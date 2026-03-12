Podnikatel.cz  »  Právo  »  Pozor na tyto povinnosti. Důchodci kvůli nim mohou přijít o výplatu penze

Pozor na tyto povinnosti. Důchodci kvůli nim mohou přijít o výplatu penze

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Smutný postarší muž v raném důchodovém věku sedí u stolu a opírá se o jednu ruku
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Mnoho lidí má za to, že po přiznání důchodu už vůči úřadům nemají žádné další povinnosti. Ve skutečnosti ale musí příjemci penze v některých situacích úřady informovat o důležitých změnách nebo na jejich výzvu doložit potřebné údaje. Pokud tyto povinnosti nesplní, může to mít vliv i na samotnou výplatu důchodu.

Příjemci důchodu mají povinnost informovat Českou správu sociálního zabezpečení o skutečnostech, které mohou mít vliv na nárok na důchod, jeho výši nebo samotnou výplatu. Na oznámení takovýchto změn mají jen pár dnů. 

Skutečnosti, které mohou ovlivnit jejich důchod, musí sdělit nejpozději do osmi dnů. V oznámení musí příjemce uvést své rodné číslo. Pokud důchod přebírá jiná osoba, uvádí se rodné číslo oprávněného příjemce.

Jak doplňuje Česká správa sociálního zabezpečení, povinnost je splněna také v případě, kdy potřebné informace úřadu zašle například zaměstnavatel a příjemce důchodu takové hlášení spolupodepíše.

Žádost o starobní důchod a důležité lhůty, které musíte dodržet Přečtěte si také:

Žádost o starobní důchod a důležité lhůty, které musíte dodržet

Senior nereaguje na výzvu 

Další situací, kdy je ohrožena výplata důchodu, je v případě, kdy senior nereaguje na výzvy ze strany orgánu sociálního zabezpečení. Ten může příjemce důchodu vyzvat právě k tomu, aby doložil skutečnosti důležité pro nárok na dávku nebo její výši. Typicky může jít například o doplnění určitých údajů nebo dokumentů.

Úřad může požadovat také informace o vzdělání, pracovních zkušenostech nebo předchozích zaměstnáních. U důchodů, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem – například u invalidního důchodu – mohou úřady požadovat také zdravotní posouzení.

Na takovou výzvu je nutné reagovat, a to zpravidla do osmi dnů od jejího doručení, pokud úřad nestanoví delší lhůtu. Pokud příjemce výzvu ignoruje, může to mít vliv na další vyplácení důchodu.

Kdy se vyplatí odejít do důchodu? Nová příručka nabízí i modelové výpočty Přečtěte si také:

Kdy se vyplatí odejít do důchodu? Nová příručka nabízí i modelové výpočty

Nesplnění povinností může zastavit výplatu důchodu

Pokud příjemce důchodu nesplní povinnosti, které mu úřad uloží, může být výplata důchodu dočasně zastavena. K takovému kroku ale dochází pouze tehdy, pokud byl příjemce na tento možný důsledek předem upozorněn.

Jakmile příjemce potřebné povinnosti splní, může být výplata důchodu znovu obnovena.

Speciál Důchody

Důležité je také nahlásit změnu adresy

Další povinností je oznámit změnu adresy trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, případně změnu bydliště v zahraničí.

HR26

Tuto změnu lze nahlásit několika způsoby. Například prostřednictvím formuláře, dopisem, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud příjemce důchodu změnu adresy nenahlásí, může být výplata dávky rovněž zastavena. Obnovena bude až poté, co příjemce podá písemnou žádost a důvod pro zastavení výplaty pomine.

Důchodce, který se stěhuje, to musí hlásit sociálce. Má na to ovšem jen pár dnů Přečtěte si také:

Důchodce, který se stěhuje, to musí hlásit sociálce. Má na to ovšem jen pár dnů

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Přírodní kosmetiku míchá jen s dobrou náladou

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).