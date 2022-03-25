Бізнес українців в Чехії. Подаємо конкретну інструкцію

В Чеській Республіці найпоширенішими формами підприємницької діяльності є ведення бізнесу на підставі ліцензії на торгівлю (у якості самозайнятої особи) та через юридичну особу (товариство з обмеженою відповідальністю). У цій статті ми зосередимося на веденні бізнесу на основі ліцензії на торгівлю.

Умови отримання ліцензії на торгівлю

Іноземці можуть займатися підприємницькою діяльністю на підставі ліцензії на торгівлю, наданою відповідно до Закону про ліцензування торгівлі.

Цей Закон визначає два види торгівлі. Торгівля, що підлягає реєстрації, яка включає некваліфіковану, ремісничу та професійну торгівлю, яка може здійснюватися на підставі повідомлення, якщо необхідні умови виконано (тобто торгівля на підставі «вільної» ліцензії). Торгівля, для якої необхідно отримати спеціальну ліцензію, може здійснюватися на підставі такої спеціальної ліцензії на торгівлю (тобто торгівля на підставі спеціальної ліцензії).

Для отримання «вільної» ліцензії на торгівлю, не потрібно підтверджувати відповідну професійну кваліфікацію. Для здійснення торгівлі на підставі спеціальної ліцензії на торгівлю необхідно отримати погодження компетентного органу державної влади.

Якщо Законом про ліцензування торгівлі не передбачено інше, умови, за яких іноземці можуть вести бізнес у Чеській Республіці, включаючи об’єм діяльності, ідентичні тим, що застосовуються до чеських осіб.

Основними умовами є:

повна дієздатність (досягнення 18 років); або дозвіл суду за згодою законного представника неповнолітнього на здійснення неповнолітнім підприємницької діяльності;

відсутність записів про судимість; і

професійна кваліфікація, якщо необхідно.

Іноземці, які зацікавлені у веденні бізнесу та виконують ці основні умови, можуть подати повідомлення про торгівлю (у випадку «вільної» ліцензії) або заявку на отримання спеціальної ліцензії на торгівлю до будь-якого органу ліцензування торгівлі. Для повідомлення про торгівлю або подання заявки на отримання спеціальної ліцензії на торгівлю використовується єдина форма реєстраційної заяви.

До заяви додаються:

підтвердження професійної кваліфікації (підтвердження отриманих освіти та практики), якщо це необхідно, залежно від виду торгівлі на підставі «вільної» ліцензії;

документ, що підтверджує право на користування приміщенням, в якому знаходиться зареєстрований офіс, якщо адреса зареєстрованого офісу і місце проживання іноземця відрізняються. Для цього достатньо письмової заяви власника приміщення, квартири чи нежитлового приміщення, що містить згоду такого власника на розміщення офісу;

довідка про відсутність судимості або подібний документ, виданий державою, громадянином якої є іноземець, якщо іноземець не має дозволу на постійне проживання в Чеській Республіці;

підтвердження отримання візи для перебування понад 90 днів або посвідки на довгострокове проживання, якщо іноземець за спеціальним законодавством зобов'язаний отримати дозвіл на проживання в Чеській Республіці;

наступні документи щодо уповноваженої особи, якщо вона призначена (уповноважена особа може бути призначена у випадку професійних та ремісничих видів діяльності):

документ про відсутність судимості – див.вище;

документи, що підтверджують професійну або іншу кваліфікацію, якщо це вимагається законодавством;

заяву уповноваженої особи, що містить згоду на призначення. Підпис на заяві повинен бути засвідчений, крім випадку, коли заява була підписана особисто в органі ліцензування торгівлі;

дійсне посвідчення уповноваженої особи.

Адміністративний збір за повідомлення про торгівлю та заявку на отримання спеціальної ліцензії на торгівлю становить 1000 чеських крон.

Якщо іноземець відповідає всім умовам для отримання «вільної» ліцензії на торгівлю, визначеним Законом про ліцензування торгівлі, орган ліцензування торгівлі протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про торгівлю вносить відповідний запис до торгового реєстру та надає витяг з цього реєстру підприємцю.

У випадку торгівлі на підставі спеціальної ліцензії на торгівлю застосовуються наступні правила. У разі якщо

заявка на отримання спеціальної ліцензії на торгівлю містить усю передбачену законом інформацію, іноземець відповідає всім умовам для здійснення торгівлі на підставі спеціальної ліцензії на торгівлю, з боку іноземця немає жодних перешкод для здійснення торгівлі на підставі спеціальної ліцензії на торгівлю, і спеціальна ліцензія на торгівлю погоджена компетентним органом державної влади (якщо погодження вимагається відповідно до законодавства, орган державної влади зазвичай приймає рішення протягом 30 робочих днів),

орган ліцензування торгівлі приймає рішення про надання спеціальної ліцензії на торгівлю та протягом п'яти робочих днів з дня набрання чинності рішенням про надання такої ліцензії вносить відповідний запис до торгового реєстру та надає витяг з цього реєстру підприємцю.

