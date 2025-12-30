Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026

Vedle už známé slevy pro pracující důchodce se od 1. ledna 2026 zavádí zcela nová sleva na pojistném. A to pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Cílem je podpořit sezónní práce v zemědělství a snížit náklady na zaměstnávání pracovníků.
Sleva pro zaměstnance v ovocnářství a zelinářství
Zásadní novinkou je zavedení slevy na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Tato sleva se týká zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o zemědělství.
Za každý kalendářní měsíc, ve kterém jsou podmínky splněny, vzniká nárok na slevu na pojistném. Sleva činí 7,1 procenta z vyměřovacího základu zaměstnance, což může znamenat citelnou úsporu jak pro pracovníky, tak nepřímo i pro zaměstnavatele v tomto odvětví.
Sleva na pojistném pro pracující důchodce pokračuje
I v roce 2026 nadále platí sleva na pojistném pro pracující důchodce. Týká se zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a zároveň pracují nebo podnikají.
Výše této slevy činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu za každý kalendářní měsíc. Zaměstnanci uplatňují nárok na slevu prostřednictvím svého zaměstnavatele, zatímco OSVČ ji uplatňují zpětně v přehledu o příjmech a výdajích za daný rok.
Jak slevu uplatní OSVČ?
U osob samostatně výdělečně činných platí, že pokud splní podmínky alespoň po jeden celý kalendářní měsíc v daném roce, mají nárok na slevu ve výši 6,5 procenta z poměrné části vyměřovacího základu.
Specifická situace nastává u OSVČ v paušálním režimu. Pokud jejich daň z příjmů odpovídá paušální dani, uplatňují slevu samostatně na předepsaném formuláři, a to nejdříve od 1. května následujícího kalendářního roku.
Cílem změn je podpora práce i zemědělství
Zavedení nové slevy pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny má pomoci stabilizovat pracovní sílu v zemědělství, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků. Společně s pokračující slevou pro pracující důchodce jde o další krok, kterým stát reaguje na demografické změny i potřeby trhu práce.