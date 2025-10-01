Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky, které lidé milují

Šperky od Nikoly Tylšové se nyní dají najít a koupit na Instagramu Krinolína Art. Tento způsob prodeje jí vyhovuje, ale nyní připravuje také e-shop.
Vyšívat ji naučila babička
Nikola Tylšová na úvod říká, že vyšívat ji naučila babička z tátovy strany. Když ji o víkendech hlídala a potřebovala ji zabavit, naučila ji různé techniky jako obšívání pohledů, vymalování, kreslení, až se dostaly ke křížkové výšivce. Babička Nikole také sháněla různé časopisy, ve kterých byly vzory na výšivky.
Na základce se Nikoly učitelka ptala, jestli bych nechtěla přemýšlet o výtvarné škole.
Tak jsem ke konci prvního stupně šla do zušky kreslit a tam jsme se učili různé grafické techniky. Pak jsem se přihlásila na střední školu textilní výtvarní a následně na vysokou školu textilní tvorba, popisuje. Po bakaláři Nikole partner nabídl, že by jí předal část práce a ona by dělala grafika na živnost. Už tedy nepokračovala ve studiu a pracovala, ale po čase jí začala chybět ruční práce. Proto se po večerech vrátila k výšivce.
Při vysoké škole měla Nikola brigádu ve stánku s občerstvením. S ním jezdili na různé festivaly a akce a šéf jí dovolil mít v něm svůj koutek s jednoduchými háčkovanými náušnicemi. Ty, co se neprodaly, měla pak uložené doma. Jak dělala Nikola grafiku, všimla si, že kolem roku 2021 na Instagramu začalo přibývat účtů malých tvůrců a výtvarníků zaměřených na hand-made. Moc se jí to líbilo a říkala si, že by si mohla také založit takový účet. Nahrála na něj tehdy náušnice, co jí zbyly, a chtěla je dělat a dále rozvíjet.
V jedné internetové galerii jsem narazila na malinké dřevěné rámečky na minivýšivky na malé náhrdelníky nebo náušnice. Jak jsem je viděla, okamžitě jsem si říkala, že to tady není, nikdo to neprodává a mohla bych to zkusit dělat. Úplně mě to uchvátilo, dodává s úsměvem. Objednala tehdy prvních pár kusů, vydala první sérii čtyř šperků, nabídla je na Instagramu a zmizely během jednoho dne, i když tehdy měla kolem sto sledujících. To bylo pro Nikolu důležitým impulsem to zkusit a pokračovat.
Je to zodpovědnost
Podle Nikoly nejsou na vyšívání nejsložitější speciální nebo složitější stehy, ale spíše zodpovědnost. Často totiž dělá šperky na zakázku, a to s různými portréty domácích mazlíčků.
Abych je udělala co nejvíce podobné, aby majitel z toho měl opravdu radost a to své zvíře tam poznal a nebyl zklamaný z toho šperku, doplňuje Nikola. Mezi netradiční zakázky patřil vombat jako oblíbené zvíře, skotský náhorní skot, holub, jmenovka pro dceru zákaznice nebo například Drákula.
U vyšívání se podle ní nedá vydržet příliš dlouho, sama pracuje tak hodinu a poté si jde udělat kávu nebo se například projít se psem. Také často stříhá reely na Instagram, které potřebuje na propagaci. Takže například čtyři hodiny denně vyšívá a prokládá to dalšími činnostmi.
Chyby při práci dělá Nikola pořád, i když už to má více v ruce než na začátku. Dopředu ví, co bude dělat a rychleji si tak práci rozvrhuje.
Chybám se nedá vyhnout, výšivka pořád pracuje, pořád se hýbe a občas se mi stane, že musím párat a vrátit se o několik kroků zpátky, přiznává. Někdy je možné chybu také překrýt, ale to se nesmí dělat často, aby výšivka nebyla vlnitá. Při vyšívání podle Nikoly stačí nějaký základ, ona nejvíce využívá osm základních stehů, které neustále opakuje. Občas však na sociálních sítích uvidí nějakou techniku nebo steh, který nezná a podle videa se ho naučí a zařadí ho do nějaké své práce.
