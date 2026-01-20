Práce v mrazu má své limity. Kdy už zaměstnavatel nesmí poslat lidi ven?

Mezi ochranná opatření patří například teplého oblečení nebo povinné přestávky. Mohou však nastat situace, kdy je práce venku zcela zakázána.
Teplé oblečení, obuv i rukavice nejsou benefit, ale povinnost
Jakmile teplota vzduchu klesne pod −10 °C, musí zaměstnavatel zaměstnancům zajistit vhodný teplý pracovní oděv. Ten musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, aby udržel tělesnou teplotu pracovníka v rozmezí 36 až 37 °C.
Při teplotách 4 °C a nižších je navíc povinností zaměstnavatele zajistit také rukavice a pracovní obuv, které chrání před chladem. Nestačí tedy běžné pracovní oblečení, ochrana musí odpovídat skutečným podmínkám.
Povinné přestávky v ohřívárně
Pokud zaměstnanec pracuje při teplotě nižší než 4 °C déle než dvě hodiny, musí mu být poskytnuta bezpečnostní přestávka v ohřívárně.
Tato přestávka musí trvat nejméně 10 minut a ohřívárna musí být vybavena zařízením umožňujícím zahřátí rukou. Nejde tedy jen o formální pauzu, ale o reálnou možnost zahřátí organismu.
Jak dlouho může zaměstnanec v mrazu pracovat
Zákon přesně stanovuje maximální délku práce v závislosti na teplotě vzduchu:
- při 4 až −10 °C může práce trvat maximálně 2 hodiny,
- při −10,1 až −20 °C maximálně 1 hodinu,
- při −20,1 až −30 °C už jen 30 minut.
Po uplynutí těchto limitů musí následovat přestávka nebo střídání zaměstnanců.
Kdy už zaměstnance ven poslat nesmíte
Pokud teplota vzduchu klesne pod −30 °C, zaměstnanec nesmí pracovat venku vůbec. Výjimku tvoří pouze naléhavé situace, jako jsou havárie, odvracení nebezpečí pro život nebo mimořádné události.
I v těchto případech ale musí zaměstnavatel ochranu zdraví řešit například střídáním pracovníků nebo jinou organizací práce. Při takto extrémních teplotách navíc platí, že nechráněná kůže nesmí být vystavena chladu déle než 10 minut.
Ochranné nápoje jsou povinné
Součástí ochrany zdraví zaměstnanců je i poskytování ochranných nápojů, které pomáhají zvládat zátěž chladem. Zaměstnavatel je musí zajistit při práci:
- na vnitřních pracovištích, kde je z technologických důvodů teplota nižší než 4 °C,
- na venkovních pracovištích, kde je korigovaná teplota vzduchu pod 4 °C.
Podrobné požadavky na ochranu zdraví zaměstnanců při práci v mrazu upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci.
