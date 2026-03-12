Podnikatel.cz  »  Právo  »  Úřední omyl zanechal matku na hranici existenční nouze. Stát se jí nezastal

Úřední omyl zanechal matku na hranici existenční nouze. Stát se jí nezastal

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
1 nový názor

Sdílet

Žena s dlouhými vlasy s utrápeným výrazem
Autor: Deposithphotos
Ilustrační obrázek
Rozhodnutí úřadů mohou někdy lidem výrazně zkomplikovat život. Stačí špatné posouzení situace a člověk se může ocitnout v těžké finanční tísni. Přesně to se stalo mladé matce, která po změnách v systému dávek zůstala téměř bez peněz.

Přechod na nový systém sociálních dávek může některým lidem výrazně zkomplikovat život. Pokud se při změně špatně nastaví výše podpory nebo úřad situaci nesprávně vyhodnotí, může se domácnost ze dne na den ocitnout ve vážných finančních potížích. 

Mladá žena, která se nedávno stala matkou, se po přechodu na nový systém dávek ocitla ve velmi složité situaci. Po zaplacení nákladů na bydlení jí totiž zůstalo přibližně 2500 korun na celý měsíc.

Celkem pobírala asi 18 tisíc korun. Šlo o mateřskou a příspěvek na bydlení. Jenže samotné náklady na bydlení dosahovaly 15 500 korun, takže na běžné výdaje pro ni i novorozené dítě téměř nic nezbývalo.

Stát nabízí kalkulačku k superdávce. Podnikatelé mají ale smůlu Přečtěte si také:

Stát nabízí kalkulačku k superdávce. Podnikatelé mají ale smůlu

O mimořádnou pomoc požádala marně

Žena se proto obrátila na úřad práce s žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc, která je určena lidem v náhlé finanční tísni. Úřad však její žádost zamítl.

V odůvodnění uvedl, že v Brně, kde žena žila, je možné najít byt o velikosti přibližně 41 metrů čtverečních s nájemným pod sedm tisíc korun. Takové zdůvodnění ale podle pozdějšího posouzení neodpovídalo skutečné situaci na trhu s bydlením.

Zmeškali jste schůzku na pracáku a hned vás vyřadili. Teď to bude jinak Přečtěte si také:

Zmeškali jste schůzku na pracáku a hned vás vyřadili. Teď to bude jinak

Na odvolání neměla ani peníze

Proti rozhodnutí úřadu se žena nakonec ani neodvolala. Na další administrativu neměla totiž finanční prostředky.

K odvolání bylo nutné přiložit různé dokumenty a jejich kopie, což pro ni v dané chvíli představovalo další výdaje. V situaci, kdy jí po zaplacení nájmu zůstávaly jen stovky až tisíce korun, to byl problém.

Zastal se jí až ombudsman

Na případ nakonec upozornil veřejný ochránce práv. Podle něj měla být situace mladé matky posouzena jinak.

Upozornil například na to, že narození dítěte může představovat nestandardní životní situaci, na kterou je dávka mimořádné okamžité pomoci určena. Zároveň poukázal na to, že odhad nájemného použitý úřadem neodpovídal realitě.

Příchod potomka na svět nemůže být zohledněný v dávce na bydlení. Zároveň žena nemohla žádat o přídavek na dítě, protože se jí dcera narodila na konci září, uvedl ombudsman Stanislav Křeček s tím, že o přídavek na dítě bylo možné zažádat do 30. září 2025.

AIT26

Nesouhlasíte s výší důchodu nebo invaliditou? Pomůže ombudsman ministerstva Přečtěte si také:

Nesouhlasíte s výší důchodu nebo invaliditou? Pomůže ombudsman ministerstva

Úřad nakonec chybu uznal

Po upozornění ombudsmana úřad práce své rozhodnutí přehodnotil a uznal, že postup nebyl správný. Ženě nakonec přiznal mimořádnou dávku za dva měsíce.

Díky tomu získala více než osm tisíc korun, které jí pomohly překlenout nejtěžší období. Případ zároveň ukazuje, že i úřady mohou udělat chybu.

Úřady chtějí data, která mají: Senioři nenahlásili věk, vzali jim úlevu na poplatku Přečtěte si také:

Úřady chtějí data, která mají: Senioři nenahlásili věk, vzali jim úlevu na poplatku

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
nějak nechápu co dělá článek na webu PODNIKATEL o matce co pobírá 18000 příspěvky? nějak mne to nedojímá kór když na to stát se matkou jsou VŽDY potřeba dva tak snad tatínek zaplatí vše ostatní když matce dávky stačí na bydlení.... ted pokud to neni panna Maria pak at se obrátí s žádostí v modlitbě
Tomas


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Tisíce firem se sice vyhnou auditu, účetní závěrku za rok 2025 ale ještě ověřit musí

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).