Menší podnikatelé mohou požádat o bezúročný úvěr na investice, týká se to i OSVČ

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Menší podnikatelé už mohou žádat u Národní rozvojové banky u bezúročné úvěry na investice. Je nicméně nutné spolufinancování u partnerské banky.

Národní rozvojová banka (NRB) opět nabízí OSVČ a malým a středním firmám možnost bezúročného úvěru na investice. Podnikatelé mohou získat až 100 milionů korun.

Co se dozvíte v článku
  1. Na bezúročné úvěry je připraveno 5 miliard korun
  2. Jak podat žádost
  3. V první výzvě se rozdělilo 12 miliard korun

Na bezúročné úvěry je připraveno 5 miliard korun

OSVČ a malé a střední firmy už mohou u NRB žádat o bezúročné úvěry v rámci programu Expanze úvěry OPTAK. Celková alokace finančního nástroje je 5,13 miliardy Kč. Program Expanze umožňuje malým a středním podnikům financovat 50 % jejich investice bezúročným úvěrem od NRB. V kombinaci s investičním úvěrováním od komerčních bank za komerční úrok jsou výsledkem výrazně nižší úrokové náklady. Předpokládáme, že z tohoto programu bude financována zhruba tisícovka projektů, doplnil předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký.

Základní parametry Expanze úvěry OPTAK:

  • podpora investičních projektů v ČR mimo Prahu,
  • úvěry 1 až 100 mil. Kč se splatností až 15 let, odklad splátek až 3 roky,
  • bezúročné a bez poplatků,
  • až do výše 50 % investičních výdajů projektu,
  • vyžadováno spolufinancování úvěry partnerských bank a leasingových společností ve výši alespoň 20 % investičních výdajů projektu.

Jak se upřesňuje ve výzvě k programu, úvěry mohou být využity na pořízení technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, investice do podnikatelské infrastruktury a dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší technologickou úroveň podnikatelů a/nebo jejich konkurenceschopnost. Úvěr naopak nelze využít na výzkumné, vývojové a pilotní projekty, projekty, jejichž cílem je úspora energie, výstavbu fotovoltaických elektráren či na investice s emisemi skleníkových plynů přesahující 20 tis. tun CO2.

Jak podat žádost

Žádost o podporu musí obsahovat:

HR26

  • název a velikost žadatele o podporu,
  • popis projektu, včetně termínu jeho zahájení a ukončení,
  • umístění projektu,
  • seznam nákladů projektu,
  • druh podpory (dotace, půjčka, záruka, vratná záloha, kapitálová injekce nebo jiné) a výše veřejného financování, které je pro daný projekt zapotřebí. 

Žádost se podává přes e-podatelnu NRB a je potřeba k ní doložit všechny potřebné dokumenty.

V první výzvě se rozdělilo 12 miliard korun

V předchozím programu Expanze úvěry realizovaném v letech 2017–2023 získalo bezúročný úvěr skoro 2200 projektů v celkovém objemu 12 miliard Kč. Tehdy se jednalo o bezúročné úvěry na rozvoj podnikání do výše 45 milionů korun s dotační složkou, které bylo možné čerpat až na 45 % pořizovací hodnoty investice. Podmínkou také bylo spolufinancování od komerčních úvěrových partnerů.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
