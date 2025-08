Truhlářské řemeslo zdědil, ale směr si určil sám. A postavil ho na saunování

Chyběl mu kontakt se zákazníkem

Dušan Souček vyrostl v truhlářské rodině, studoval navrhování interiérů a dřevěné konstrukce, takže má i znalostní základ. Přirozeně to začal dělat, navrhoval i vyráběl nábytek, protože jeho táta měl truhlárnu. Bylo pro něj přirozené začít takto svůj profesní život. Osud ho ale nasměroval jinam, utekl k on-line podnikání na internetu, které ho úplně pohltilo a začalo moc bavit. Konkrétně se věnoval on-line marketingu, což mu dnes při propagaci tradičního řemesla velmi pomáhá. Ke změně se však odhodlal proto, že práce na internetu pro něj byla hodně anonymní a začal mu chybět kontakt se zákazníkem. Takový ten pocit, když někomu dodáte službu nebo výrobek a on vám řekne wow, jsem spokojený, užívám to, líbí se mi to, doplňuje nadšeně s tím, že také chtěl dělat něco fyzického.

Značka Saunero pak vznikla díky tomu, že Dušan miluje saunování a řekl si, že by bylo super dělat sauny. V jednom penzionu jej sauny zaujaly a nápad v hlavě zrál, až uzrál. Také když před několika lety dělal nábytek a montoval kuchyň u zákazníka, viděl tam pár řemeslníků, co dělali saunu. Líbilo se mi to jako krásná práce se dřevem a zároveň se mi to zdálo jednoduché pro podnikání, protože jde jen o jednu věc. U nábytku jsme dělali pro každého něco jiného a člověk se musel pořád něco učit a zkoušet, popisuje, jak pro něj bylo důležité, že jsou sauny byznysově uchopitelné a že jej budou hodně bavit.

Kolotoč kolem převzetí truhlárny

Podle Dušana bylo dalším impulsem, že bylo potřeba převzít rodinnou truhlárnu, aby mohlo jméno Souček fungovat dál. Jeho táta začal podnikat ještě za minulého režimu a bylo tak velkou vnitřní motivací, aby dílna nezanikla. Nicméně jsem věděl, že budu chtít pokračovat jinak, nebudu dělat zakázkou výrobu, ale budu se chtít specializovat na výrobu saun. Byla to velká změna, přiznává. Jednak bylo potřeba zajistit provoz dál, Dušan začínal s jedním zaměstnancem a bylo tak potřeba mu zajistit výplatu a práci. Bylo to náročnější, protože hned od začátku nemělo Saunero příval objednávek. Hodně jim tehdy pomohlo, že měli stálého zákazníka, který od nich pravidelně odebíral nábytek.





Postupně Dušan zjišťoval, co všechno musí v takovém podnikání řešit. Už mu nestačil počítač a kancelář jako byl zvyklý dříve a musel řešit výrobu, dílnu, zázemí pro zaměstnance a podobně. Bylo to hodně náročné, ale Dušana to zároveň hodně bavilo. Do toho se museli přestěhovat blíže k truhlárně, tedy do vesnice odkud pocházel. Ten rok, kdy se vše přebíralo, byl podle něj hodně intenzivní a plný nových zkušeností a zážitků.

První kroky k podnikání se saunami měl Dušan připravené už dávno před kolotočem kolem truhlárny. Jak pochází z marketingu, tak první krok byla brandová strategie. Nešlo jen o vytvoření hezkého loga nebo brandové identity, ale především o to, aby působili profesionálně a dávalo to smysl a aby se i marketingová komunikace měla o co opřít a měla základní mustr, jak to bude vypadat. S tím bylo spojeno i vymýšlení názvu a ochranná známka.

