkoli oprava není možná. Spotřebitel by také neměl být nucen předčasně vyměňovat spotřební části výrobku, které ještě není třeba měnit. Nově už také nebude možné tvrdit, že se výrobek dá snadno opravit, pokud to není pravda. Stejně tak výrobce nesmí nutit zákazníky k použití jen originálních náhradních dílů, když jsou ve skutečnosti nahraditelné i jinými. A skončí i klamavé označování obalů jako recyklovatelných, pokud je skutečnost jiná, komentoval ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Za porušení pravidel budou výrobcům a obchodníkům hrozit pokuty až do výše 5 milionů korun. Kontrolu budou provádět jako doposud Česká obchodní inspekce, u kosmetiky krajské hygienické stanice a u potravin, alkoholu, tabáku nebo cigaret Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Kdy změny začnou platit

Pokud návrh stihne projít legislativním procesem, nabyde účinnosti v září 2026. Pokud jde o prodlouženou záruční dobu, dojde-li v rámci reklamace k opravě vadného výrobku, měla by začít platit už od 31. 7. 2026. Ačkoli je pravděpodobné, že návrh nestihne být do voleb schválen, dá se v budoucnu předpokládat jeho přijetí. Jde totiž o transpozici evropských směrnic, ke kterému bude muset dříve nebo později stejně dojít.

Bude vás delší záruční doba motivovat k opravování výrobků?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech. Vysvětluje, jak legislativa ovlivňuje podnikatele a živnostníky. Profil autora →

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 26. 8. 2025

Dále u nás najdete

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: Marihuana bude pro vlastní potřebu legální
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).