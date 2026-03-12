Úřední omyl zanechal matku na hranici existenční nouze. Stát se jí nezastal

Přechod na nový systém sociálních dávek může některým lidem výrazně zkomplikovat život. Pokud se při změně špatně nastaví výše podpory nebo úřad situaci nesprávně vyhodnotí, může se domácnost ze dne na den ocitnout ve vážných finančních potížích.
Mladá žena, která se nedávno stala matkou, se po přechodu na nový systém dávek ocitla ve velmi složité situaci. Po zaplacení nákladů na bydlení jí totiž zůstalo přibližně 2500 korun na celý měsíc.
Celkem pobírala asi 18 tisíc korun. Šlo o mateřskou a příspěvek na bydlení. Jenže samotné náklady na bydlení dosahovaly 15 500 korun, takže na běžné výdaje pro ni i novorozené dítě téměř nic nezbývalo.
O mimořádnou pomoc požádala marně
Žena se proto obrátila na úřad práce s žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc, která je určena lidem v náhlé finanční tísni. Úřad však její žádost zamítl.
V odůvodnění uvedl, že v Brně, kde žena žila, je možné najít byt o velikosti přibližně 41 metrů čtverečních s nájemným pod sedm tisíc korun. Takové zdůvodnění ale podle pozdějšího posouzení neodpovídalo skutečné situaci na trhu s bydlením.
Na odvolání neměla ani peníze
Proti rozhodnutí úřadu se žena nakonec ani neodvolala. Na další administrativu neměla totiž finanční prostředky.
K odvolání bylo nutné přiložit různé dokumenty a jejich kopie, což pro ni v dané chvíli představovalo další výdaje. V situaci, kdy jí po zaplacení nájmu zůstávaly jen stovky až tisíce korun, to byl problém.
Zastal se jí až ombudsman
Na případ nakonec upozornil veřejný ochránce práv. Podle něj měla být situace mladé matky posouzena jinak.
Upozornil například na to, že narození dítěte může představovat nestandardní životní situaci, na kterou je dávka mimořádné okamžité pomoci určena. Zároveň poukázal na to, že odhad nájemného použitý úřadem neodpovídal realitě.
Příchod potomka na svět nemůže být zohledněný v dávce na bydlení. Zároveň žena nemohla žádat o přídavek na dítě, protože se jí dcera narodila na konci září, uvedl ombudsman Stanislav Křeček s tím, že o přídavek na dítě bylo možné zažádat do 30. září 2025.
Úřad nakonec chybu uznal
Po upozornění ombudsmana úřad práce své rozhodnutí přehodnotil a uznal, že postup nebyl správný. Ženě nakonec přiznal mimořádnou dávku za dva měsíce.
Díky tomu získala více než osm tisíc korun, které jí pomohly překlenout nejtěžší období. Případ zároveň ukazuje, že i úřady mohou udělat chybu.