Z nástrojů je nejdůležitější správná jehla. Nikola používá ty nejužší, aby mohla vedle sebe naklást co nejvíce stehů a snadno se jí propichoval materiál. Také potřebuje, aby byla ostrá a měla různé druhy oček, podle toho, jakou přízi potřebuje protáhnout.
Dále používám kvalitní nůžky, párací, ostré, šperkařské kleštičky různých tvarů a další bižuterní komponenty z nerezové oceli, řetízky, očka, zapínání, kabošony do šperků, bavlněné plátno, látku, na kterou se předkreslí vzor, vyjmenovává.
Inspirace z přírody i kultury
Barvy ve špercích Nikola volí hlavně podle zákazníků. Tím, že dělá hlavně zakázky, tak vychází z fotek mazlíčků nebo například květin, které chtějí zákazníci vyšít. Sama pak volí barvu pozadí, ale i tam se ptá zákazníků, jakou mají rádi barvu, nebo co nosí, aby se jim šperk líbil a hodil se k nim. U šperků Nikolu inspiruje příroda i to, co má sama ráda, jako třeba filmy, pohádky, fantazie nebo knížky. V přírodě je toho podle ní spousta k vidění, od různých druhů hmyzu po rostliny a vždy ji něco trkne.
Kolikrát potřebuju trochu ticha. Že si zapálím vonnou tyčinku nebo svíčku, dám si čaj a přemýšlím nad věcmi, které bych mohla vytvořit, které se mi líbí, co bych osobně ráda nosila a líbilo se mi to. A většinou to pak má úspěch, popisuje.
Nikola přiznává, že někdy má i blok. Stává se jí to, když má chuť dělat něco nového, ale musí nutně splnit nějakou zakázku. Zároveň má v hlavě tolik nápadů, které by chtěla dělat, ale ví, že nemůže. Pak kvůli tomu neudělá skoro nic.
Zaseknu se na tom, že musím tohle a teď se mi do toho nechce. Tak třeba stříhám jenom reel a uklidím třeba domácnost a vrhnu se na to až druhý den, přiznává s tím, že zakázky jsou opravdu složité a člověk na ně potřebuje klidnou hlavu a soustředění, aby to udělal dobře.
Jen základních odstínů jsou stovky
Nikola se směje, že si myslela, že její Krinolína art bude nízkonákladová, že výšivky jsou malinké a jedna bavlnka jí vydrží dlouho. To u některých odstínů sice platí, ale dopočítala se k tomu, že jen materiál ji stojí čtyři tisíce měsíčně. Ale zásoby má doma opravdu velké.
Naposledy, když jsem si chtěla objednat všechny odstíny bavlnek DMC, co jsou dostupné, bylo jich 482. Dala jsem to za to přes devět tisíc korun, abych si udělala své vzorníky, uvádí a zmiňuje, že bavlnek má doma dvojnásobné množství.
A to nechci ani počítat rámečky na šperky a jejich ceny, směje se.
Na Instagramu má Nikola šikovné kamarádky a baví ji spolupracovat s menšími tvůrci. Díky tomu si může nechat například vyrobit část rámečků.
Jedna moje kamarádka mi tiskne rámečky na 3D tiskárně, další známá mi je laserem vyřezává ze dřeva, říká. Na skladování Nikole slouží starožitný psací stůl s dřevěnými šuplíky, které má úplně plné. Také předělávají kancelář, kde si dělá větší prostor na zásoby.
Je ale dobře, že jak dělám výšivky malé, tak i ty rámečky jsou vlastně malé, podotýká s úsměvem.
Když dělá Nikola šperky do volného prodeje, má už většinou v hlavě kompletní nápad, tedy výšivku i s rámečkem. Někdy ji inspirují přímo rámečky a k tomu volí odpovídající řetízky.
