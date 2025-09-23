Podnikatel.cz  »  Byznys  »  „No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 6 minut
přidejte názor

Sdílet

Sada misek z jabloně od Dřevotočím radost
Hodiny z brazilské třešně od Dřevotočím radost
Jasanová miska od Dřevotočím radost
Dřevěný maják z jasanu od Dřevotočím radost
Třešňová miska od Dřevotočím radost
Svícen z třešňového dřeva od Dřevotočím radost
Trnková miska od Dřevotočím radost
Misky od Dřevotočím radost
Váza z jabloňového dřeva od Dřevotočím radost
Svícny a další výrobky od Dřevotočím radost
Dílna Dřevotočím radost
Sloni a další zvířata od Dřevotočím radost
Ptačí budka z dubu od Dřevotočím radost
Dřevěné klíčenky od Dřevotočím radost
Ořechový svícen od Dřevotočím radost
Tužkovník z ořechu od Dřevotočím radost
Tomáš Navrátil z Dřevotočím radost s dcerou
Sada misek z jabloně od Dřevotočím radost
Hodiny z brazilské třešně od Dřevotočím radost
Jasanová miska od Dřevotočím radost
Dřevěný maják z jasanu od Dřevotočím radost
Třešňová miska od Dřevotočím radost
Všechny fotografie
Hudební nástroje Tomáš vyměnil za soustruh. Zjistěte v našem příběhu, jaká byla jeho cesta ke dřevu.

Tomáš Navrátil se věnuje ručnímu uměleckému soustružení dřeva. Jeho výrobky najdete pod označením Dřevotočím radost, protože je dělá k radosti své i svého okolí.

Co se dozvíte v článku
  1. Učil se při odpolední kávě
  2. Stále je potřeba nějaká výbava
  3. Dřevo bral u kamen příbuzných
  4. Soustružení jako dobrodružství
  5. Výzvou byli sloni
  6. S prodejem pomáhá dcera
  7. Tip na další příběh

Učil se při odpolední kávě

Tomáše na soustružení nejvíce fascinuje práce s jedinečným a překvapivě proměnlivým materiálem, kterým dřevo bez pochyby je a také odhalování skryté krásy dřeva. Ta je podle něj při běžném pohledu nepostřehnutelná. K založení vedlejší živnosti se rozhodl po třech letech, co začal se soustružením. Byly za tím hlavně jeho pracovní a zdravotní problémy. Vedlejší živnost právě proto, že pobírám invalidní důchod a mé pracovní tempo je kvůli mým zdravotním omezením poměrně dost nízké, doplňuje na úvod.

Samotnému soustružení se Tomáš Navrátil učil pozorováním. Asi rok jsem si po příchodu z práce domů při odpolední kávě pouštěl YouTube. Tam jsem našel různá soustružnická videa a zvlášť jeden kanál mě oslovil, protože ta práce na něm vypadala velmi prostě a jednoduše. Prostá technika přípravy, prostá technika na samodělném soustruhu, vzpomíná a podotýká, že přesto věděl, že to určitě nebude až tak moc jednoduché.

Na soustružení je podle Tomáše nejdůležitější si osvojit správnou techniku držení nástrojů, což bývá zvlášť ze začátku, to nejtěžší a nejsložitější. Také pro něj bylo výzvou změnit myšlení, protože je vyučený hudební nástrojař a má potíže se strojařským myšlením. Někdy mu tedy trvá déle, než si dokáže představit ten či onen úkon, který je potřeba provést. Na druhou stranu je pro něj ale tento „nedostatek“ i výhodou. Nemá totiž tak velké strojařské zatížení a cítí se víc volný ve tvoření. Častokrát nemám představu o konečné podobě soustruženého kusu, zraje to pomalu při odebírání dřeva. Jiná věc je objednaný výrobek. Tam té svobody je méně, jde o přesnou představu či požadavek podoby výrobku, dodává.

Stále je potřeba nějaká výbava

Dílna Tomáše Navrátila je malá místnost s vybavením okolo stěn. Počet hlavních nástrojů bychom spočítali s rezervou na prstech obou rukou. Horší to je s těmi pomocnými. Trošku se to rozrostlo, ale nikoli neočekávaně, říká s úsměvem. Kdo se soustružením začíná, podle něj dobře ví, že to není jen o stroji. Potřebuje obráběcí nástroje, zvané struhy, něco na jejich ostření, pak nějakou výbavu na povrch a zvláštní kapitola je ještě příprava polotovarů.

U soustruhu pak záleží především na záměru. Pokud si chce člověk jen tak občas zarýpat do dřeva, tak někomu může stačit i obyčejný, jak já říkám, „hrací strojek, který je k mání skoro všude, popisuje Tomáš s tím, že někdo ani nepotřebuje kvalitnější nástroje a vyrobí na něm i pěknou věc. On tak začínal a vzpomíná na to, jak byl v době začátků v některých soustružnických skupinách na sociálních sítích často varován, že když bude chtít pokračovat, zjistí, že mu toto nestačí. Podle něj to ani snad nebylo třeba, protože mu bylo jasné, že si na onom „hracím strojku“ jen potvrzuje, jestli chce opravdu pokračovat nebo ne.

Když se Tomáš ohlédne zpátky, v době svých začátků si nikdy nepomyslel, že by mohl mít výbavu v té podobě, jak ji mám dnes. Zjišťuje totiž, že by bylo užitečné mít ještě toto, nebo aspoň támhleto, ale nejlíp, kdyby to šlo obojí a ještě tamto… Dnes je totiž tak dobrá vybavenost, že když člověk někam postoupí při osobním růstu, vede ho to dál a dál. Nevím, kde to končí, tak daleko ještě zdaleka nejsem, shrnuje s úsměvem.

