Penzijko bez podpory se má změnit. Vláda chce pro důchodce i kompenzace

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Pár seniorů stojí vedle sebe a tváří se ustaraně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Tisíce seniorů se po změnách v penzijním spoření ocitly bez státních příspěvků a zároveň bez možnosti systém opustit bez ztrát. Ministerstvo financí slibuje uvolnění pravidel i jednorázové odškodnění pro ty, kteří na změnách prodělali.

Od července 2024 přestali mít starobní důchodci nárok na státní příspěvky k penzijnímu spoření ve III. pilíři. Tehdejší vláda změnu zdůvodnila tím, že penzijko má sloužit především lidem v produktivním věku jako příprava na stáří, nikoli jako výhodný spořicí produkt pro již penzionované osoby.

Zásah ale dopadl i na dříve uzavřené smlouvy

Přibližně čtvrt milionu důchodců tak přišlo o státní podporu, aniž by mohli své smlouvy jednoduše ukončit. Pokud totiž nesplnili podmínku minimální doby spoření, čekaly je sankce, v krajním případě dokonce ztráta vlastních vkladů.

Uzamčení peněz bez státní podpory

Pro ukončení penzijního připojištění bez postihu bylo nutné dosáhnout alespoň 60 let věku a mít odspořeno stanovené minimum let. Do roku 2024 přitom stačilo pět let. Kdo tyto podmínky nesplnil, musel při výpovědi vracet státní příspěvky a daňové úlevy. 

Nejtvrději změna dopadla na seniory, kteří spořili kratší dobu než dva roky. V jejich případě znamenalo předčasné ukončení smlouvy nulové vyrovnání. 

Náprava a kompenzace

Ministryně financí Alena Schillerová oznámila zásadní obrat. Ministerstvo financí připraví novelu, která má zrušit tzv. uzamčení zhruba 180 tisíc seniorů, kteří v penzijním spoření zůstali i bez státní podpory.

MM26 socky

Součástí změn má být také jednorázové odškodnění pro seniory, kteří už penzijko ukončili a přišli o část nebo všechny své peníze. Podle odhadů půjde zhruba o 14 tisíc osob, které nesplnily minimální dobu spoření, a také o menší skupinu lidí, kteří spořili méně než dva roky.

Navrácení všech prostředků, o které přišli, proběhne s největší pravděpodobností prostřednictvím penzijních společností na základě žádosti klientů. Náklady penzijním společnostem následně kompenzuje stát, uvedla Alena Schillerová. 

Spoříte si na důchod prostřednictvím penzijního spoření?

Zobraz výsledek

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

