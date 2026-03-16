Tisícům seniorů končí občanka. Na poště může být problém s výplatou důchodu

Lidé narození do 31. prosince 1935, kteří mají občanský průkaz vydaný do 30. června 2000, by měli zpozornět. Tyto doklady totiž 2. srpna 2026 přestanou platit. Na fakt upozornilo Ministerstvo vnitra ČR na síti X.
Jedná se o velmi staré typy občanských průkazů, které už neodpovídají současným bezpečnostním požadavkům. Mnohé z nich navíc neobsahují údaj o době platnosti nebo uvádějí, že platnost je „bez omezení“. Ani takové doklady ale neplatí navždy.
Změna se týká tisíců lidí
Podle dostupných údajů by se tato změna mohla týkat přibližně 10 tisíc lidí. Část z nich už pravděpodobně v České republice nežije, například kvůli emigraci nebo úmrtí v zahraničí.
Stále ale existuje řada seniorů, kteří mohou tyto staré doklady používat.
Nejvíce jich evidují úřady v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, jednotlivé případy se však objevují po celé republice, uvádí ministerstvo.
O nový doklad je možné požádat zdarma
Senioři, kterých se změna týká, by měli požádat o vydání nového občanského průkazu. Žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Dobrou zprávou je, že vydání nového občanského průkazu je v tomto případě zdarma. Na vyřízení je navíc dostatek času, takže není nutné vše řešit ve spěchu.
Úřady mohou přijet i za seniory domů
Pro některé starší lidi může být cesta na úřad složitá. I na takové situace úřady myslí.
Pokud je to potřeba, mohou pracovníci úřadu vyřídit žádost mimo budovu úřadu, například přímo v domácnosti seniora, v nemocnici nebo v domově pro seniory. Stejným způsobem je možné následně předat i nový doklad.
Úřady proto vyzývají rodiny a blízké, aby na tuto změnu upozornili své starší příbuzné.
Díky tomu se mohou vyhnout nepříjemným komplikacím a vše vyřídit včas a bez stresu, uzavírá resort.