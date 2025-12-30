Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho

Aby byla platba připsána ještě v roce 2025, je nutné dodržet lhůty pro zadání příkazů k úhradě. Ty se mohou lišit podle typu platby i konkrétní banky.
Zatímco některé transakce mohou projít téměř okamžitě, jiné se řídí standardními bankovními procesy a mohou se protáhnout až na několik dní.
Lidé by proto měli sledovat doporučené termíny zveřejněné na webových stránkách svých bank, upozorňuje v tiskové zprávě Česká bankovní asociace.
Zpoždění plateb může mít nepříjemné dopady například u daní, uzávěrek firemních účtů.
Okamžité platby nejsou vždy zárukou
I když jsou okamžité platby dnes mezi bankami běžné a často probíhají v reálném čase, nelze se na ně spoléhat ve všech případech. „Banky mají ze zákona jednodenní lhůtu na převedení peněz do jiné banky. Ve většině případů se to sice děje ještě tentýž den, přesto by měli klienti počítat s možným zpožděním,“ upozorňuje Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace na platební styk a peněžní oběh.
Zkontrolujte si možnosti své banky
Ne všechny banky navíc umožňují okamžité platby u všech typů účtů nebo částek. Klienti by si proto měli předem ověřit, zda jejich banka tuto službu nabízí a za jakých podmínek. Zvláštní opatrnost je namístě zejména u vyšších částek nebo u převodů do jiné banky.
Pozor i na otevírací dobu poboček
Kromě samotných plateb je dobré myslet také na provozní dobu bankovních poboček. Mezi svátky může být otevírací doba omezena nebo se může lišit od běžného režimu.