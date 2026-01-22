Málo známá pomoc státu: Úředníci s daní z nemovitostí pomáhají přímo u vás

Finanční správa ČR i letos pomáhá s vyplněním a podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Specializovaní pracovníci vyráží teď během ledna na celkem 255 výjezdů do obcí po celé republice.
Kdo musí přiznání podat a koho se změny netýkají
Rok 2026 nepřináší žádné zásadní změny v oblasti daně z nemovitostí. Daňové přiznání standardně podávají především ti, kteří v roce 2025 nemovitost koupili, prodali, darovali nebo ji stavebně upravili tak, že se změnil způsob jejího užívání nebo výměra. Úpravy místních koeficientů správce daně promítne automaticky a o výsledné výši daně budou poplatníci informováni tradičně na jaře.
Delší úřední hodiny před koncem lhůty
Pro větší pohodlí poplatníků nabídnou finanční úřady také prodloužené úřední hodiny. Ty budou platit od 26. ledna do 2. února 2026. V pracovních dnech bude otevřeno déle než obvykle a jednotlivá pracoviště mohou provozní dobu podle místních potřeb ještě rozšířit.
- Pondělí až čtvrtek: 8:00–17:00
- Pátek: 8:00–14:00
Pomoc i po telefonu
Pomoc není dostupná jen osobně. Na všech finančních úřadech jsou zřízeny speciální konzultační telefonní linky, na kterých odborníci odpovídají na dotazy týkající se daně z nemovitých věcí.
Nejjednodušší cesta vede online
Finanční správa zároveň doporučuje využít portál MOJE daně. V Daňové informační schránce (DIS+) lze daňové přiznání částečně předvyplnit údaji z katastru nemovitostí a evidence finančního úřadu, formulář zkontrolovat a rovnou elektronicky odeslat. Jde o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak povinnost splnit bez chyb.
