Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026

Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026

Jana Knížková
Včera
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Starší muž na zahradě stříhá ovocné stromy
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Rok 2026 přináší změny v oblasti sociálního pojištění. Ty mají ulevit dalším vybraným skupinám pracujících.

Vedle už známé slevy pro pracující důchodce se od 1. ledna 2026 zavádí zcela nová sleva na pojistném. A to pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Cílem je podpořit sezónní práce v zemědělství a snížit náklady na zaměstnávání pracovníků.

Sleva pro zaměstnance v ovocnářství a zelinářství

Zásadní novinkou je zavedení slevy na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Tato sleva se týká zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o zemědělství.

Za každý kalendářní měsíc, ve kterém jsou podmínky splněny, vzniká nárok na slevu na pojistném. Sleva činí 7,1 procenta z vyměřovacího základu zaměstnance, což může znamenat citelnou úsporu jak pro pracovníky, tak nepřímo i pro zaměstnavatele v tomto odvětví.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
Položit dotaz
U některých dohod o provedení práce se zavede sleva na sociálním pojištění Přečtěte si také:

U některých dohod o provedení práce se zavede sleva na sociálním pojištění

Sleva na pojistném pro pracující důchodce pokračuje

I v roce 2026 nadále platí sleva na pojistném pro pracující důchodce. Týká se zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a zároveň pracují nebo podnikají.

Výše této slevy činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu za každý kalendářní měsíc. Zaměstnanci uplatňují nárok na slevu prostřednictvím svého zaměstnavatele, zatímco OSVČ ji uplatňují zpětně v přehledu o příjmech a výdajích za daný rok.

Jak uplatní pracující důchodci u zaměstnavatele slevu na pojistném? Přečtěte si také:

Jak uplatní pracující důchodci u zaměstnavatele slevu na pojistném?

Jak slevu uplatní OSVČ?

U osob samostatně výdělečně činných platí, že pokud splní podmínky alespoň po jeden celý kalendářní měsíc v daném roce, mají nárok na slevu ve výši 6,5 procenta z poměrné části vyměřovacího základu.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Specifická situace nastává u OSVČ v paušálním režimu. Pokud jejich daň z příjmů odpovídá paušální dani, uplatňují slevu samostatně na předepsaném formuláři, a to nejdříve od 1. května následujícího kalendářního roku.

OSVČ důchodci mohou uplatnit novou slevu na pojistném. Víme, jak na to Přečtěte si také:

OSVČ důchodci mohou uplatnit novou slevu na pojistném. Víme, jak na to

Cílem změn je podpora práce i zemědělství

Zavedení nové slevy pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny má pomoci stabilizovat pracovní sílu v zemědělství, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků. Společně s pokračující slevou pro pracující důchodce jde o další krok, kterým stát reaguje na demografické změny i potřeby trhu práce.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).