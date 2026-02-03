Penzijko bez podpory se má změnit. Vláda chce pro důchodce i kompenzace

Od července 2024 přestali mít starobní důchodci nárok na státní příspěvky k penzijnímu spoření ve III. pilíři. Tehdejší vláda změnu zdůvodnila tím, že penzijko má sloužit především lidem v produktivním věku jako příprava na stáří, nikoli jako výhodný spořicí produkt pro již penzionované osoby.
Zásah ale dopadl i na dříve uzavřené smlouvy
Přibližně čtvrt milionu důchodců tak přišlo o státní podporu, aniž by mohli své smlouvy jednoduše ukončit. Pokud totiž nesplnili podmínku minimální doby spoření, čekaly je sankce, v krajním případě dokonce ztráta vlastních vkladů.
Uzamčení peněz bez státní podpory
Pro ukončení penzijního připojištění bez postihu bylo nutné dosáhnout alespoň 60 let věku a mít odspořeno stanovené minimum let. Do roku 2024 přitom stačilo pět let. Kdo tyto podmínky nesplnil, musel při výpovědi vracet státní příspěvky a daňové úlevy.
Nejtvrději změna dopadla na seniory, kteří spořili kratší dobu než dva roky. V jejich případě znamenalo předčasné ukončení smlouvy nulové vyrovnání.
Náprava a kompenzace
Ministryně financí Alena Schillerová oznámila zásadní obrat. Ministerstvo financí připraví novelu, která má zrušit tzv. uzamčení zhruba 180 tisíc seniorů, kteří v penzijním spoření zůstali i bez státní podpory.
Součástí změn má být také jednorázové odškodnění pro seniory, kteří už penzijko ukončili a přišli o část nebo všechny své peníze. Podle odhadů půjde zhruba o 14 tisíc osob, které nesplnily minimální dobu spoření, a také o menší skupinu lidí, kteří spořili méně než dva roky.
Navrácení všech prostředků, o které přišli, proběhne s největší pravděpodobností prostřednictvím penzijních společností na základě žádosti klientů. Náklady penzijním společnostem následně kompenzuje stát, uvedla Alena Schillerová.
