Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Jana Langerová
Dnes
Manželé Schneedorferovi chtěli otevřít prádelnu. Místo toho založili obchod s kořením, který je dnes oázou vůní a chutí pro všechny nadšené kuchaře.

Před jedenácti lety se zrodil nápad, který navždy změnil profesní život Michaely a Jana Schneedorferových. Nebýt jednoho večera v restauraci, možná by dnes místo obchodu s kořením Království chuti provozovali prádelnu s názvem „U Mýdlové bublinky“. 

Původní podnikatelský záměr byl totiž zcela odlišný. Už jsme měli mandl, už jsme měli všechno takhle připravené, vzpomíná s úsměvem Michaela Schneedorferová. Vše změnil Jan, který za ní přišel s nečekaným návrhem: Co kdybychom se otevřeli jako obchod s kořením?

Tato myšlenka padla na úrodnou půdu. Michaela, vášnivá kuchařka, si totiž neustále stěžovala, že pro své recepty nemůže sehnat zajímavé a kvalitní koření. Impulsem ke změně byla i touha obou manželů opustit svá tehdejší zaměstnání. Michaela pracovala jako poštovní doručovatelka a Jan po dvaceti letech v oboru IT programování cítil, že potřebuje změnu. Už mi to trošičku lezlo přes hlavu, takže jsme říkali, že to musíme změnit, jinak se prostě zblázníme, vysvětluje Jan Schneedorfer. Společně tak našli, jak sami říkají, díru na trhu.

Zážitek pro všechny smysly

Od samého začátku měli jasnou vizi, jak by jejich obchod měl vypadat. Inspirovali se na cestách v zahraničí, kde je fascinovaly exotické bazary a tržiště plné vůní a chutí. Chtěli se odlišit od běžného prodeje koření v neprůhledných sáčcích. Nemůžete hned nasát atmosféru toho daného produktu nebo tu inspiraci, popisuje Jan tehdejší situaci na českém trhu.

Rozhodli se proto pro prodej z velkých skleněných dóz. Tento způsob je podle nich dokonalou kombinací, jak zboží prezentovat. Zákazník si může koření nejen prohlédnout a obdivovat jeho barvy, ale po otevření dózy ho okamžitě zasáhne intenzivní vůně. Cílem bylo propojit klasický způsob prodeje s moderní a hygienickou formou. Jejich obchod se tak stal místem, kam lidé nechodí jen nakupovat. K nám chodí i zákazníci, říkají, máte nějaké přání vonět? Ne, my jsme se k vám přišli uklidnit, říká Michaela a dodává, že někteří návštěvníci si přicházejí jen nasát atmosféru.

Důležitou součástí zážitku v Království chuti je i možnost koření nejen očichat, ale také ochutnat. Zákazníci si mohou malou špetku nasypat na dlaň a vyzkoušet, zda jim směs či daný druh vyhovuje. Vy i poznáte v té chuti tu čerstvost, zdůrazňuje Michaela Schneedorferová. Právě na čerstvosti, vůni a barvě si majitelé zakládají a veškeré koření, které prodávají, sami ochutnávají a testují ve vlastních receptech.

Od šedesáti druhů ke čtyřem stům díky zákazníkům

Když obchod otevírali, začínali se sortimentem čítajícím mezi 60 a 90 druhy koření. Dnes jejich nabídka zahrnuje okolo 400 druhů. Za tímto obrovským nárůstem stojí především jejich zákazníci, jak potvrzuje Michaela. Podobně jako oni sami totiž kdysi marně sháněli specifické ingredience, přicházeli za nimi i zákazníci s přáními, co jim na trhu chybí. To se pro majitele stalo hlavní inspirací k neustálému rozšiřování sortimentu.

Inspiraci však nehledají jen u zákazníků. Dalším zdrojem jsou cesty do zahraničí, kde poznávají nové kuchyně a chutě. Vždycky když odněkud přijedeme, tak přijedeme úplně zoufalí a říkáme, tohle musíme mít, popisuje Jan Schneedorfer. Díky svým zkušenostem už dokáží v cizokrajných jídlech rozpoznat jednotlivé složky a ingredience.

Objevování světa koření je podle nich nekonečný proces. Stále se učíme, stále nacházíme nové informace, takže neřekl bych, že jsme hotoví. A to asi ani nikdy nebudeme, říká Jan. Jako příklad uvádí obrovskou rozmanitost pepřů. Většina lidí zná jen čtyři základní druhy, ale ve skutečnosti existuje například pepř grapefruitový, verbena, burbonský z Madagaskaru, dlouhý, kubebový nebo tasmánský. Jan Schneedorfer to přirovnává k vínu: Taky nepijete jenom jeden druh vína a řeknete si, to je přece úplně jedno, tak u toho pepře je to úplně to samé. V každém najdete trošičku jinou chuť a můžete si s tím hrát.

Od kamenné prodejny k e-shopu

Zpočátku provozovali manželé Schneedorferovi pouze kamenný obchod. Zhruba po roce fungování spustili i e-shop. Dlouhou dobu byla prodejna dominantním prodejním kanálem a online prodej sloužil spíše jako katalog a zdroj inspirace. Zlom přišel s obdobím covidu, kdy se poměr sil obrátil. V současné době jsou tržby z obou kanálů přibližně vyrovnané, s mírnou převahou e-shopu. Mnoho původních zákazníků z kamenné prodejny si nyní nechává koření posílat.

Kamenný obchod je však pro jejich podnikání stále klíčový, zejména kvůli důvěryhodnosti. Často nám právě zákazníci píší, že třeba u nás nikdy nebyli, někdo o nás slyšel, někdo nás doporučil a že se těší, až pojedou do Prahy, že se u nás musí zastavit, dodává Jan. Osobní přístup je podle něj u prodeje potravin stále velmi důležitý.

Největší výzvou v jejich podnikání je zajištění kvalitních dodavatelů. Spolupracují s deseti až dvaceti partnery, kteří pro ně zajišťují nákup koření v konkrétních lokalitách. Problémem je především sezónnost a omezená produkce některých vzácných druhů. Třeba jenom dvě tuny na rok, jako celosvětová produkce, vysvětluje Jan u některých specifických druhů koření, což jim znemožňuje zajistit stálou dostupnost celého sortimentu.

Budoucnost vonící novými směsmi

Do budoucna by manželé Schneedorferovi rádi otevřeli další pobočku, ale jsou si vědomi náročnosti takového kroku. Jejich prodejní model, založený na osobním přístupu a vážení koření na míru od malých gramáží, je logisticky velmi náročný. Michaela má obavy a neumí si úplně představit, že by měli další obchody a museli to vše logisticky nějak zvládnout. 

Byli bychom rádi, ale zároveň víme, že to je strašný závazek protože přece jenom my v tom obchodě jsme, máme tedy kolegy, ale i tak jsme tam celý den a představa, že budeme na dvou místech bude dost náročná, takže nechceme tenhle krok určitě podcenit, dodává Jan s tím, že by byli rádi, ale berou to velmi vážně.

Aktuálně je limituje i velikost stávajícího obchodu, kam se jim další novinky už nevejdou. Přesto neustále objevují a připravují nové směsi. Mezi nedávné novinky patří například grilovací koření Smokehouse s uzeným zeleným pepřem, Barbecue Bavorské kuřátko s citronovou a pomerančovou kůrou nebo směs Ohnivé mango s kousky sušeného manga. Tyto inovace dokazují, že svět koření je nekonečně pestrý a i po jedenácti letech je stále co objevovat.

