Oznámení o důchodu v papírové podobě už jen za poplatek. Neplatí ho ale všichni

Nově je valorizační oznámení důchodu dostupné elektronicky, případně doručené do datové schránky.
Valorizační oznámení si mohou důchodci nově zobrazit po přihlášení na ePortál ČSSZ. Ti, kteří mají zřízenou datovou schránku, ho obdrží automaticky právě touto cestou. Cílem změny je přechod na modernější a efektivnější formu komunikace mezi státem a klienty.
Papírová varianta jen na žádost
Důchodci, kteří chtějí oznámení i nadále dostávat v listinné podobě, o něj musí výslovně požádat. K tomu slouží formulář Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě, který je dostupný na ePortálu ČSSZ.
Žádost však musí být doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace. U lednové valorizace je tedy nutné podat žádost nejpozději do 30. září předchozího roku.
Papírové oznámení za poplatek
Listinné doručení valorizačního oznámení je od roku 2026 zpoplatněno. Důchodce zaplatí 26 korun, které mu budou odečteny z první lednové splátky valorizovaného důchodu. Poplatek má pokrýt náklady spojené s tiskem a poštovným.
Výjimka pro nejstarší důchodce
Od úhrady poplatku jsou však někteří důchodci osvobozeni. Jedná se o ty, kteří jsou narozeni před 1. lednem 1955. Těm bude oznámení o zvýšení důchodu zasíláno v papírové podobě bezplatně i nadále. Pokud však důchodce žádost o listinné zasílání nepodá včas, bude se jeho žádost vztahovat až na další valorizaci v pořadí.