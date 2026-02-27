Majetkové přiznání dalo ministrům zabrat. „Kozel zahradníkem,“ glosují lidé na sítích

Jak informovaly SeznamZpravy.cz, dva z ministrů neuvedli správné či úplné údaje a úřady by tuto situaci měly řešit jako přestupek.
Asistent i chybné přesvědčení
Alena Schillerová několik let neuváděla, že vlastní dům v Brně a Aleš Juchelka měl v přiznání hned osm bytů. Když server SeznamZprávy na situaci ministry upozornil, Alena Schillerová jim přiznala, že v dalších letech vycházela z chybného přesvědčení, že
v nových oznámeních je namístě hlásit pouze nové skutečnosti a změny, ke kterým v těchto letech došlo, a chyby hned napravila.
Aleš Juchelka se divil, že je v jeho přiznání uvedeno osm bytů a jak dále uvádějí SeznamZprávy, vysvětil, že přiznání za něj vyplňoval asistent, takže o tom nevěděl.
Žádná chyba systému, ale cirkus
Tak koho všeho ještě platíme z našich daní, šilerku a poradce. ??A já musím zvládnout vyplnit daňové přiznání sama a to ještě mě kontroluje šilerka jestli nešidim, píše jedna z uživatelek X.
Sama nepřizná majetek, ale nás by kontrolovala jestli nekradem, přidává další.
Už syči Cobra? ptá se v této souvislosti jeden tweet.
Drzé čelo lepší jak poplužní dvůr, komentuje příslovím situaci jiná uživatelka. Ostatní uvádějí i ustálené spojení kozel zahradníkem.
Podle jiného uživatele sociální sítě X
ryba smrdí od hlavy, a když ministryně @MinFinCZ neumí udělat daňové či majetkové přiznání, tak je to prostě ostuda a přidává hashtagy jako zlo nebo amateri.
Nebuďme na ni příliš přísní. Úplně stačí, že dokáže skvěle a bezchybně řídit státní rozpočet, píše s ironií další uživatel.
Počítat neumí.— Robert Ágh (@reflektorbob) February 26, 2026
S cizincem se nedomluví.
Majetkové přiznání zmrví.
Zeťáka vytahuje z bryndy.
Rozpočet soutěž o nejvyšší deficit.
Odborností je photoshop.
Tanečnice v kostýmu hranolky. @alenaschillerov může řídit ministerstvo financí jen v zemi s naprostou ztrátou soudnosti.
Ministři vlády Babiše mají podle zákona transparentně přiznávat majetek. Realita? MF Schillerová veřejně říká, že neumí vyplnit daňové přiznání. Bývalá šéfka Finanční správy. Když ti, kdo mají dohlížet na pravidla, přiznávají, že je nezvládají, není to chyba systému. To je cirkus, uvádí se v jiném tweetu na X.
První, co přiznal větší majetek
K chybě Aleše Juchelky jeden uživatel X napsal:
Ale zase to můžeme brát jako pozitivní znamení, že bytová krize mladých končí, když si může takový junák jako Juchelka držet osm vlastních bytů…
Je to první politik, co přiznal větší majetek než ve skutečnosti má a lidem to vadí, zmiňuje další. Podle jiného uživatele se Juchelka chtěl zařadit do vyšší třídy, když přiznal vlastnictví 8 bytů a patří mu 2.
Bizarní vláda, bizarní ministři.. To nevymyslíš, dodává.
Jiný uživatel komentuje, že tenhle podle jeho slov debilní formulář plus pravidelná obsese novinářů se rozohňovat, jak je možné, že to někdo vyplnil blbě, je jeden důvodů, proč do politiky chodí jen takoví zoufalci jako Schillerová.
Btw, minule si zase ujížděli na přiznání Baxy, připomíná.
