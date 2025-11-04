Okamura prosil podnikatele o hlasy, aby mohl zrušit EET. Teď pomůže EET zavést

Šéf SPD přitom sliboval, že nikdy nezradí živnostníky a před volbami v roce 2017 dokonce prosil podnikatele o hlasy, aby mohl EET zrušit. Tomio Okamura tak opět ukazuje, že u něj neexistuje názor, který by nemohl změnit, a že neexistují lidé, které by nehodil přes palubu, pokud mu z toho něco může kápnout.
Co se dozvíte v článku
Živnostníky nikdy nezradíme, psal v roce 2016 Okamura
Návrh programového prohlášení nově vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů obsahuje i plán na znovuzavedení EET. Nejde úplně o překvapení, jelikož EET tvoří programovou vlajkovou loď hnutí ANO, které volby vyhrálo a bude nejsilnějším vládním subjektem. S jakou lehkostí se však Babišově partaji podařilo EET do programu dostat, už zarážející, vzhledem k názorům Motoristů a SPD, trochu je. Oba koaliční partneři se totiž před volbami proti EET vymezovali (Motoristé nicméně připouštěli možnost zavedení s výjimkami), přičemž Tomio Okamura a jeho SPD odmítali EET už jejího prvního spuštění v roce 2016.
Když se třeba na začátku roku 2016 hlasovalo ve Sněmovně o zákonu o evidenci tržeb, SPD bylo proti a Tomio Okamura následně na Facebook napsal:
Nezradili jsme milion našich živnostníků a malých a středních podnikatelů – všichni naši tři poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) včetně mě jako jediní hlasovali ve Sněmovně PROTI zavedení elektronické evidence tržeb (EET). (…) Jen pro pořádek dodám, že poslanci ODS a TOP09 odešli při hlasování demonstrativně ze sálu. Jak jsme slíbili, my v SPD nikdy nezradíme živnostníky a malé a střední podnikatele, jelikož je považujeme za páteř ekonomiky.
Krátce před spuštěním EET (odstartovala v prosinci 2016) Okamura napsal:
Dnes už je bez debaty, že zákon o EET zničí tisíce těch nejdrobnějších živnostníků. Nejen proto, že pro ně bude prostě ztrátové platit EET – a připomínám, že nějaké daňové odpočty na kasu si může dělat jen ten, kdo ty peníze vydělá – ne ten, kdo prostě žije z ruky do úst.
Okamura prosil živnostníky o podporu, aby mohl EET zrušit
EET nicméně byla spuštěna, přičemž v první vlně se týkala restaurací a hotelů. V prvním čtvrtletí roku 2017 se pak přidaly i obchody. V roce 2017 se zároveň na podzim konaly volby do Poslanecké sněmovny. V červnu tak Okamura na Facebooku napsal:
Prosím živnostníky a podnikatele o podporu, abychom mohli po volbách EET zrušit. Volby ovšem vyhrálo hnutí ANO, které složilo vládu s ČSSD (za podpory KSČM) a EET tak zůstala v běhu.
Další vlna EET byla prý záměr oškubat pracující lidi
V únoru 2020, kdy se blížilo spuštění posledních dvou vln, Okamura napsal:
Další vlna EET je záměr vlády co nejvíce oškubat pracující lidi. Zavedení více sazeb na pivo je věc, kterou nevymyslel normální člověk, ale omezený byrokrat. Vláda ANO, ČSSD a KSČM hledá další způsoby, jak oškubat ještě více pracující lidi. Od května 2020 proto vstoupí v platnost 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb (EET), která se dotkne 300 tisíc malých živnostníků a podnikatelů z oborů, které jí dosud nepodléhaly. Vláda ČR tvrdí, že chce vnést zavedením EET přehled do výběru daní, ale ve skutečnosti způsobuje další byrokracii a chaos. V souvislosti s novelou, která působnost EET rozšiřuje, vznikají například tři rozdílné sazby daně na pivo a nápoje s obsahem piva (21,15 a 10 %), ve kterých je velice složité se vyznat. Rozšíření EET v září schválila sněmovna, když přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto.
Během covidové pandemie se pak EET přerušila a po volbách 2021, kdy vyhrálo Spolu, bylo jasné, že EET to má nahnuté. Když se pak v roce 2022 hlasovalo o ukončení EET a SPD zrušení podpořila, Okamura napsal:
Po zavedení paušální daně nám připadá EET nadbytečné. Zbytečně by to zatěžovalo živnostníky a malé podnikatele.
Okamurův názor se nezměnil ani před letošními volbami. Ve volebním speciálu serveru Podnikatel.cz SPD uvedla, že EET nepodporuje.
Není nic staršího než včerejší Okamurovy názory
Není však nic staršího než včerejší Okamurovy sliby a prohlášení. Je začátek listopadu roku 2025 a nově vznikající koalice se bez větších problémů shodla na tom, že opět EET zavede. Slovy samotného Tomia Okamury tedy došlo ke zradě milionu živnostníků a malých a středních podnikatelů. Jasně, podnikatelé jsou „páteří ekonomiky“, ale když vám někdo nabídne dobře placenou funkci šéfa Poslanecké sněmovny, tak na páteř ekonomiky (a na svoji páteř) snadno zapomenete.
Vtipná je i skutečnost, že Okamura hájí nyní zavedení EET mimo jiné tím, že například bude zavedena daňová sleva pro evidující podnikatele. Tedy sleva, o které před lety (správně) tvrdil, že drobným živnostníkům je k ničemu, jelikož daňové odpočty na kasu si může dělat jen ten, kdo ty peníze vydělá, a ne ten, kdo prostě žije z ruky do úst.
Další kompenzací má podle Okamury být nižší DPH v gastronomii. Vzhledem k tomu, že stravovací služby jsou už v současnosti ve snížené sazbě, zřejmě je tím myšleno snížení DPH na podávání nápojů. Na lihoviny nicméně nelze sníženou DPH aplikovat, takže u nápojů tak vzniknou dvě rozdílné sazby. Je navíc otázkou, zda dojde i ke snížení daně z prodeje nápojů. Pokud ne, vznikne opět podobné daňové rodeo, jako bylo v minulosti u piva, které Okamura kritizoval s tím, že jej musel vymyslet omezený byrokrat.
Okamura nemá názor, který by nedokázal změnit
Tomio Okamura každopádně svým obratem u EET opět prokázal, že není idea, názor či postoj, který by nedokázal opustit, pokud je to pro něj výhodné. Připomeňme, že základní plat poslance je 109 500 korun, zatímco plat šéfa Sněmovny činí 294 000 korun. Vzhledem k tomu, že Tomio Okamura je především politickým podnikatelem, nejde tak úplně o překvapení, že EET najednou podpoří. Kdyby například bylo výhodnější být „vítačem“ migrantů, Tomio Okamura by pro ně klidně jezdil vlastní lodí až k africkým břehům. Zůstává ale otázkou, jestli účast SPD ve vládě nebude, vzhledem k tomu, jak ANO dokáže vysát své koaliční partnery, Okamurovou poslaneckou labutí písní.