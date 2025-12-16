Nová pravidla pro podporu od úřadu práce: Nezaměstnaní dostanou víc

Novela zákona o zaměstnanosti přináší vyšší podporu zejména v prvních měsících nezaměstnanosti, prodloužení podpůrčí doby podle věku i výhodnější podmínky pro lidi, kteří se zapojí do rekvalifikace.
Co se dozvíte v článku
Vyšší podpora hned na začátku
Největší změnou je zvýšení podpory v prvních měsících evidence na úřadu práce. Cílem je pomoci lidem překlenout nejtěžší období po ztrátě zaměstnání.
Uchazeči do 52 let
- První 2 měsíce činí podpora 80 % předchozího výdělku (dříve 65 %).
- Ve 3. a 4. měsíci zůstává podpora na úrovni 50 %.
- Ve zbytku podpůrčí doby klesne na 40 % (dříve 45 %).
Uchazeči nad 52 let
- V prvních 3 měsících činí podpora 80 % předchozího výdělku (dříve 65 %).
- Ve 4. až 6. měsíci zůstává na 50 %.
- Ve zbytku podpůrčí doby klesne na 40 % (dříve 45 %).
Delší podpůrčí doba podle věku
Novela zároveň prodlužuje dobu, po kterou lze podporu v nezaměstnanosti pobírat. Nově se hranice posouvají směrem k vyšším věkovým skupinám.
Podpůrčí doba činí:
- do 52 let: 5 měsíců
- 52 až 57 let: 8 měsíců
- nad 57 let: 11 měsíců
Díky tomu budou mít starší uchazeči více času na hledání nového zaměstnání.
Výhodnější podpora při rekvalifikaci
Zlepšují se také podmínky pro ty, kteří se rozhodnou zvýšit si kvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci se nově vyplácí ve výši 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, zatímco dříve činila 60 %.
Novinkou je také to, že se podpora vztahuje i na dny účasti na rekvalifikačních kurzech, což zvyšuje finanční jistotu během vzdělávání.
Stejná podpora i při dobrovolném odchodu ze zaměstnání
Další zásadní změnou je zrušení nižší podpory pro lidi, kteří odešli ze zaměstnání dobrovolně. Dosud v těchto případech činila podpora pouze 45 %.
Nově platí, že výše podpory se určuje pouze podle věku, nikoliv podle důvodu ukončení pracovního poměru. To znamená stejnou podporu pro všechny uchazeče v dané věkové skupině, uvádí Ministerstvo práce sociálních věcí ČR.