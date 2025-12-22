Když se Praha rozsvítí: Prohlédněte si fotky vánoční výzdoby v centru města

Večerní Praha se v adventním čase proměňuje v zářící kulisu, která láká obyvatele i návštěvníky k procházkám historickým centrem. Tisíce světel, slavnostní dekorace a odrazy lamp ve výlohách vytvářejí atmosféru, která je nezaměnitelná právě pro toto období roku.
Praha jako nejkrásnější vánoční destinace
Praha byla vyhlášena jednou z nejkrásnějších vánočních destinací světa v různých mezinárodních žebříčcích. Většinou díky svým adventním trhům, zejména na Staroměstském náměstí, které jsou oceňovány v rámci cestovatelských hlasování a žebříčků. Například od amerického zpravodajského serveru U.S. News & World Report / USA Today, který v roce 2023 označil Prahu za nejkrásnější vánoční destinaci na světě.
Staroměstské náměstí je tradičním symbolem Vánoc v Praze. Dominantní vánoční strom, historické domy a osvětlené detaily vytvářejí scénu, která patří k nejfotografovanějším místům ve městě. Večerní světla zde zvýrazňují jedinečnost prostoru, kde se setkává historie s vánoční tradicí.
Navštěvujete během adventu vánoční Prahu?
Václavské náměstí a Na Příkopě v záři světel
Ale také Václavské náměstí patří k nejživějším místům vánoční Prahy. Světelné instalace tu podtrhují monumentální prostor a vedou pohled směrem k Národnímu muzeu. Nedaleká ulice Na Příkopě nabízí kombinaci moderní výzdoby, stromů ověšených světly a elegantních dekorací obchodních domů, které lákají k zastavení i po setmění.
Slavnostní klid náměstí Míru
Náměstí Míru působí v adventním období klidněji, přesto však velmi slavnostně. V těchto místech se většinou setkávají ti, kteří z Prahy pocházejí nebo v Praze žijí. Vánoční výzdoba tu citlivě doplňuje novogotickou architekturu kostela svaté Ludmily a vytváří místo, které je ideální pro pomalejší procházku a nasátí sváteční nálady.
Pařížská ulice a kouzlo svátečních výloh
Luxusní Pařížská ulice nabízí během Vánoc jedinečnou podívanou v podobě bohatě zdobených výloh světových značek. Světelné dekorace a slavnostní aranžmá dodávají nejdražší ulici v Praze výjimečný lesk, který kontrastuje s klidnou zimní nocí a dotváří obraz vánoční metropole.