Dotazy a odpovědi kolem nového okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Dagmar Kučerová
Dnes
Finišují přípravy k plnění prvních povinností v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ). Již nyní zaměstnavatelé doplňují potřebné údaje o stávajících zaměstnancích a připravují se na „doregistraci“ zaměstnanců bez účasti na nemocenském pojištění.

S tím souvisí řada dotazů vztahujících se k různým praktickým situacím. Přinášíme odpovědi na některé z nich. Ať už jde o okruh nově požadovaných údajů, specifických druhů zaměstnání i způsob jejich přihlášení. 

Co se dozvíte v článku
  1. Výčet nově požadovaných údajů
  2. Zúžený okruh zaměstnanců
  3. Zaměstnanec s výkonem činnosti mimo území České republiky
  4. Bezúplatný výkon funkce statuárního orgánu

Výčet nově požadovaných údajů

Dotaz: Jaké údaje bude nezbytné o zaměstnancích pro účely jednotného měsíčního hlášení evidovat? 

Úplný výčet údajů, které je nutné nově evidovat, uvádí nařízení vlády k provedení zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele a je rovněž k nalezení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení - Výčet údajů pro účely vedení evidence zaměstnanců

Praktickým pomocníkem může být i osobní dotazník, který zaměstnanec vyplní při nástupu do práce. Obsahuje všechny údaje potřebné pro registraci v systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ).

Stahujte dotazník zde: Dotazník zaměstnance

Po vyplnění dotazníků postačí přenést vyplněná data do svého mzdového softwaru. Následně lze registraci odeslat na Českou správu sociálního zabezpečení jedním exportem. Díky tomu odpadá zdlouhavé ruční přepisování údajů a zároveň se výrazně snižuje riziko chyb, které by mohly registraci zkomplikovat. Pro firmy tak může dobře připravený dotazník představovat jednoduchý způsob, jak novou povinnost zvládnout bez zbytečné administrativy.

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Zúžený okruh zaměstnanců

Dotaz: Na jednom školení jsme se dozvěděli, že je nutné evidovat i členy okrskové volební komise, jinde říkali, že se evidovat nebudou. Musíme je pro účely JMHZ přihlásit coby zaměstnance? 

Registrovat tyto zaměstnance zaměstnavatel může, ale podle aktuálních informací to není jeho povinností. Na základě meziresortních jednání mezi MPSV, ministerstva financí a zástupci Generálního finančního ředitelství bylo dohodnuto řešení spočívající v legislativní úpravě zákona o JMHZ. Připravovaná novela má za cíl vyloučit povinnost zaměstnavatelů vykazovat v jednotném měsíčním hlášení tyto příjmy osvobozené od daně a osoby, kterým jsou poskytovány, pokud v daném kalendářním měsíci tyto osoby nemají od tohoto zaměstnavatele jiné příjmy ze závislé činnosti. 

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách dne 9. března 2026 okruh těchto příjmů. Jedná se o: 

Zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele stále výše uvedené příjmy za zaměstnání považuje. Tudíž musí proběhnout legislativní úprava. Přípravné práce již byly zahájeny a předpokládaná změna nastane s účinností od 1. ledna 2027. Finanční správa ovšem zaměstnavatele svým sdělením ujistila, že již pro rok 2026 bude pro výše uvedený okruh příjmů akceptovat postup, kdy zaměstnavatelé nebudou prostřednictvím měsíčního hlášení vykazovat údaje o výše uvedených příjmech ani o osobách, kterým byly poskytnuty. 

Zaměstnanec s výkonem činnosti mimo území České republiky

Dotaz: Jak máme postupovat v situaci, kdy má český zaměstnavatel zaměstnance s výkonem činnosti na Slovensku a daně a odvody odvádí rovněž zde. Bude tento zaměstnanec součástí hlášení pro účely JMHZ?

Výkladová stanoviska na tuto problematiku se dosud lišila. Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně konstatovalo, že se na české zaměstnavatele a jejich zaměstnance, pokud jsou za tyto zaměstnance plněny povinnosti při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a odvodu daně z příjmů v zahraničí, povinnosti vyplývající ze zákona o JMHZ nevztahují. Což potvrdila Dana Řeháková pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení.  

Bezúplatný výkon funkce statuárního orgánu

Dotaz: Člen družstva vykonává práci pro družstvo bez nároku na odměnu. Musíme jej pro účely jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele registrovat? A co když obdrží jednorázovou odměnu (pouze jednou ročně)? 

Podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele se za zaměstnance považuje osoba podle zákona o nemocenském pojištění, tedy osoba, které v souvislosti s výkonem činnosti plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, jež jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. To platí obecně pro člena družstva či člena společenství vlastníků jednotek, který pro družstvo či společenství vykonává práci, případně také pro výkon funkce statutárního orgánu. Musí však být výslovně ujednáno, že výkon funkce je bezúplatný. V takovém případě, není-li přiznána žádná odměna, vykonává funkci bezúplatně. Ve smyslu JMHZ není zaměstnancem a nepřihlašuje se do evidence zaměstnanců. Pokud by ale takové osobě byl přiznán jiný příjem, který sice není odměnou za výkon funkce, ale je považován za příjem ze závislé činnosti, přihlášen by být musel. Například při využití služebního automobilu nejen ke služebním, ale také k soukromým účelům, případně při poskytnutí jiného zaměstnaneckého benefitu. 

Situace se změní při přiznání jednorázové odměny (schváleno např. valnou hromadou). I kdyby neměl například člen statutárního orgánu žádné jiné příjmy, avšak mu byla od roku 2026 poskytnuta, byť jednorázová odměna za výkon funkce, stává se zaměstnancem a registruje se pro účely JMHZ, a to až do skončení výkonu funkce (z evidence zaměstnanců se již neodhlašuje). Zaměstnavatel podává za takového zaměstnance v měsících, kdy nemá žádné příjmy, ale zaměstnání trvá, hlášení, ve kterém vykazuje nulové hodnoty.

Jestliže se ale podle smlouvy, stanov nebo jiného dokumentu odměna od počátku předpokládá (není zde uvedeno, že je výkon funkce bezúplatný), přihlašuje se coby zaměstnanec dnem zvolení do funkce.

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