Dalším krokem bylo naučit se vůbec vyrábět sauny. Dušan díky truhlařině má dřevo v krvi a ví, jak s ním pracovat. Také měl vedle sebe kolegu s několikaletými zkušenostmi. Problémem však bylo, že šlo o něco úplně jiného a nového. Všechno se tedy začali učit a první saunu dali dohromady loni na jaře. To byl prototyp, na kterém jsme všechno začali testovat. Nejen konstrukční věci, ale aby sauna byla navržená tak, aby z ní zákazník měl největší zážitek. Vývoj trval dalšího půl roku, kdy se to ladilo a zároveň jsme věděli, co u další sauny uděláme jinak, popisuje Dušan.





Do toho vznikal web s internetovým obchodem, kde se vše začalo prezentovat, což byl také obrovský kus práce spojený také s články o saunování. Dušanovou vizí je prostřednictvím výroby sauny umožnit co nejvíce lidem se saunovat. Jeho heslem je, že by se u nás měli lidé více saunovat, protože život je poté mnohem klidnější, zdravější a pohodovější. A k tomu potřebujete saunu, kterou vám rádi uděláme, doplňuje s úsměvem a dodává, že chce saunování představit širší veřejnosti.

Začali se sudovými saunami

Saunero začínalo se sudovými saunami, což bylo podle Dušana byznysové rozhodnutí. Když si předem dělal průzkum, jaké sauny se dělají a co to obnáší, vyšlo mu, že sudová sauna je nejjednodušší na výrobu. A zároveň je nejdostupnější z hlediska peněz, takže jednodušší na prodej. Jeho cílem tedy bylo, že z řady sudových saun udělají základní výrobek, který budou schopni dodávat a vyrábět poměrně rychle a zajistí jim cashflow, aby byli schopni udržet provoz a zároveň rozvíjet výrobu. Chtěl jsem zkrátka výrobek, který budeme sekat jako Baťa cvičky, směje se.

Když si Dušan dělal průzkum, přišlo mu, že hodně sudových saun je dělaných velmi levně a jejich konstrukce vypadá jednoduše. Vím, že nechci jít cestou co možná nejlevnějšího výrobku. Naopak chci jít cestou dostupné ceny, ale aby výrobek byl kvalitní, poskytoval potřebný komfort a zároveň, aby vydržel hodně dlouho a fungoval i za 20 let, dodává.

Tím, že mají základ v truhlářské výrobě, tak konstrukci udělali takzvaně potruhlářsku, kdy dveře jsou dveře a ne nějaké připlácnuté sklo na stěnu. Zakládají si na tom, aby konstrukce byla kvalitní a poctivá. Máme i zpětnou vazbu od zákazníků, kteří obchází více showroomů a nám říkají, že máme sauny zpracované do detailů a opravdu kvalitně, přidává Dušan s tím, že jejich sudovky sice patří k těm dražším, ale fungují a záleží jim na každém detailu.

Kromě kvality a poctivosti bylo pro Dušana důležité a přirozené testování saun. S nadsázkou říká, že pro něj se testování rovná saunování. Vysvětluje však, že testuje užité vlastnosti sauny. Například u první sudové sauny hodně ladil rozměry. Při průzkumu totiž narazil na sauny, kde se člověk musel krčit, což nenabízelo komfortní saunování. Šlo mi o to, abych v sauně mohl sedět pohodlně, mohl se tam normálně postavit nebo aby, když si tam lehnu, tak se špičkami nedotýkal horké stěny a podobně, vyjmenovává. Hlavní pro něj je, aby saunování bylo ničím nerušeným zážitkem.

Vylepšování zákazníci chválí

Neustálého vylepšování si všímají i zákazníci. Podle Dušana jde o věci, které přinášejí zákazníkům největší užitek. Tím, že začali teprve nedávno, tak sbírají zpětnou vazbu od zákazníků a na základě toho sauny vylepšují. Přidávali tak například zádové opěrky nebo konstrukční vzpěry zabraňující prohýbání saunových lavic. Jsou to tedy věci, které přicházejí s praxí. Já jsem na tohle hodně citlivý a vnímám každý nápad, se kterým zákazník přijde. A pokud to dává smysl, tak to zakomponujeme do výroby dalších modelů, přiznává Dušan.

