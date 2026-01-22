Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Málo známá pomoc státu: Úředníci s daní z nemovitostí pomáhají přímo u vás

Málo známá pomoc státu: Úředníci s daní z nemovitostí pomáhají přímo u vás

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Mladá krásná žena v brýlích drží v ruce desky s dokumenty, kouká se stranou do dáli a pod bradou si drží propisku
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Vyplnění daňového přiznání nemusí znamenat cestu na úřad ani dlouhé studování formulářů. I v roce 2026 nabídne stát pomoc přímo tam, kde ji lidé potřebují. V samotných obcích, po telefonu i online.

Finanční správa ČR i letos pomáhá s vyplněním a podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Specializovaní pracovníci vyráží teď během ledna na celkem 255 výjezdů do obcí po celé republice. 

Kdo musí přiznání podat a koho se změny netýkají

Rok 2026 nepřináší žádné zásadní změny v oblasti daně z nemovitostí. Daňové přiznání standardně podávají především ti, kteří v roce 2025 nemovitost koupili, prodali, darovali nebo ji stavebně upravili tak, že se změnil způsob jejího užívání nebo výměra. Úpravy místních koeficientů správce daně promítne automaticky a o výsledné výši daně budou poplatníci informováni tradičně na jaře.

Delší úřední hodiny před koncem lhůty

Pro větší pohodlí poplatníků nabídnou finanční úřady také prodloužené úřední hodiny. Ty budou platit od 26. ledna do 2. února 2026. V pracovních dnech bude otevřeno déle než obvykle a jednotlivá pracoviště mohou provozní dobu podle místních potřeb ještě rozšířit. 

MM26 socky

  • Pondělí až čtvrtek: 8:00–17:00 
  • Pátek: 8:00–14:00
Pomoc i po telefonu

Pomoc není dostupná jen osobně. Na všech finančních úřadech jsou zřízeny speciální konzultační telefonní linky, na kterých odborníci odpovídají na dotazy týkající se daně z nemovitých věcí. 

Nejjednodušší cesta vede online

Finanční správa zároveň doporučuje využít portál MOJE daně. V Daňové informační schránce (DIS+) lze daňové přiznání částečně předvyplnit údaji z katastru nemovitostí a evidence finančního úřadu, formulář zkontrolovat a rovnou elektronicky odeslat. Jde o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak povinnost splnit bez chyb.

Přehled konkrétních obcí, termínů výjezdů a provozní doby infolinek 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