Dřevo bral u kamen příbuzných

Dřevo se Tomáš Navrátil snaží získávat místně. Když jsem začínal, bral jsem si kusy dřeva u kamen příbuzných (No, tohleto přece nespálíte! To je přece škoda!), směje se s tím, že občas bylo něco od známých nebo od rodiny. Také se mu stává, že mu zavolá někdo úplně cizí, jestli by nechtěl trochu dřeva. Je to takové pestré. Co se rozměrů týká, mám stroj, se kterým spolehlivě zvládnu průměr asi 32 cm a maximální délku můžu asi 60 centimetrů, prozrazuje dále.

Tomáš přiznává, že rád pracuje se suchým dřevem. Zkoušel i takzvané mokré točení, které dělá docela dost jiných, ale příliš mu tato technika neseděla. Co se týče kvality, dřevo by mělo ideálně být bez prasklin a suků. Jsou ale případy, kdy dokážu suky využít ve svůj prospěch jako vítanou dekoraci. Chce to trochu zkušenosti, aby člověk poznal, že suk využije nebo je to naopak nežádoucí element, popisuje s tím, že nemá problém točit ani z luxusnějšího materiálu, kde je to hlavně o konečné ceně.

Zdroj: Youtube.com

Soustružení jako dobrodružství

V nabídce Dřevotočím radost je spousta produktů, od svícnů přes misky až po hodiny. Jak vysvětluje Tomáš, hodiny, různé dózičky či misky byly vyráběny na přání. Jedny hodiny například vyráběl z třešně brazilské, což je tak trochu dražší materiál. Často se však rozhoduje takzvaně za jízdy. Moje práce je hlavně o tvoření, hledání nových podob, tvarů apod., zdůrazňuje a doplňuje, že jeho rámcová představa byla předměty ze dřeva jak pro dekoraci, tak pro praktické používání. Co by to mělo být zcela konkrétně, to se podle Tomáše neustále vyvíjí.

Jako malý jsem plul na lodích po moři nebo pod hladinou moří v ponorce. Dobrodružné knížky všeho druhu rozvíjely moji fantazii a tak mi velmi imponovaly různé majáky na útesech, které bičují prudké vlny rozbouřeného moře – tak jsem prostě vyrobil několik majáků, uvádí na příkladu Tomáš a dodává, že dnes neví, co bude točit třeba za měsíc, půl roku, rok… Nebude to překvapení jen pro vás, ale především pro mě. Soustružení je pro mě obrovské dobrodružství, usmívá se.

Výzvou byli sloni

Výzvy bere Tomáš Navrátil jako součást jeho tvořivé práce. Když vidí, že někdo vytočil něco, co je aktuálně nad jeho možnosti pochopení a tím pádem i vytvoření, nevzdává to. Nechá věc v klidu uzrát a ona se posléze poddá. Výzva byla pořídit soustruh a nástroje. Další výzva rozšířit výbavu o to či ono. Uspořádání mé dílničky by byla kapitola sama o sobě na téma „jak promyslet každý plošný i prostorový centimetr“ a tak podobně, přiznává dále.

Nejsložitější, co Tomáš vyráběl, byli sloni, tedy tělo, hlava a dvakrát uši. Byla to tehdy výzva z YouTube už vytočit to podle něj byla lahůdka. Ještě horší bylo dát to hezky do kupy. Moc obdivuje lidi, co vyrábí z točeného dřeva různá zvířátka. Vyrábí je i jeden můj dobrý kamarád, který má různé pejsky, ptáčky a já nevím, co ještě, mnoho jeho výrobků nechápu, ale to mi nevadí, nikde není napsáno, že se k něčemu takovému nedopracuju. Uvidíme, dodává.

S prodejem pomáhá dcera

Tomáš Navrátil má několik stálých zákazníků a mimoto zkouší stánkový i domácí prodej. S ním mu obětavě pomáhá jeho nejmladší dcera. Nejprve jsem začal s webovými stránkami, které podporuji vlastním kanálem na YouTube a v červnu jsem přidal i sociální síť Facebook, upřesnil.

WT100 early temata 2

Výrobků, na které Tomáš zatím nestačí, je docela dost. Je to podle něj o zkušenostech, znalostech a nakonec i o tréninku a technickém vybavení. Žádným nesplněným snem však netrpí, snem je pro něj už to, že začal točit, když to předtím nikdy nedělal. Je tedy stále na cestě a na pochodu, jde a učí se dál a dál. Ono se totiž denní soustružení bez neustálého učení neobejde. Kdo si myslí, že ano, brzy končí zklamán. Zdravá pokora je nezbytnou součástí tohoto překrásného řemesla, uzavírá.

Tip na další příběh

Truhlářské řemeslo zdědil, ale směr si určil sám. A postavil ho na saunování

Dušan Souček se rozhodl přijít na trh s novým produktem v podobě saun a zázemí mu poskytla truhlárna, kterou přebral po tátovi. Zjistěte, jaká k tomu byla cesta. Více v článku.

Seriál: Příběhy podnikatelů
Přečtěte si všechny díly seriálu Příběhy podnikatelů nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Jana Langerová píše o marketingu, podnikatelských příbězích a digitálních trendech.​ Profil autorky →

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 23. 9. 2025

Dále u nás najdete

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Jak funguje obnovitelná nafta?

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).