Většinou si nejdřív spáruju komponenty a pak si řeknu, že by do něčeho byl pěkný ptáček, jinde zase pampeliška. Takhle to ladím dopředu, potvrzuje. Když se jedná o zakázku, tak se radí se zákazníkem, aby měl šperk kompletně podle sebe.
E-shop bude velká změna
Internetový obchod měl Nikole dělat její partner, ale ten má momentálně spoustu své práce. Přemýšlela tedy i nad nějakými řešeními s volnými šablonami. Aktuálně to vypadá, že na e-shopu začne pracovat muž od dobré kamarádky z Instagramu. Ten by si díky němu mohl vytvořit své portfolio. Podle Nikoly bude nejtěžší e-shop naplnit, vymyslet všechny texty, které popisují její tvorbu, nafotit a nahrát tam všechny šperky. A pak hlavně dodržet všechny byrokratické věci jako je GDPR nebo obchodní podmínky.
Když máte e-shop, tak už je to podle Nikoly víc profi a všechno je více kontrolovatelné a vše musí být správně.
Když jsem začínala podnikat v oblasti grafiky, hned mi přišla kontrola. Tehdy jsme pracovali s přítelem v kanceláři v domě jeho rodičů. Když to tam viděli, hned jim nás bylo líto, v čem to vlastně pracujeme a okamžitě zjistili, že stát neokrádáme. Jen nás tehdy upozornili na nějaké chyby. Díky tomu vím, že můžou kdykoliv zaklepat na dveře, vzpomíná dnes už s úsměvem Nikola.
Oproti stávajícímu prodeji přes sociální sítě, to bude pro Nikolu velká změna.
Ráda si píšu se zákazníky, baví mě takový prodej, protože jsem k těm lidem blíž a mám i mnohem častěji zpětnou vazbu. Lidé si udělají fotku, napíšou mi, že je to hezké a že děkují, popisuje s tím, že je to více soukromé a méně anonymní. Myslí si však, že pro určitou skupinu lidí bude nákup přes internetový obchod příjemnější. Někteří lidé se totiž nechtějí ptát na cenu, nebo nechtějí komunikovat. Nikole se také stává, že ji osloví například někdo starší, kdo příliš neumí se sociálními sítěmi a neví přesně, jak od ní nakoupit.
Dalším problémem bude e-shop plnit. Nikola si myslí, že ze začátku bude internetový obchod jako vyjedený krám a ona jej bude muset naplňovat postupně. Naštěstí jí z každého dropu vždy něco zbyde, protože se ne vždy prodá vše do jednoho.
Když budu vidět, že e-shop vypadá prázdný, tak mě to bude víc motivovat, abych ho naplnila, myslí si.
Doposud je Nikola se stávajícím způsobem prodeje hodně spokojená. Je to pro ni také mnohem pohodlnější, než jezdit s výrobky někam na trhy. Zdůrazňuje, že v dnešní době, aby člověk dostal lidi na svůj e-shop, tak je stejně musí nejdřív oslovit na sociálních sítích. Tam si získá nějaké fanoušky, které potom odkazuje na svůj e-shop.
Každému bych poradila si nejdřív založit a spravovat sociální sítě a až klidně půl roku potom e-shop. Rozhodně ne naopak, shrnuje.
Spousta nápadů nejen na výšivky
Ohledně plánů se Nikola směje, že ji kamarádka přemlouvá, ať se přihlásí do pořadu Inkognito, protože jde o zajímavou profesi a může se tam seznámit s někým slavným. To si zatím Nikola netroufá, ale už představila svou práci ve Vychytávkách Ládi Hrušky. Dostala od něj tričko, hrneček i nálepku a byla to pro ni první meta.
Jejím největším cílem je nyní udělat e-shop, aby uspokojila všechny lidi. Také má spoustu nápadů na různé techniky spojené s vyšíváním, aby ho mohla posunout dál. Například přidávat do výšivky nerosty nebo kousky přírodnin.
Pak bych chtěla dělat výšivky do malých rámečků, na stůl, do knihovny, poličky nebo na zeď. Třeba různé broučky, můry, motýly, takové sběratelské série, prozrazuje Nikola v závěru.