Jako podnikatel Dušan také neustále vylepšuje efektivitu výroby, ať už jde o šablony umožňující přesnější frézování a rychlejší výrobu, nebo o nové stroje či testování různých dodavatelů. Podle Dušana jde o nekonečný vývoj, který nechce nikdy zastavit a pořád výrobek posouvat dál.

Jaká musí být sauna?

Podle Dušana sauna musí být taková, aby člověku vyhovovala. Každému totiž vyhovuje něco jiného, takže je hlavní, aby sauna plnila svůj účel. Občas se setkávám s lidmi, kteří mají zahradu, vířivku a bazén a říkají si, že by si pořídili saunu, protože tu ještě nemají. Ti ale přesně nejsou mí zákazníci, protože já chci lidi, kteří si saunu pořizují proto, že znají její výhody a chtějí si to saunování užívat a přinášet do života, popisuje Dušan.

Takoví zákazníci potřebují saunu, která jim bude sloužit. Tedy bude například dostatečně velká, rychle se vytopí a budou se v ní cítit komfortně. Teprve potom přichází na řadu to, aby byla hezká a zapadala například do konceptu zahrady. To je Dušanova filozofie související s celou prezentací firmy.

Při výběru sauny by lidé měli zohlednit mnoho faktorů. Patří mezi ně, jakým způsobem ji chtějí používat. Jestli do ní budou chodit několikrát týdně, nebo ji budou mít na chatě a saunovat se jen občas. Dále kolik se jich tam bude saunovat, jestli v ní budou sedět nebo ležet. Také záleží na umístění sauny. My nabízíme sauny, co jsou s posezením nebo s odpočívárnou a obojí má trochu jiného zákazníka. Saunu s odpočívárnou si pořídí zákazník, co nemá na zahradě jiné zázemí jako je pergola nebo posezení, kde si může odpočinout mezi saunováním, vysvětluje na příkladu Dušan.

Výroba sauny je o detailech

Dušan říká, že také ve výrobě musí dávat pozor na detaily, ale je potřeba vidět všechny věci v souvislostech. Jedna drobná chyba jich může způsobit celou řadu, které se ukážou až později. Proto je důležité abychom nad výrobou jednotlivých dílů přemýšleli v souvislostech a věděli, proč například je tahle díra vyvrtaná takhle šikmo a ne rovně a podobně, upřesňuje.

Také je už na začátku opravdu důležité vybrat kvalitní materiál vhodný pro daný prvek v sauně. Někde se podle Dušana dá zužitkovat materiál, který už by se vyhodil. Ale je škoda, když se to podcení a nepohlídá se to. Někdy se vám nechce vyrábět nové prkénko a výsledek se ukáže až při montáži, kdy například praskne a musíte ho dělat nové, uvádí s tím, že výroba může vypadat jednoduše, ale je potřeba u každého detailu vědět, proč ho dělají.

Samotné dřevo je u sauny podstatné, a to hlavně proto, že je tam vysoká teplota a každé dřevo se při ní chová jinak. Navíc je to zahradní domeček, který potřebuje odolávat povětrnostním vlivům. Takže konstrukce je z jednoho dřeva a věci uvnitř jako jsou lavice nebo opěrky, jsou z jiného dřeva mající jinou vodivost tepla. Může to být například vrba Abachi. V Saunero kombinují několik dřev i kvůli jejich estetickým vlastnostem. Dušan si myslel, že nebude problém dřevo na sauny sehnat, ale trvalo jim dlouho najít ty správné dodavatele.

Dodací termín je nyní u saun jeden až tři měsíce, což by Dušan do budoucna co nejvíce zkrátil. Když mají více poptávek, vyrábějí sauny najednou, ale vždy záleží na aktuální vytíženosti výroby a zásobách na skladě. Nejsložitější přitom je dát dohromady všechny komponenty. Sudové sauny vypadají sice jednoduše, ale na checklistu, co musí Dušan nakoupit nebo vyrobit, je kolem padesáti položek. Ať už je to dřevo, osvětlení, závěsy na dveře, nebo samotné dveře ze speciálního skla. A každý tento komponent má jiného dodavatele, ten má jiný termín dodání. Občas do toho přijde nějaká dovolená nebo něco nefunguje, popisuje Dušan s tím, že pro něj byla velká výzva poskládat vše dohromady.

