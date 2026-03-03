Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Berňák oznamuje termíny pro vyplácení přeplatků na dani

Berňák oznamuje termíny pro vyplácení přeplatků na dani

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Podali jste daňové přiznání a nyní čekáte, kdy vám finanční úřad pošle přeplatek? Finanční správa ČR upozorňuje, že vyplácení přeplatků z daní z příjmů začne až po uplynutí základní lhůty pro podání přiznání.

Všichni poplatníci, kteří podají daňové přiznání do 1. dubna 2026, ať už sami, elektronicky, papírově nebo prostřednictvím daňového poradce, dostanou případný přeplatek nejpozději do 30 dnů po skončení této lhůty. 

Peníze by měly dorazit nejpozději do 4. května 2026.

Forma podání v tomto případě nerozhoduje. Stejný termín platí pro listinné i elektronické přiznání i pro poplatníky s povinným auditem.

Pozor na rozdíly při pozdějším podání

Situace se mění, pokud přiznání podáte po 1. dubnu 2026. 

Papírové přiznání podané po termínu: třicetidenní lhůta pro vrácení přeplatku začne běžet ode dne následujícího po podání.

Elektronické přiznání: zde platí prodloužená lhůta do 4. května 2026. Přeplatek bude vrácen do 30 dnů po jejím uplynutí, tedy nejpozději do 3. června 2026. Pokud ale elektronické přiznání podáte až po 4. květnu, začne se 30denní lhůta počítat až ode dne následujícího po skutečném podání.

Daňoví poradci a firmy mají čas do července

Poplatníci, kteří využívají daňového poradce nebo mají povinný audit účetní závěrky, mají prodlouženou lhůtu pro podání přiznání až do 1. července 2026.

Pokud podají přiznání po 1. dubnu, případný přeplatek jim bude vrácen nejpozději do 31. července 2026.

Bez žádosti peníze nepřijdou

O vrácení přeplatku musíte v přiznání výslovně požádat. Žádost je součástí formuláře a nachází se na jeho konci. 

U papírového podání je nutné tuto část vyplnit a samostatně podepsat. Přiznání tedy podepisujete dvakrát. U elektronického podání stačí autorizace při odeslání, ale žádost musíte také vyplnit.

dane

Pokud byste žádost v přiznání neuvedli, lze ji podat i samostatně – elektronicky přes portál MOJE daně, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu. V takovém případě běží třicetidenní lhůta od okamžiku doručení žádosti.

Podnikatelé dostanou peníze jen na účet

Jak doplňuje na závěr Finanční správa ČR, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám lze přeplatek vrátit pouze bezhotovostně. Pokud jde o registrované daňové subjekty, musí být částka zaslána na bankovní účet, který mají uvedený při registraci u finančního úřadu.

