Vyšší limit pro odpočet darů stále platí a můžete jej využít i v přiznání za rok 2025

I co se týče dalších podmínek, zůstává vše stejné jako loni. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně.
- Vyšší limit pro dary platí až do roku 2026
- Dary Ukrajině jde i nadále odečítat
- Darem ji dárcovství krve
- Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
- Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
- Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob
Vyšší limit pro dary platí až do roku 2026
Vyšší limit pro daňový odpočet darů lze využít až do zdaňovacího období roku 2026. I nadále tak platí zvýšení maximální hranice pro výši odečtených bezúplatných plnění na 30 % základu daně. Tento zvýšený limit byl mimořádně zaveden kvůli koronavirové pandemii pro roky 2020 a 2021 a v roce 2022 a 2023 kvůli napadení Ukrajiny. Loňská novela pak navýšení prodloužila i pro roky 2024 až 2026.
U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí zároveň jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat například o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně.
Dary Ukrajině jde i nadále odečítat
Stále také platí možnost odpočítat z daní dary Ukrajině. Daňově tak jde uplatnit dary poskytnuté v letech 2022 až 2026 nejen českým pořadatelům sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví), jejím územně-správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud jsou splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatná plnění.
Co se týká darů fyzickým osobám, musí ovšem i nadále splňovat podmínky, které platí pro fyzické osoby jakožto příjemce daru (například jde o nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby).
Darem ji dárcovství krve
Za dar zákon považuje také bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma nebo krevní destičky. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000 Kč. Dále je možné snížit základ daně při darování orgánu žijícím dárcem nebo při darování krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20 000 korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb. Z hlediska obecného nařízení o ohraně osobních údajů (GDPR) je vhodnější uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu darování orgánů či kostní dřeně řešit formou daňového přiznání.
Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Pro vedoucí účetnictví
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku
Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
Pro více zdrojů příjmů
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů
Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.
Pro zaměstnance
Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR