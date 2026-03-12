Pozor na tyto povinnosti. Důchodci kvůli nim mohou přijít o výplatu penze

Příjemci důchodu mají povinnost informovat Českou správu sociálního zabezpečení o skutečnostech, které mohou mít vliv na nárok na důchod, jeho výši nebo samotnou výplatu. Na oznámení takovýchto změn mají jen pár dnů.
Skutečnosti, které mohou ovlivnit jejich důchod, musí sdělit nejpozději do osmi dnů. V oznámení musí příjemce uvést své rodné číslo. Pokud důchod přebírá jiná osoba, uvádí se rodné číslo oprávněného příjemce.
Jak doplňuje Česká správa sociálního zabezpečení, povinnost je splněna také v případě, kdy potřebné informace úřadu zašle například zaměstnavatel a příjemce důchodu takové hlášení spolupodepíše.
Senior nereaguje na výzvu
Další situací, kdy je ohrožena výplata důchodu, je v případě, kdy senior nereaguje na výzvy ze strany orgánu sociálního zabezpečení. Ten může příjemce důchodu vyzvat právě k tomu, aby doložil skutečnosti důležité pro nárok na dávku nebo její výši. Typicky může jít například o doplnění určitých údajů nebo dokumentů.
Úřad může požadovat také informace o vzdělání, pracovních zkušenostech nebo předchozích zaměstnáních. U důchodů, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem – například u invalidního důchodu – mohou úřady požadovat také zdravotní posouzení.
Na takovou výzvu je nutné reagovat, a to zpravidla do osmi dnů od jejího doručení, pokud úřad nestanoví delší lhůtu. Pokud příjemce výzvu ignoruje, může to mít vliv na další vyplácení důchodu.
Nesplnění povinností může zastavit výplatu důchodu
Pokud příjemce důchodu nesplní povinnosti, které mu úřad uloží, může být výplata důchodu dočasně zastavena. K takovému kroku ale dochází pouze tehdy, pokud byl příjemce na tento možný důsledek předem upozorněn.
Jakmile příjemce potřebné povinnosti splní, může být výplata důchodu znovu obnovena.
Důležité je také nahlásit změnu adresy
Další povinností je oznámit změnu adresy trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, případně změnu bydliště v zahraničí.
Tuto změnu lze nahlásit několika způsoby. Například prostřednictvím formuláře, dopisem, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
Pokud příjemce důchodu změnu adresy nenahlásí, může být výplata dávky rovněž zastavena. Obnovena bude až poté, co příjemce podá písemnou žádost a důvod pro zastavení výplaty pomine.