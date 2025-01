Politické kampaně 2025: ANO slíbí zvýšení důchodů, pouhý „Antibabiš“ je slepá cesta

[KOMENTÁŘ] Na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, ze kterých vzejde nová česká vláda. Tentokrát však bude politická komunikace minimálně u velkých stran profesionálnější než kdy dříve. Proč? Hraje se o hodně. |O moc na další čtyři roky. To znamená jediné: strany musí být vidět a slyšet všude.

Inspirace zvenčí: Politický marketing na západní úrovni

Velcí hráči se inspirují západními demokraciemi, kde se politický marketing stal propracovanou disciplínou. Americké prezidentské volby, kampaně ve Francii, Německu nebo Británii – to všechno jsou vzory, na které čeští stratégové hledí. Jejich vliv je patrný zejména u stran, které do kampaní investují miliony korun.

Na opačném konci spektra stojí obskurní uskupení, která volby využívají k pokusům o zviditelnění a dosažení státního příspěvku na úhradu nákladů. Tento „low-cost“ marketing je často spíše tragikomický, což ale jen podtrhuje kontrast mezi amatérismem a promyšlenou strategií velkých hráčů.

Jaké kampaně nás čekají? Pohled na hlavní subjekty

Hnutí ANO vstupuje do voleb jako favorit s preferencemi kolem 35 %. Andrej Babiš se bude snažit dosáhnout minimálně 40 %, aby mohl vést jednobarevnou vládu. Kampaň bude zaměřena na ekonomická témata, jako je zvyšování důchodů, pomoc rodinám a energetická bezpečnost.





Důraz bude kladen na polarizaci společnosti, přičemž Babiš se bude prezentovat jako ochránce obyčejných lidí před nekompetentní vládou. Jasná a srozumitelná sdělení a emotivní apel na voliče mohou být klíčové. Naopak příliš agresivní styl komunikace by mohl odradit středové voliče.

Vládní koalice SPOLU, složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, bude muset přesvědčit voliče, že přes všechny problémy přinesla stabilitu a reformy. Kampaň povede zejména ODS jako dominantní síla uskupení, zatímco TOP 09 a KDU-ČSL budou spíše podporovat obraz vládní odpovědnosti.

Pozitivní obraz premiéra Petra Fialy, důraz na stabilitu a reformy veřejných financí by mohly přitáhnout městské liberály. Pouze reaktivní kritika Babiše bez vlastní vize by však mohla být slepou cestou.

Starostové a nezávislí (STAN) jsou považováni za černého koně voleb. Zaměří se na regionální témata, podporu obcí a konkrétní výsledky svých starostů. Důležitým prvkem jejich kampaně bude komunitní efekt a ekologická témata.

Pokud dokážou zdůraznit své úspěchy na regionální úrovni, mohou oslovit širší spektrum voličů. Ignorování centrálních témat a přílišná orientace na města by však mohla omezit jejich potenciál.

Ostatní subjekty: Boj o přežití

Piráti se nacházejí v krizi. Odchody klíčových osobností a nízké preference naznačují, že mohou mít problém překročit pětiprocentní hranici. Dostávají na frak v každých volbách a navíc jim odchází ze strany jejich tváře. Značka je poškozena. A to tak, že zřejmě nenávratně. Piráty tak čeká další politická prohra.

Sociální demokracie (ČSSD) se snaží o návrat na politickou scénu, ale její značka je stále poškozená. Spojení s KSČM by mohlo být jedinou cestou k přežití, což by však mohlo ještě více rozdělit její voliče. Kateřina Konečná jásá, právě tyto zbytky sociálně demokratických hlasů mohou dostat komunisty znovu do poslaneckých lavic.

SPD zůstává věrná své strategii nenávistných a extremistických témat. V SPD mají politické kampaně rádi. Co na tom, že jsou nenávistné, extremistické a vypadají, jako kdyby je převzali v roce 1996 od Miroslava Sládka a jeho SPR-RSČ. Přesto po více než desítce let, kdy Tomio Okamura stále slibuje, jak se vším zatočí, tak za ním není žádná práce. Voličům dochází trpělivost a začínají se dívat jinde.

Lídr SPD ale určitě najde nějakou další extremistickou cestu k tomu, aby si své podporovatele udržel, a dalších pět let bude vše z opozice kritizovat bez jakékoliv odpovědnosti. Pravděpodobně se opět zaměří na populistická témata a snahy polarizovat společnost.

Rok 2025 bude tedy opět výživný a v marketingu se na něj velmi těšíme. Inspirovat se dá totiž kdečím a překvapení v politice není nikdy dost.

