Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Velký průšvih, který se řeší na sítích. Za vším stálo slabé bezpečnostní heslo

Velký průšvih, který se řeší na sítích. Za vším stálo slabé bezpečnostní heslo

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Minulý měsíc došlo v Louvre k velké loupeži šperků. Nyní se ukazují bezpečnostní pochybení v tomto muzeu umění a lidé se diví i baví zároveň.

Jedním z bezpečnostních pochybení je, že heslo ke kamerám bylo „Louvre“. Tedy jak velmi jednoduché, tak snadno uhodnutelné.

Nedostatků bylo více

O heslu a dalších bezpečnostních problémech informoval francouzský deník Libération. Odkazovali se na dřívější audit a data, která mají k dispozici. Na základě nich se ukázalo, že kromě použití stejného hesla jako je název muzea, bylo heslo pro přihlášení k jednomu počítači „Thales“. To představuje jméno vývojáře softwaru, které se pravděpodobně objevilo i na přihlašovací obrazovce. Audit bezpečnosti muzea také zmiňoval, že bezpečnostní software muzea běžel na zastaralých operačních systémech, které už neměly podporu.

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je příběh tohoto operačního systému? Přečtěte si také:

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je příběh tohoto operačního systému?

Internet se baví

V článku na serveru Cnet.com například píší, že ačkoli vyšetřování Libération ukázalo, že mnoho stejných problémů přetrvává, neví, které problémy zaměstnanci Louvru v deseti letech od auditu opravili. Možná je současné heslo Louvru L0uvr31500$$ nebo něco ještě hůře uhodnutelného. Možná M0n@ L1$@? ptají se s nadsázkou. Portál News9 zase zmiňuje paradox, že Louvre byl postaven ve 12. století jako pevnost a o několik století později je zničen špatnými hesly.

Objevilo se také několik příspěvků na sociálních sítích jako je například tento:

Na sociální síť X jeden uživatel napsal, že: Když si nejslavnější muzeum světa nastaví heslo ‚Louvre‘, začnete chápat, jak si Mona Lisa udržuje ten samolibý úsměv. Další narážka z jiné sociální sítě zněla: Je rok 2025, určitě nikdo nemůže používat heslo „heslo“ jako heslo. Louvre: podržte nám bagetu. Bagetu zmiňuje i jeden z internetových komentářů: Jediná věc, která by byla vtipnější, by byla bageta. Jiný uživatel zase napsal doporučení, že heslo Louvre z hlediska bezpečnosti moc krátké a měli použít heslo LouvreMuseumParis.

Vtipné obrázky týkající se Louvre najdete v galerii: 

Jak na lepší heslo?

Už dříve jsme psali, že z hlediska délky by hesla měla mít nejméně 8 a ideálně 12 znaků a neměli byste v nich používat slova ze slovníku ani údaje, které o vás jdou snadno zjistit, jako je například místo nebo datum narození, jména rodinných příslušníků, zvířat a podobně.

AI Visibility 2

Roman Kümmel, bezpečnostní konzultant a provozovatel serveru SOOM.cz, také zdůraznil komplexnost hesla. To znamená, že by nemělo být tvořeno pouze čísly nebo znaky malé abecedy, ale obsahovat kombinaci znaků malé a velké abecedy společně s čísly a v ideálním případě i nějaký ten speciální znak. 

Častou chybou podle něj je, že většina uživatelů volí komplexní hesla často nevhodným způsobem, kdy jako první znak použijí velké písmeno, po něm sadu malých písmen a nakonec přidají nějaké číslo. Vzhledem k tomu, že je toto ze strany útočníka predikovatelné, postrádá u takového hesla komplexita svůj význam. Uživatelé by tedy měli při tvorbě hesel vkládat znaky z jednotlivých množin tak, aby podobné predikci předešli, uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Jana Langerová píše o marketingu, podnikatelských příbězích a digitálních trendech.​ Profil autorky →

Témata:

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Aktuální kurzovní lístek - dne 6. 11. 2025

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Roboti už jdou, už tady jsou…

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).