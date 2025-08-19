Ať mají e-shopy tlačítko pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů, navrhuje ministerstvo

Počítá s tím novela, která transponuje evropskou směrnici a kterou předložilo ministerstvo financí. Vzhledem k tomu však, že návrh zřejmě nestihne být do voleb schválen, zůstává otázkou, jak to s plánovanou úpravou nakonec dopadne.
Co se dozvíte v článku
Navrhuje se zavést tlačítko pro odstoupení
Ministerstvo financí v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, předložilo novelu, kterou se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. Jednou z věcí, která se mění, je i oblast odstoupení od smlouvy sjednané na dálku v online rozhraní a která se má vztahovat na všechny obchodníky (podnikatele), tj. na jakýkoli online prodej zboží nebo služeb.
Aktuálně platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Pokud e-shop spotřebitele nepoučí o právu odstoupit od smlouvy, prodlužuje se lhůta na jeden rok. Zároveň platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nicméně není povinností.
Nově mají mít e-shopy dle návrhu za povinnost nabídnout zákazníkům možnost odstoupit od smlouvy, kromě jiných způsobů, také přímo na svém webu, a to prostřednictvím tzv. tlačítka pro odstoupení od smlouvy (či obdobným ovládacím prvkem pro odstoupení od smlouvy). Tlačítko bude muset být zobrazeno výrazným způsobem, snadno přístupné, dostupné nepřetržitě po celou lhůtu pro odstoupení od smlouvy a bude muset být označeno snadno čitelným nápisem „Odstoupit od smlouvy“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.
Co má jít snadno vyplnit
V prohlášení o odstoupení od smlouvy pak má mít spotřebitel možnost snadno vyplnit nebo potvrdit
- své jméno,
- údaje o smlouvě, od níž chce odstoupit,
- údaj o elektronickém prostředku pro zaslání potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy podle odstavce 5.
Aby se zabránilo nezamýšlenému uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, spotřebitel odstoupení potvrzuje prostřednictvím tlačítka pro potvrzení, které musí být opět čitelně označeno slovy „potvrdit odstoupení od smlouvy“ nebo stejně jednoznačnou formulací, dodává důvodová zpráva.
Poté, co zákazník pošle prohlášení o odstoupení od smlouvy, bude muset e-shop bez zbytečného odkladu potvrdit spotřebiteli v textové podobě prostřednictvím elektronického prostředku přijetí tohoto prohlášení, včetně jeho obsahu a data a času jeho odeslání spotřebitelem.
V souvislosti s tlačítkem má e-shopům vzniknout i informační povinnost a v rámci sdělení o právu na odstoupení od smlouvy budou muset spotřebitele informovat také o možnosti odstoupit od smlouvy prostřednictvím tlačítka pro odstoupení od smlouvy a o jeho umístění (např. hypertextovým odkazem).
Tlačítko má být jednoduché nalézt
Cílem navrhovaných změn je umožnit spotřebiteli odstoupit od smlouvy stejně snadno, jako ji uzavřel.
Pro spotřebitele by mělo být snadné a jednoduché toto tlačítko nalézt a mít k němu přístup. Spotřebitel by například neměl mít povinnost provádět úkony za účelem nalezení tlačítka nebo přístupu k němu, jako například stáhnout si aplikaci, pokud prostřednictvím dané aplikace nebyla uzavřena dotčená smlouva. Podnikatel může usnadnit spotřebiteli přístup k tlačítku pro odstoupení například poskytnutím hypertextového odkazu, píše se v důvodové zprávě k zákonu.
Pozor na GDPR
Navrhované změny navíc zavedou některé nové povinnosti, v jejichž rámci bude docházet k novým operacím zpracování osobních údajů, a to
- zajištění možnosti odstoupit od smlouvy v on-line rozhraní prostřednictvím tlačítka pro odstoupení od smlouvy podle § 1830a OZ – bude vyžadovat zpracování údajů spotřebitele vyplněných v prohlášení o odstoupení a dále bude generovat nové technické záznamy (logy), které budou obsahovat osobní údaje spotřebitele, zejména datum, čas a IP adresu při použití tlačítka,
- připomenutí práva na odstoupení od smlouvy podle § 1843 odst. 3 OZ – bude vyžadovat zpracování kontaktních údajů spotřebitele a v návaznosti na použitý technický způsob připomenutí může též generovat technické záznamy a případně sledovat reakci uživatele.
Účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných informačních povinností a realizace práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy v online prostředí. Údaje požadované k realizaci odstoupení od smlouvy prostřednictvím tlačítka jsou pro daný účel nezbytné a přiměřené. Rizika pro práva fyzických osob při zpracování osobních údajů v návaznosti na návrh zákona nejsou spatřována, osoby zpracovávající osobní údaje jsou povinny přijmout odpovídající technická a organizační opatření podle čl. 32 GDPR, píše se v důvodové zprávě.
Kromě tlačítka pro odstoupení od smlouvy ve viditelné a přístupné pozici s jednoznačným označením „Odstoupit od smlouvy“ a následného zaznamenávání stisku tlačítka včetně potvrzení s časovým razítkem tak budou muset e-shopy aktualizovat záznam o činnostech zpracování o zařazení všech nových procesů (logování, připomenutí práva na odstoupení), včas zapojit pověřence pro ochranu osobních údajů nebo konzultace s ÚOOÚ podle čl. 36 GDPR, pokud bude přetrvávat vysoké riziko, a proškolit zaměstnance pro postup při vyřizování žádostí subjektů údajů (právo na námitku, právo na výmaz).
Norma se zřejmě do voleb nestihne
Vzhledem k blížícím se volbám se norma nicméně pravděpodobně již nestihne schválit (pokud ano, nabyla by účinnosti 19. června 2026). Jelikož ale jde o transpoziční novelu, dá se očekávat, že bude opětovně předložena i po volbách.