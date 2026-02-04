Řadě důchodců přijde v únoru nižší penze než v lednu. Úřady vysvětlují proč

Až se senioři podívají na účet, jak vysoký jim přišel v únoru důchod, neměli by panikařit, že jde o nižší částku než za leden. Důvody jsou dva.
Co se dozvíte v článku
V únoru přijde seniorům nižší částka
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje seniory, kterým jsou důchody vypláceny na jejich osobní účet nebo na účet jejich manžela/manželky, partnera/partnerky či registrovaného partnera/registrované partnerky, že v únoru 2026 dostanou na účet nižší částku než v lednu 2026. Jak nicméně ujišťují úřady, neznamená to, že by se jejich pobíraná penze snížila.
Proč je únorová částka nižší?
V lednu 2026 byla seniorům na účet vyplacena vyšší částka, protože v jedné platbě byly zahrnuty dvě položky najednou:
- pravidelná lednová splátka důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši,
- jednorázový doplatek za období od 1. 1. 2026 do dne před lednovým výplatním termínem důchodu.
Tyto dvě částky byly sloučeny do jedné lednové platby, a proto byla lednová výplata vyšší než obvykle.
Informace o tom byla uvedena i ve zprávě pro příjemce u lednové platby, dodala ČSSZ s tím, že od února 2026 už bude běžná měsíční splátka důchodu vyplácena ve správné výši po valorizaci a bez jednorázového doplatku, který náležel pouze v lednu 2026.
Důchodů, které jsou vypláceny složenkou, se to netýká
U výplat důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty se tyto dvě částky sloučily do jedné již dříve. Informace je uvedena na ústřižku výplatního dokladu, který poživatelé důchodu obdrží od poštovního doručovatele při výplatě svého důchodu.
Příklad
Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její osobní účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.