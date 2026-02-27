Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Majetkové přiznání dalo ministrům zabrat. „Kozel zahradníkem,“ glosují lidé na sítích

Majetkové přiznání dalo ministrům zabrat. „Kozel zahradníkem,“ glosují lidé na sítích

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena drží kalkulačku a je v šoku
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Ministři současné vlády odevzdávali majetková přiznání, což se neobešlo bez chyb ani reakcí veřejnosti na sociálních sítích.

Jak informovaly SeznamZpravy.cz, dva z ministrů neuvedli správné či úplné údaje a úřady by tuto situaci měly řešit jako přestupek.

Co se dozvíte v článku
  1. Asistent i chybné přesvědčení
  2. Žádná chyba systému, ale cirkus 
  3. První, co přiznal větší majetek

Asistent i chybné přesvědčení

Alena Schillerová několik let neuváděla, že vlastní dům v Brně a Aleš Juchelka měl v přiznání hned osm bytů. Když server SeznamZprávy na situaci ministry upozornil, Alena Schillerová jim přiznala, že v dalších letech vycházela z chybného přesvědčení, že v nových oznámeních je namístě hlásit pouze nové skutečnosti a změny, ke kterým v těchto letech došlo, a chyby hned napravila.

Aleš Juchelka se divil, že je v jeho přiznání uvedeno osm bytů a jak dále uvádějí SeznamZprávy, vysvětil, že přiznání za něj vyplňoval asistent, takže o tom nevěděl.

Daňová přiznání s přehledy i bez nich. Máme je pro vás k dispozici Přečtěte si také:

Daňová přiznání s přehledy i bez nich. Máme je pro vás k dispozici

Žádná chyba systému, ale cirkus 

Tak koho všeho ještě platíme z našich daní, šilerku a poradce. ??A já musím zvládnout vyplnit daňové přiznání sama a to ještě mě kontroluje šilerka jestli nešidim, píše jedna z uživatelek X. Sama nepřizná majetek, ale nás by kontrolovala jestli nekradem, přidává další. Už syči Cobra? ptá se v této souvislosti jeden tweet. Drzé čelo lepší jak poplužní dvůr, komentuje příslovím situaci jiná uživatelka. Ostatní uvádějí i ustálené spojení kozel zahradníkem. 

Podle jiného uživatele sociální sítě X ryba smrdí od hlavy, a když ministryně @MinFinCZ neumí udělat daňové či majetkové přiznání, tak je to prostě ostuda a přidává hashtagy jako zlo nebo amateri. Nebuďme na ni příliš přísní. Úplně stačí, že dokáže skvěle a bezchybně řídit státní rozpočet, píše s ironií další uživatel.

Ministři vlády Babiše mají podle zákona transparentně přiznávat majetek. Realita? MF Schillerová veřejně říká, že neumí vyplnit daňové přiznání. Bývalá šéfka Finanční správy. Když ti, kdo mají dohlížet na pravidla, přiznávají, že je nezvládají, není to chyba systému. To je cirkus, uvádí se v jiném tweetu na X.

dane

První, co přiznal větší majetek

K chybě Aleše Juchelky jeden uživatel X napsal: Ale zase to můžeme brát jako pozitivní znamení, že bytová krize mladých končí, když si může takový junák jako Juchelka držet osm vlastních bytů… Je to první politik, co přiznal větší majetek než ve skutečnosti má a lidem to vadí, zmiňuje další. Podle jiného uživatele se Juchelka chtěl zařadit do vyšší třídy, když přiznal vlastnictví 8 bytů a patří mu 2. Bizarní vláda, bizarní ministři.. To nevymyslíš, dodává.

Jiný uživatel komentuje, že tenhle podle jeho slov debilní formulář plus pravidelná obsese novinářů se rozohňovat, jak je možné, že to někdo vyplnil blbě, je jeden důvodů, proč do politiky chodí jen takoví zoufalci jako Schillerová. Btw, minule si zase ujížděli na přiznání Baxy, připomíná.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).