Výhod saunování je mnoho

Dušan Souček si myslí, že by každý měl mít na zahradě saunu. Výhody jsou podle něj obrovské. Aby ze saunování měli lidé největší benefity, měli by se saunovat co nejčastěji, ideálně až čtyřikrát týdně. To je potřeba zohlednit při výběru sauny, hlavně při volbě vytápění. Dušan v tomto ohledu lidem doporučuje kamna na elektřinu, protože se mohou saunovat velmi snadno a bez delší přípravy.

Saunování nabízí spoustu benefitů prokázaných vědeckými studiemi. Saunování může zlepšit imunitu, existují studie týkající se snížení rizika kardiovaskulárních nemocí (infarkt), nebo mrtvice. V další studii se zjistilo, že u lidí, co se pravidelně a dlouhodobě saunují, je výrazně menší procento demence nebo Alzheimerové choroby, vyjmenovává Dušan a přidává, že se sauna stále častěji objevuje v nejrůznějších informacích k dlouhověkosti (longevity). Samozřejmostí je také zvýšení pohody nebo vyplavování hormonů podobně jako po sportu.

Dušan připomíná, že pokud budete chodit do sauny jednou za měsíc, tak to nebude mít efekt. Sice si odpočinete a možná si ulevíte od aktuálního stresu, ale nebude to mít dopad na chronické nemoci nebo kardiovaskulární systém. I proto vyrábíme sauny pro lidi, aby je měli na zahradě kdykoliv k dispozici a mohli se saunovat sedmkrát v týdnu, zdůrazňuje s úsměvem.

Dlouhá cesta k prodeji

Když Dušan převzal truhlárnu po otci a začal se saunami, nikdo o nich nevěděl. Když jsem začal říkat, že budu vyrábět sauny, hodně kamarádů mi řeklo, že ji budou chtít. Nikdo z těchto zájemců si však zatím saunu neobjednal, prozrazuje. A tak jsou všechny prodeje od lidí, kteří se o nich dozvěděli díky jejich marketingu. Začátek byl hodně náročný. Od prvního spuštění webu uběhly čtyři měsíce, než přišla první objednávka. Začal jsem s novou značkou, s novým výrobkem a potřebovali jsme se k lidem dostat, doplňuje Dušan. Naštěstí díky tomu, že se věnoval marketingu, věděl, jak to má dělat.

Samotný proces objednávání saun většinou funguje tak, že se o nich zákazník dozví přes internet a poté volá, píše a doptává se. Probíhá tak nějaká konverzace a často se lidé také přijedou podívat. Máme před dílnou vždy udělanou jednu saunu, kterou si můžou prohlédnout. Vezmeme je do dílny, ukážeme, jak to děláme a vyladíme detaily a pak většinou probíhá objednávka, zmiňuje Dušan. Přes e-shop se ale hodně prodává doplňkový sortiment jako je například zahradní nábytek.

Dušan prozrazuje, že by chtěl, aby Saunero.cz bylo místem, kde když přijde někdo, kdo o saunování v životě neslyšel, tak aby dřív nebo později odcházel s vlastní saunu na zahradě a nadšením do saunování. To podle něj obnáší jak vyrábět sauny a zlepšovat je, tak mít kvalitní e-shop s doplňky na saunování a vedle toho i kvalitní blog s relevantními informacemi o saunování, například podloženými lékařskými, nebo vědeckými studiemi.

Mezi nejbližší plány Saunera je se posunout i k jiným typům saun, kromě sudovek z jiného dřeva také ke klasickým hranatým nebo naopak těm modernějším. Dušan chce také rozšířit doplňky k saunování a vedle toho je pro ně stále primární výroba, kterou chtějí zkvalitňovat.

