Úřad vám spočítal nižší důchod, než na jaký máte nárok? Tohle můžete udělat

Pokud člověk nesouhlasí s rozhodnutím ve věcech důchodového pojištění, může podat takzvané námitky. Jde o oficiální opravný prostředek, kterým lze rozhodnutí přezkoumat. Na podání námitky je však pevně stanovená lhůta.
Námitku proti rozhodnutí úřadu o vaší penzi je nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.
Podání je možné zaslat přímo na Českou správu sociálního zabezpečení nebo na jakoukoliv okresní správu sociálního zabezpečení.
O námitkách následně rozhoduje samotná ČSSZ, která může původní rozhodnutí změnit, potvrdit, ale také rozhodnout i v neprospěch žadatele, doplňuje úřad.
Bez námitek se k soudu nedostanete
Podání námitek má ještě jeden zásadní význam. Pokud člověk tento krok vynechá, nemůže se později obrátit na soud.
Teprve po ukončení námitkového řízení je možné podat správní žalobu. Tu je nutné podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o námitkách u příslušného krajského soudu. V Praze o těchto sporech rozhoduje Městský soud v Praze.
Co musí námitky obsahovat
Aby se úřad podáním zabýval, musí námitky obsahovat několik základních údajů. Patří mezi ně jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresa, podpis a také přesné označení rozhodnutí, proti kterému směřují.
Důležité je také uvést, v čem člověk spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo rozpor s právními předpisy. Úřad přitom posuzuje podání podle jeho skutečného obsahu – nezáleží tedy tolik na názvu dokumentu, ale na tom, co v něm žadatel skutečně uvádí.
Pozor na jednu častou chybu
Námitky nelze podat přímo proti lékařskému posudku o zdravotním stavu, který je například podkladem pro rozhodnutí o invalidním důchodu. Posudek je pouze podklad, nikoliv samotné rozhodnutí.
Pokud tedy člověk nesouhlasí s hodnocením svého zdravotního stavu, musí nejprve počkat na rozhodnutí o invalidním důchodu a teprve poté podat námitky právě proti tomuto rozhodnutí. V námitkovém řízení pak zdravotní stav znovu posuzují lékaři ČSSZ, kteří nejsou zapojeni do původního posudku.
Jak dlouho úřad rozhoduje
Česká správa sociálního zabezpečení by měla o námitkách rozhodnout do 30 dnů od jejich doručení. Pokud je však nutné znovu posoudit zdravotní stav, může se lhůta prodloužit až o dalších 60 dnů.
V komplikovanějších případech, například když je potřeba dohledat informace u zaměstnavatelů nebo zahraničních institucí, se může řízení prodloužit ještě více. Proto se může stát, že rozhodnutí o námitkách přijde až po několika měsících.