Nemůžete se vrátit kvůli zrušeným letům do práce? Zaměstnavatel vás musí omluvit

Jana Langerová
Dnes
Mezi lidmi, kteří uvízli kvůli situaci na Blízkém východě, mohou být také zaměstnanci. Ti nemusejí mít strach z toho, co se stane, když se nedostaví do práce. Jak upozorňuje advokát Michael Mráček, zaměstnavatel by tyto lidi měl na základě zákoníku práce omluvit a nesmí je ani jakkoli postihnout.

Válka i zrušený let spadají do kategorie objektivních důvodů, proč se zaměstnanec nemohl dostavit do práce a jeho absence je tak omluvena. Stačí situaci nějakým způsobem prokázat, k čemuž může posloužit zrušená letenka nebo potvrzení z hotelu.

Jde o překážku v práci

Jak vysvětluje advokát Michael Mráček, expert na pracovní právo z Dentons, jedná se o tzv. překážku v práci, která není nijak placena. Zaměstnanec proto nemá za dobu jejího trvání nárok na mzdu ani na náhradu mzdy.

Zaměstnanci si nemusí v žádném případě prodlužovat dovolenou nebo brát neplacené volno. Postačí jednoduše, když zaměstnavatele vyrozumí o své situaci. Zaměstnavatel v takovém případě musí pracovní volno poskytnout na nezbytně nutnou dobu, tedy až do návratu zaměstnance. Jedná se o zákonnou povinnost zaměstnavatele, popisuje dále.

Zaměstnavatel může pomoci nad rámec

Pokud zaměstnavatel chce, může zaměstnancům v této situaci pomoci a nad rámec zákoníku práce jim poskytnout například náhradu mzdy nebo nějakou formu placeného volna.

Ohledně dovolené se zaměstnavatel musí se zaměstnancem domluvit. Nemůže se tedy stát, že zaměstnanec oznámí zaměstnavateli překážku v práci (například, že uvízl v Dubaji) a zaměstnavatel jednostranně nařídí zaměstnanci čerpání třeba dvou týdnů dovolené, uzavírá Michael Mráček.

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

