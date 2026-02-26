Podnikatel.cz  »  E-commerce  »  Stokrát jste se odhlásili, ale spam s reklamou chodí stále? E-shopy riskují problém

Stokrát jste se odhlásili, ale spam s reklamou chodí stále? E-shopy riskují problém

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Mladý muž v černých brýlích drží v ruce notebook, drží ho křečovitě, jako by ho chtěl rozmlátit. A tváří se velice rozčileně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Každý den to stejné. Slevy, výhodné nabídky i přání k svátku od e-shopu, kde jste před lety nakoupili. Jsou všechny tyhle e-maily legální?

Elektronická obchodní sdělení jsou dnes běžnou součástí života. Zákon ale jasně říká, kdy je podnikatel může posílat a kdy už překračuje hranici.

Podstatné je, že tato oznámení a zprávy jsou spotřebitelům zasílány elektronicky obdobným způsobem, jako se klasické papírové letáky vhazují do poštovních schránek, vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, která se problematice věnuje a reaguje na podněty od spotřebitelů.

Jenže zatímco papírový leták můžete vyhodit, u e-mailu má spotřebitel navíc i právo bránit se.

Co všechno je obchodní sdělení?

Mnozí si myslí, že jde jen o klasickou reklamu. Ve skutečnosti je definice mnohem širší. Obchodním sdělením může být:

  • nabídka zboží nebo služeb,
  • informace o slevách a akcích,
  • výzva k návštěvě webu,
  • žádost o hodnocení nákupu,
  • marketingové přání k narozeninám či svátku.

Rozhodující je účel. Tedy podpora prodeje nebo dobrého jména podnikatele. Pokud vám tedy e-shop pošle „nevinné“ přání k Valentýnu spolu s tipem na dárek, stále se jedná o obchodní sdělení.

Bez souhlasu většinou ani ránu

Jak upozorňuje dTest, základní pravidlo je jasné. Podnikatel potřebuje předchozí souhlas příjemce.

Ten nejčastěji dáváte zaškrtnutím políčka při objednávce nebo registraci. Souhlas musí být aktivní. Předem zaškrtnuté políčko není v pořádku.

Existuje ale výjimka

Pokud jste si u firmy něco koupili, může vám poslat nabídku podobného nebo souvisejícího zboží. Typickým příkladem je nabídka příslušenství k telefonu, který jste si nedávno objednali.

Pokud by si například spotřebitel objednal nový mobilní telefon, podnikatel mu později může zaslat obchodní sdělení obsahující nabídku příslušenství k telefonu, upřesňuje Eduarda Hekšová. Důležité ale je, aby taková nabídka přišla v přiměřené době, nikoli s několikaletým odstupem.

Tři povinnosti, které musí firma splnit

Aby bylo obchodní sdělení legální, musí splňovat tři základní podmínky:

Jasné označení

Zpráva musí být rozpoznatelná jako reklama ještě před otevřením. Typicky bývá v předmětu uvedeno „newsletter“, „akce“ nebo jiné zřetelné označení.
„Smyslem této povinnosti je, že spotřebitel by měl být schopen rozpoznat, zda se jedná o obchodní sdělení ještě před tím, než si danou zprávu otevře,“ upozorňuje Hekšová.

Identifikace odesílatele

Musí být jasné, která firma zprávu posílá.

Jednoduché a bezplatné odhlášení

Každý e-mail musí obsahovat funkční odhlašovací odkaz. U SMS bývá možnost odpovědět například prázdnou zprávou. Odhlášení nesmí být složité ani zpoplatněné.

Pokud některý z těchto bodů chybí, může jít o porušení zákona.

Ne každá zpráva je spam

Ne všechno, co přijde od firmy, je obchodní sdělení. Za marketing se nepovažují například:

  • potvrzení objednávky,
  • zaslání platebních údajů,
  • informace o změně obchodních podmínek,
  • upozornění na konec smlouvy,
  • odpověď na váš dotaz.

Tyto zprávy souvisejí s existujícím smluvním vztahem a firma je může zasílat i bez marketingového souhlasu.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