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Дозвіл на проживання

Як зазначено вище, іноземці, які відповідно до спеціального законодавства зобов’язані отримати дозвіл на проживання в Чеській Республіці, повинні додати до повідомлення про торгівлю або заявки на отримання спеціальної ліцензії на торгівлю документ, що підтверджує, що такі іноземці отримали візу для перебування понад 90 днів або посвідку на довгострокове проживання.

віза для перебування у зв’язку з тимчасовим захистом

За останньою інформацією від компетентного органу ліцензування торгівлі, довгострокова віза для перебування у зв’язку з тимчасовим захистом видана відповідно до нового законодавства щодо деяких заходів, пов’язаних із збройним конфліктом в Україні у зв’язку з вторгненням в Україну збройних сил Російської Федерації (див. попередню статтю) вважається посвідкою на проживання для цілей Закону про ліцензування торгівлі. Іноземці, які отримали цю візу, можуть невідкладно подавати повідомлення про торгівлю або заявку на отримання спеціальної ліцензії на торгівлю до будь-якого органу ліцензування торгівлі.

віза для перебування понад 90 днів для ведення бізнесу

Іноземці, які не відповідають критеріям для отримання візи для перебування у зв’язку з тимчасовим захистом (див. пункт а) вище), можуть подати заяву на отримання візи для перебування понад 90 днів або посвідки на довгострокове проживання.

Умови надання візи визначаються законом про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Віза надається для перебування строком на один рік і може бути продовжена.

Заяву на таку довгострокову візу необхідно подати в посольство Чеської Республіки в державі, громадянином якої є іноземець, або в державі, яка видала проїзний документ, або в державі, де іноземець постійно або довгостроково проживає. Окремі посольства можуть щорічно приймати лише обмежену кількість заяв.

Адміністративний збір за подання заяви на отримання візи становить 1000 чеських крон.

До заповненої заяви необхідно додати наступне:

проїзний документ,

документ, що підтверджує мету перебування (документ про внесення запису до відповідного реєстру, наприклад, торгового чи комерційного реєстру),

підтвердження наявних коштів, необхідних для перебування в Чеській Республіці (мінімальна кількість коштів – 50 розмірів прожиткового мінімуму; підтверджуються випискою з банку або іншим чином),

одну фотографію, якщо не було зроблено візуального запису.

Необхідно подати оригінали документів або їх засвідчені копії. Усі подані документи (крім проїзного документу) мають бути чеською мовою або з перекладом на чеську мову (переклад має бути завірений).

На вимогу іноземець також повинен подати наступне:

документ, що підтверджує відсутність судимості виданий державою, громадянином якої є іноземець, або заяву встановленої форми, якщо держава не видає такий документ,

документ, що підтверджує виконання умов, визначених заходами щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань

Якщо заява задоволена, іноземець буде зобов’язаний подати документ про туристичне медичне страхування (не вимагається, якщо іноземець є учасником державної програми медичного страхування або витрати на медичне обслуговування оплачуються на підставі міжнародного договору або іноземець доведе, що медичне обслуговування буде оплачене іншим шляхом) до отримання візи в посольстві Чеської Республіки. На вимогу необхідно надати підтвердження сплати витрат на туристичне медичне страхування, які зазначені в документі про туристичне медичне страхування.

посвідка на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу

Крім довгострокової візи, іноземці, які проживають в Чеській Республіці на підставі візи для перебування понад 90 днів і мають намір тимчасово проживати в Чеській Республіці більше одного року, і якщо мета їхнього проживання є ідентичною (тобто ведення бізнесу), також можуть подати заявку на отримання посвідки на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу.

Посвідка на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу видається на два роки і може бути неодноразово подовжена.

Адміністративний збір за подачу заяви на посвідку на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу становить 2500 чеських крон.

До заяви на отримання посвідки на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу необхідно додати:

проїзний документ,

документ про гарантоване житло під час проживання в Чеській Республіці,

фото, якщо не було зроблено візуального запису,

документ, що підтверджує певний загальний місячний дохід іноземця та осіб, інформація про яких розглядається разом з інформацією про іноземця,

документ про внесення запису до відповідного реєстру,

підтвердження відсутності заборгованості,

підтвердження відсутності заборгованості у юридичної особи, якщо іноземець є членом керівного органу юридичної особи,

документ про туристичне медичне страхування на строк проживання та підтвердження сплати витрат на туристичне медичне страхування (на вимогу).

На вимогу необхідно подати наступне:

документ про нарахування податку на доходи,

документ, що підтверджує відсутність судимості.

Незважаючи на те, що строк розгляду заяви на отримання посвідки на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу становить 60 днів, відповідна процедура зазвичай займає вдвічі більше часу.

Заяву на отримання посвідки на довгострокове проживання з метою ведення бізнесу необхідно подати до відповідного місцевого відділу Міністерства внутрішніх справ, Департаменту притулку та міграційної політики.

Хочемо зазначити, що іноземці зобов’язані повідомляти про початок підприємницької діяльності органи державної влади, зокрема податкову, орган управління соціального захисту та медичну страхову компанію. Для цього можна використовувати єдину форму реєстраційної заяви (див.вище).

Звертаємо вашу увагу на те, що у цій статті ми надаємо лише основну інформацію для осіб, які розглядають цю форму бізнесу.

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