Stop nákupům, start pomoci: Proč Giving Tuesday nahradil Black Friday

Giving Tuesday (označovaný také jako GivingTuesday nebo #GivingTuesday) se odehrává v úterý následující po Dni díkuvzdání a připadá tak na termín od 27. listopadu do 3. prosince.
Co se dozvíte v článku
Nápad, co se měl šířit
Za vůbec prvním Giving Tuesday stojí tým z Belfer Center for Innovation & Social Impact v rámci centra 92nd Street Y v New Yorku. Tento tým s Henrym Timmsem, výkonným ředitelem 92nd Street Y, v roce 2012 spustil vůbec první Giving Tuesday. Organizátoři tehdy pevně věřili, že by lidé na celém světě měli mít jeden den v roce, kdy mohou aktivně konat dobro. A to prostřednictvím darů, dobrovolnictví nebo nějaké sociální podpory. Chtěli zkrátka vytvořit den, kdy se lidé spojí, aby pozitivně ovlivnili svět.
Tehdy v roce 2012 se do kampaně zapojilo jen několik neziskových organizací, ale s každým rokem se přidávaly další a zvyšoval se také celkový objem darů.
Právě 92nd Street Y tehdy vyvinula hashtag, přidala marketingové rady a zdroje a zpřístupnila je všem neziskovým organizacím. Bylo záměrem, aby zde nebylo žádné duševní vlastnictví, žádná autorská práva. Nejen neziskové organizace tak mohly použít hashtag a využít logo nebo myšlenku tak, jak chtějí a potřebují a šířit vše dál.
Den, kdy se lidé spojí
V dnešní době se Giving Tuesday slaví ve více než 105 zemích a zapojují se do něj tisíce neziskových organizací, firem a jednotlivců. Ve většině států existuje nějaká organizace, která Giving Tuesday a s ním spojené aktivity sdružuje a zastřešuje. Například v České republice je to Asociace společenské odpovědnosti a v Německu German Fundraising Association. Za rozmachem stojí také sociální sítě, kde se používá hashtag #GivingTuesday k šíření povědomí o něm a také k povzbuzení k účasti.
Obecně jde o dobu, kdy se lidé spojují, aby získali finanční prostředky, dobrovolně se zapojují, podporují potřebné a společně pomáhají zlepšit svět. Mimo jiné je cílem akce si připomenout, že velká radost není jen ze spotřeby, ale také ze společenství a štědrosti.
Nejde jen o peníze
Do Giving Tuesday se zapojují také velké firmy nebo technologické společnosti. Buď prezentují svým zaměstnancům programy, do kterých mohou přispět, nebo přímo sponzorují kampaně například na podporu místních neziskových organizací a podobně. Společnost PayPal je jedna z firem, která sehrála roli v růstu Giving Tuesday. Konkrétně v minulosti umožnila uživatelům darovat charitativním organizacím peníze bez jakýchkoliv poplatků nebo přidávala 1 % k darům.
Jak je uvedeno už výše, v rámci Giving Tuesday nejde jen o darování finančních prostředků, ale také o dobrovolnictví nebo budování komunity. V Portoriku po hurikánu Maria místní představitelé trvali na pořádání Giving Tuesday, a to navzdory zkáze. Byli si totiž vědomi důležitosti podpory komunity v těžkých časech. Ve Wisconsinu jeden z představitelů města během pandemie proměnil jejich malé bezplatné knihovny v malé bezplatné spíže. Touto kreativní formou demonstroval komunitní dárcovství. V Brazílii dětem z chudé čtvrti dobrovolníci revitalizovali školy. Ty se na oplátku rozhodly přispět své komunitě tím, že seniorům předčítaly poezii.
V loňském roce se podle statistik ve Spojených státech amerických Giving Tuesday zúčastnilo 12,9 milionu lidí, kteří darovali zboží, a 9,2 milionu lidí se pak zapojilo do dobrovolnické činnosti.
Česká republika má také spoustu akcí
Na webu Givingtuesday.cz je možné najít spoustu informací o tom, jak se u nás zapojit do této akce. Jsou zde vypsané i dárcovské výzvy nebo dobré skutky.
K darování vybízí v kampani Giving Tuesday: naděje pro podvyživené děti také organizace Doktoři bez hranic.
Například v Libereckém kraji pořádá společnost ADRA Liberec tradiční sbírku hraček, knížek, her a sportovního vybavení, do které se zapojí 40 škol a školek z celého kraje. V rámci této sbírky děti se svolením rodičů přinesou v úterý 2. prosince (nebo jiný den tohoto týdne podle možností školy) hračku, stolní hru nebo plyšáka, se kterými si už nehrají a rozhodnou se je věnovat. Před vyučováním tyto věci převezmou dobrovolníci ADRA nebo vyučující a odnesou je do charitativních obchůdků.
Mottem akce je „Daruj radost a zasaď dobro“ a má připomenout, že i malé gesto může mít velký dopad. Navíc děti za darování dostanou jako poděkování semínka ředkviček, aby sledovaly, jak roste něco, co začalo jejich dobrým skutkem.
I darování láká podvodníky
S nákupními akcemi jako je Black Friday nebo Cyber Monday se pojí podvody nejen spojené se slevami a obecně je na místě obezřetnost. U dne zaměřeného na dobro a darování už to lidé tak neočekávají, ale také je potřeba mít se na pozoru. Mohou se například objevit crowdfundingové kampaně s naléhavými prosbami o pomoc doprovázené osobními příběhy. Pravdou je, že ne každý, kdo žádá o pomoc je tím, za koho se vydává. Pro podvodníky je snadné vytvořit falešné kampaně, a to také za pomoci nástrojů umělé inteligence a zneužít chuť lidí pomáhat. Peníze, které by mohli pomoci někomu v krizi, tak mohou snadno skončit v rukou podvodníků.
Odborníci doporučují si také před darováním důkladně prozkoumat danou charitu nebo on-line sbírku, aby člověk věděl, komu posílá peníze a jakým způsobem. Pokud by někdo žádal o platbu dárkovými kartami nebo kryptoměnou, pravděpodobně se jedná o podvodníka. Také není dobré přistoupit na nějaký nátlak, například prostřednictvím telefonického hovoru nebo od podomního prodejce a podobně.