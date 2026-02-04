Podnikatel.cz  »  Finance  »  Řadě důchodců přijde v únoru nižší penze než v lednu. Úřady vysvětlují proč

Řadě důchodců přijde v únoru nižší penze než v lednu. Úřady vysvětlují proč

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Šokovaný senior, který se dívá do notebooku, který drží v levé ruce.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Důchody, které seniorům přijdou v únoru, budou nižší než v lednu. Netýká se to ale penzí, které jsou vypláceny složenkou. Úřady vysvětlují důvody.

Až se senioři podívají na účet, jak vysoký jim přišel v únoru důchod, neměli by panikařit, že jde o nižší částku než za leden. Důvody jsou dva.

Co se dozvíte v článku
  1. V únoru přijde seniorům nižší částka
  2. Proč je únorová částka nižší?
  3. Důchodů, které jsou vypláceny složenkou, se to netýká
  4. Příklad

V únoru přijde seniorům nižší částka

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje seniory, kterým jsou důchody vypláceny na jejich osobní účet nebo na účet jejich manžela/manželky, partnera/partnerky či registrovaného partnera/registrované partnerky, že v únoru 2026 dostanou na účet nižší částku než v lednu 2026. Jak nicméně ujišťují úřady, neznamená to, že by se jejich pobíraná penze snížila.

Proč je únorová částka nižší?

V lednu 2026 byla seniorům na účet vyplacena vyšší částka, protože v jedné platbě byly zahrnuty dvě položky najednou:

  • pravidelná lednová splátka důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši,
  • jednorázový doplatek za období od 1. 1. 2026 do dne před lednovým výplatním termínem důchodu.

Tyto dvě částky byly sloučeny do jedné lednové platby, a proto byla lednová výplata vyšší než obvykle. Informace o tom byla uvedena i ve zprávě pro příjemce u lednové platby, dodala ČSSZ s tím, že od února 2026 už bude běžná měsíční splátka důchodu vyplácena ve správné výši po valorizaci a bez jednorázového doplatku, který náležel pouze v lednu 2026.

MM26 socky

Důchodů, které jsou vypláceny složenkou, se to netýká

U výplat důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty se tyto dvě částky sloučily do jedné již dříve. Informace je uvedena na ústřižku výplatního dokladu, který poživatelé důchodu obdrží od poštovního doručovatele při výplatě svého důchodu.

Příklad

Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její osobní účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Daň z přidané hodnoty

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).