Podnikatel.cz  »  Právo  »  Nová pravidla pro podporu od úřadu práce: Nezaměstnaní dostanou víc

Nová pravidla pro podporu od úřadu práce: Nezaměstnaní dostanou víc

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž v bílém tričku s rukou u brady, tváří se zamyšleně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Od roku 2026 se mění pravidla podpory v nezaměstnanosti. Změny se dotknou většiny uchazečů o zaměstnání.

Novela zákona o zaměstnanosti přináší vyšší podporu zejména v prvních měsících nezaměstnanosti, prodloužení podpůrčí doby podle věku i výhodnější podmínky pro lidi, kteří se zapojí do rekvalifikace. 

Co se dozvíte v článku
  1. Vyšší podpora hned na začátku
  2. Delší podpůrčí doba podle věku
  3. Výhodnější podpora při rekvalifikaci
  4. Stejná podpora i při dobrovolném odchodu ze zaměstnání
Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší a často i delší Přečtěte si také:

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší a často i delší

Vyšší podpora hned na začátku

Největší změnou je zvýšení podpory v prvních měsících evidence na úřadu práce. Cílem je pomoci lidem překlenout nejtěžší období po ztrátě zaměstnání.

Uchazeči do 52 let

  • První 2 měsíce činí podpora 80 % předchozího výdělku (dříve 65 %).
  • Ve 3. a 4. měsíci zůstává podpora na úrovni 50 %.
  • Ve zbytku podpůrčí doby klesne na 40 % (dříve 45 %).

Uchazeči nad 52 let

  • V prvních 3 měsících činí podpora 80 % předchozího výdělku (dříve 65 %).
  • Ve 4. až 6. měsíci zůstává na 50 %.
  • Ve zbytku podpůrčí doby klesne na 40 % (dříve 45 %).

Delší podpůrčí doba podle věku

Novela zároveň prodlužuje dobu, po kterou lze podporu v nezaměstnanosti pobírat. Nově se hranice posouvají směrem k vyšším věkovým skupinám.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
Položit dotaz

Podpůrčí doba činí:

  • do 52 let: 5 měsíců
  • 52 až 57 let: 8 měsíců
  • nad 57 let: 11 měsíců

Díky tomu budou mít starší uchazeči více času na hledání nového zaměstnání.

Za jak dlouho od žádosti dostanete podporu od úřadu práce? Přečtěte si také:

Za jak dlouho od žádosti dostanete podporu od úřadu práce?

Výhodnější podpora při rekvalifikaci

Zlepšují se také podmínky pro ty, kteří se rozhodnou zvýšit si kvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci se nově vyplácí ve výši 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, zatímco dříve činila 60 %.

Novinkou je také to, že se podpora vztahuje i na dny účasti na rekvalifikačních kurzech, což zvyšuje finanční jistotu během vzdělávání.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání Přečtěte si také:

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Stejná podpora i při dobrovolném odchodu ze zaměstnání

Další zásadní změnou je zrušení nižší podpory pro lidi, kteří odešli ze zaměstnání dobrovolně. Dosud v těchto případech činila podpora pouze 45 %.

Nově platí, že výše podpory se určuje pouze podle věku, nikoliv podle důvodu ukončení pracovního poměru. To znamená stejnou podporu pro všechny uchazeče v dané věkové skupině, uvádí Ministerstvo práce sociálních věcí ČR

Souhlasíte se změnami v podpoře v nezaměstnanosti?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).