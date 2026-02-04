Menší podnikatelé mohou požádat o bezúročný úvěr na investice, týká se to i OSVČ

Národní rozvojová banka (NRB) opět nabízí OSVČ a malým a středním firmám možnost bezúročného úvěru na investice. Podnikatelé mohou získat až 100 milionů korun.
Na bezúročné úvěry je připraveno 5 miliard korun
OSVČ a malé a střední firmy už mohou u NRB žádat o bezúročné úvěry v rámci programu Expanze úvěry OPTAK. Celková alokace finančního nástroje je 5,13 miliardy Kč.
Program Expanze umožňuje malým a středním podnikům financovat 50 % jejich investice bezúročným úvěrem od NRB. V kombinaci s investičním úvěrováním od komerčních bank za komerční úrok jsou výsledkem výrazně nižší úrokové náklady. Předpokládáme, že z tohoto programu bude financována zhruba tisícovka projektů, doplnil předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký.
Základní parametry Expanze úvěry OPTAK:
- podpora investičních projektů v ČR mimo Prahu,
- úvěry 1 až 100 mil. Kč se splatností až 15 let, odklad splátek až 3 roky,
- bezúročné a bez poplatků,
- až do výše 50 % investičních výdajů projektu,
- vyžadováno spolufinancování úvěry partnerských bank a leasingových společností ve výši alespoň 20 % investičních výdajů projektu.
Jak se upřesňuje ve výzvě k programu, úvěry mohou být využity na pořízení technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, investice do podnikatelské infrastruktury a dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší technologickou úroveň podnikatelů a/nebo jejich konkurenceschopnost. Úvěr naopak nelze využít na výzkumné, vývojové a pilotní projekty, projekty, jejichž cílem je úspora energie, výstavbu fotovoltaických elektráren či na investice s emisemi skleníkových plynů přesahující 20 tis. tun CO2.
Jak podat žádost
Žádost o podporu musí obsahovat:
- název a velikost žadatele o podporu,
- popis projektu, včetně termínu jeho zahájení a ukončení,
- umístění projektu,
- seznam nákladů projektu,
- druh podpory (dotace, půjčka, záruka, vratná záloha, kapitálová injekce nebo jiné) a výše veřejného financování, které je pro daný projekt zapotřebí.
Žádost se podává přes e-podatelnu NRB a je potřeba k ní doložit všechny potřebné dokumenty.
V první výzvě se rozdělilo 12 miliard korun
V předchozím programu Expanze úvěry realizovaném v letech 2017–2023 získalo bezúročný úvěr skoro 2200 projektů v celkovém objemu 12 miliard Kč. Tehdy se jednalo o bezúročné úvěry na rozvoj podnikání do výše 45 milionů korun s dotační složkou, které bylo možné čerpat až na 45 % pořizovací hodnoty investice. Podmínkou také bylo spolufinancování od komerčních úvěrových partnerů.