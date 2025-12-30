Podnikatel.cz  »  Finance  »  Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho

Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho

Jana Knížková
Včera
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena v bílé košili se zdviženým prstem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Konec roku je tradičně obdobím zvýšené aktivity v oblasti finančních transakcí. Lidé by proto měli v posledních dnech roku 2025 věnovat zvýšenou pozornost termínům plateb, aby byly převody zaúčtovány ještě do letošního roku.

Aby byla platba připsána ještě v roce 2025, je nutné dodržet lhůty pro zadání příkazů k úhradě. Ty se mohou lišit podle typu platby i konkrétní banky. 

Zatímco některé transakce mohou projít téměř okamžitě, jiné se řídí standardními bankovními procesy a mohou se protáhnout až na několik dní. Lidé by proto měli sledovat doporučené termíny zveřejněné na webových stránkách svých bank, upozorňuje v tiskové zprávě Česká bankovní asociace

Zpoždění plateb může mít nepříjemné dopady například u daní, uzávěrek firemních účtů. 

Přehled bank, které nabízí službu okamžité platby

Okamžité platby nejsou vždy zárukou

I když jsou okamžité platby dnes mezi bankami běžné a často probíhají v reálném čase, nelze se na ně spoléhat ve všech případech. „Banky mají ze zákona jednodenní lhůtu na převedení peněz do jiné banky. Ve většině případů se to sice děje ještě tentýž den, přesto by měli klienti počítat s možným zpožděním,“ upozorňuje Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace na platební styk a peněžní oběh.

Platba za zdravotní pojištění v roce 2026: Kompletní přehled částek a termínů Přečtěte si také:

Platba za zdravotní pojištění v roce 2026: Kompletní přehled částek a termínů

Zkontrolujte si možnosti své banky

Ne všechny banky navíc umožňují okamžité platby u všech typů účtů nebo částek. Klienti by si proto měli předem ověřit, zda jejich banka tuto službu nabízí a za jakých podmínek. Zvláštní opatrnost je namístě zejména u vyšších částek nebo u převodů do jiné banky.

Pozor i na otevírací dobu poboček

Kromě samotných plateb je dobré myslet také na provozní dobu bankovních poboček. Mezi svátky může být otevírací doba omezena nebo se může lišit od běžného režimu. 

Konec placení daní s předstihem, okamžité platby začne přijímat i ČNB Přečtěte si také:

Konec placení daní s předstihem, okamžité platby začne přijímat i ČNB

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování, pohyb i dentální hygienu

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).