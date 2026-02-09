Podnikatel.cz  »  Právo  »  Oznámení o důchodu v papírové podobě už jen za poplatek. Neplatí ho ale všichni

Oznámení o důchodu v papírové podobě už jen za poplatek. Neplatí ho ale všichni

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

starší žena drží v ruce papír, který čte a tváří se zamyšleně
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Od roku 2026 se mění způsob, jakým Česká správa sociálního zabezpečení informuje důchodce o zvýšení penzí. Takzvané valorizační oznámení už neposílá automaticky v papírové podobě.

Nově je valorizační oznámení důchodu dostupné elektronicky, případně doručené do datové schránky. 

Valorizační oznámení si mohou důchodci nově zobrazit po přihlášení na ePortál ČSSZ. Ti, kteří mají zřízenou datovou schránku, ho obdrží automaticky právě touto cestou. Cílem změny je přechod na modernější a efektivnější formu komunikace mezi státem a klienty.

Kdy přesně se zobrazí aktuální valorizační oznámení důchodu? Přečtěte si také:

Kdy přesně se zobrazí aktuální valorizační oznámení důchodu?

Papírová varianta jen na žádost

Důchodci, kteří chtějí oznámení i nadále dostávat v listinné podobě, o něj musí výslovně požádat. K tomu slouží formulář Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě, který je dostupný na ePortálu ČSSZ. 

Žádost však musí být doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace. U lednové valorizace je tedy nutné podat žádost nejpozději do 30. září předchozího roku.

Papírové oznámení za poplatek

Listinné doručení valorizačního oznámení je od roku 2026 zpoplatněno. Důchodce zaplatí 26 korun, které mu budou odečteny z první lednové splátky valorizovaného důchodu. Poplatek má pokrýt náklady spojené s tiskem a poštovným.

Důchody v roce 2026: Existuje cesta, jak získat částku dřív než ostatní Přečtěte si také:

Důchody v roce 2026: Existuje cesta, jak získat částku dřív než ostatní

Výjimka pro nejstarší důchodce

Od úhrady poplatku jsou však někteří důchodci osvobozeni. Jedná se o ty, kteří jsou narozeni před 1. lednem 1955. Těm bude oznámení o zvýšení důchodu zasíláno v papírové podobě bezplatně i nadále. Pokud však důchodce žádost o listinné zasílání nepodá včas, bude se jeho žádost vztahovat až na další valorizaci v pořadí.

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Ruské drony prý zabíjejí Ukrajince i kvůli Česku

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).