Když se Praha rozsvítí: Prohlédněte si fotky vánoční výzdoby v centru města

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Centum vánoční Prahy. Vánčoní trky a vánoční výzdoba
Přinášíme fotogalerii večerní vánoční Prahy. Na snímcích uvidíte například vyzdobené Václavské náměstí, ulici Na Příkopě, náměstí Míru, Staroměstské náměstí i vánoční výlohy v Pařížské ulici.

Večerní Praha se v adventním čase proměňuje v zářící kulisu, která láká obyvatele i návštěvníky k procházkám historickým centrem. Tisíce světel, slavnostní dekorace a odrazy lamp ve výlohách vytvářejí atmosféru, která je nezaměnitelná právě pro toto období roku. 

Praha jako nejkrásnější vánoční destinace

Praha byla vyhlášena jednou z nejkrásnějších vánočních destinací světa v různých mezinárodních žebříčcích. Většinou díky svým adventním trhům, zejména na Staroměstském náměstí, které jsou oceňovány v rámci cestovatelských hlasování a žebříčků. Například od amerického zpravodajského serveru U.S. News & World Report / USA Today, který v roce 2023 označil Prahu za nejkrásnější vánoční destinaci na světě.

Staroměstské náměstí je tradičním symbolem Vánoc v Praze. Dominantní vánoční strom, historické domy a osvětlené detaily vytvářejí scénu, která patří k nejfotografovanějším místům ve městě. Večerní světla zde zvýrazňují jedinečnost prostoru, kde se setkává historie s vánoční tradicí.

Navštěvujete během adventu vánoční Prahu?

Václavské náměstí a Na Příkopě v záři světel

Ale také Václavské náměstí patří k nejživějším místům vánoční Prahy. Světelné instalace tu podtrhují monumentální prostor a vedou pohled směrem k Národnímu muzeu. Nedaleká ulice Na Příkopě nabízí kombinaci moderní výzdoby, stromů ověšených světly a elegantních dekorací obchodních domů, které lákají k zastavení i po setmění.

Slavnostní klid náměstí Míru

Náměstí Míru působí v adventním období klidněji, přesto však velmi slavnostně. V těchto místech se většinou setkávají ti, kteří z Prahy pocházejí nebo v Praze žijí.  Vánoční výzdoba tu citlivě doplňuje novogotickou architekturu kostela svaté Ludmily a vytváří místo, které je ideální pro pomalejší procházku a nasátí sváteční nálady.

Pařížská ulice a kouzlo svátečních výloh

Luxusní Pařížská ulice nabízí během Vánoc jedinečnou podívanou v podobě bohatě zdobených výloh světových značek. Světelné dekorace a slavnostní aranžmá dodávají nejdražší ulici v Praze výjimečný lesk, který kontrastuje s klidnou zimní nocí a dotváří obraz vánoční metropole.

Projděte se vánoční Prahou

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

