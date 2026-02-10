Podnikatel.cz  »  Právo  »  Dětem vstup do restaurace zakázán: Kdy jde o diskriminaci a kdy je to v pořádku?

Dětem vstup do restaurace zakázán: Kdy jde o diskriminaci a kdy je to v pořádku?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Na obrázku je značka, která vyobrazuje 4 siluety. Dva dospělé a dvě děti. Přes děti je značka zákazu vstupu
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Restaurace pouze pro dospělé, hotel, který děti neubytuje, nebo cedule oznamující, že s kočárkem se dovnitř nesmí. Kde končí právo podnikatele nastavit si pravidla a kde už začíná diskriminace?

Podnikatelé mají právo cílit své služby na určitou skupinu zákazníků a stanovit provozní pravidla. To ale neznamená, že mohou bez dalšího vyloučit děti nebo rodiče s malými dětmi. 

Jak připomíná spotřebitelský server dTest.cz, který se problematice věnuje a řeší také konkrétní situace, se kterými se na něj spotřebitelé obracejí, každé omezení musí sledovat legitimní cíl. Typicky bezpečnost, kapacitní možnosti nebo charakter poskytované služby. A zároveň musí být přiměřené konkrétní situaci.

Pokud existuje méně omezující řešení, například časové omezení nebo regulace pouze v určitých částech provozovny, je plošný zákaz problematický. Právě nepřiměřenost bývá nejčastějším důvodem, proč se zdánlivě „nevinné“ pravidlo může dostat do rozporu se zákonem.

Záleží na tom, co podnik nabízí

Klíčovou roli hraje povaha služby. Jinak se posuzuje běžná restaurace nebo obchod, jinak zařízení, jehož podstatou je klid, ticho nebo specifický zážitek pro dospělé. Pokud podnik dlouhodobě a srozumitelně staví svůj koncept na prostředí bez dětí a tomu odpovídají i jeho služby, může být omezení vstupu obhajitelné.

Pouhé prohlášení, že děti mohou hosty rušit, přitom samo o sobě nestačí. Omezení musí vycházet z konkrétní specializace podniku a skutečné povahy nabízených služeb, upřesňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Jak by měl zákaz vypadat, aby obstál

Důležitý není jen samotný obsah zákazu, ale i způsob jeho uplatnění. Pravidla musí být předvídatelná, transparentní a srozumitelně komunikovaná předem. Například na webových stránkách nebo při rezervaci. Zákaz, o kterém se zákazník dozví až u dveří, může být problematický i v případě, že by měl jinak racionální základ.

HR26

Zásadní je také rovné zacházení. Omezení nesmí být ponižující, selektivní nebo uplatňované nahodile. Pokud podnik jednou děti odmítá a jindy je bez vysvětlení vpouští, ztrácí tím argument, že jde o promyšlené a nezbytné opatření.

Neexistuje univerzální odpověď

Otázka „dětem vstup zakázán“ nemá jednoduché ano či ne. Vždy je nutné zkoumat konkrétní okolnosti. Důvod omezení, jeho rozsah i dopad na zákazníky. Tam, kde zákaz sleduje legitimní cíl a je přiměřený, může obstát. Jakmile se ale stane plošným, svévolným nebo fakticky vylučujícím určitou skupinu lidí z běžných služeb, dostává se na tenký led diskriminace.

Setkali jste se v obchodě či službách s diskriminací?

Zobraz výsledek

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

