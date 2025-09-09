Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky inspirované hity Netflixu

Možností spolupráce je celá řada – může se jednat jen o nějakou reklamu nebo kampaň, ale také například o product placement nebo přímo vytvoření produktů na míru a podobně.
Parketa fastfoodů
Tuto formu propagace často využívají fastfoodové řetězce, které mají v tomto ohledu mnoho možností. Kromě toho, že nabídnou celé menu nebo nějaké speciální produkty spojené s filmy nebo seriály, mohou také postavami vyzdobit prodejny nebo například přidat figurky k jejich produktům – jako třeba do Happy Mealu od McDonald´s. V letošním roce tak například Burger King pracoval s figurkami Šmoulů nebo aktuálně se seriálem Naruto.
Wednesday oblíbená po celém světě
Před pár dny byla vysílána druhá série oblíbeného seriálu Wednesday, čehož využilo mnoho značek napříč světem. V srpnu byla ve dvou afrických zemích (Středoafrické a Jihoafrické republice) spuštěna kampaň nazvaná „The Wednesday Drive“ pro značku Hyundai. Ta nejenomže využila popularity seriálu, ale vsadila na to, že se slovo Wednesday rýmuje se slovem Hyundai. Navíc si, jak potvrdil v článku Tshiamo Tladi, marketingový ředitel společnosti Hyundai South Africa, pohráli také se slovy, kdy je Wednesday zároveň názvem postavy i dnem v týdnu. V kampani tak pracovali s tím, že středa je skvělý den pro řízení Hyundai. Šlo o odvážný a hravý počin.
V Mexiku byla kampaň postavená na tom, že by Wednesday milovala Mexiko. Ve videích jsou zobrazeny důvody proč a patří mezi ně například to, že ctí mrtvé a modlí se k La Santa Muerte, jí červy a mučí se pálivými pokrmy nebo že jsou zemí vyvrhelů a čarodějnic.
Značka Cheetos zase ve Spojených státech amerických přišla se speciální příchutí v podobě Flamin’ Hot Fiery Skulls a limitovanou edici zaměřenou na Wednesday nabízel i řetězec Wendy´s.
Sponzorem druhé řady seriálu byl také server Booking.com. Ten do reklamy obsadil Catherine Zetu-Jonesovou hrající Morticii a zaměřil se v ní na místa, která by se jí líbila. Jak zmiňuje server Jellyfish.com, aby koncept autenticky ožil, podílela se na reklamě velká část původního produkčního týmu seriálu, a to včetně kostýmních výtvarníků, kameramanů a produkčních designérů, které pečlivě vybral Tim Burton. Spolupráce se vyplatila, protože například na YouTube je tato reklama velmi úspěšná – za více než měsíc nasbírala přes šest milionů zhlédnutí.
Nejen pizza jako záchrana
Podobně se spousta reklam objevila v loňském roce, kdy byla představena třetí řada jihokorejského seriálu Hra na oliheň (Squid Game). Například řetězec Domino´s přinesl kampaň s názvem „Squid Game 2: Guard: Emergency Pizza: The Trade“. V reklamách využívali znalosti seriálu a představovali pizzu, kterou si hrdinové objednají mobilními telefony a zachrání si tak život. Kromě toho byla připravena i soutěž odehrávající se v New Yorku. V rámci ní se utkali hráči v pěti výzvách inspirovaných seriálem s tím, že kdo měl nejnižší skóre, mohl získat cenu v podobě 500 dolarů v dárkových poukázkách na objednání Emergency pizzy po dobu jednoho roku. Společnost Domino's spolupracovala s Netflixem už dříve, a to například při propagaci seriálu Stranger Things.
Do propagace Hry na oliheň se zapojila i americká značka korejských potravin bibigo™. Ta v rámci kreativní kampaně vyzvala fanoušky k nalezení chybějících číslic z tajemného nového telefonního čísla, které se objevilo po celé zemi na billboardech a vizitkách. Napodobovalo přitom náborovou kartu známou ze seriálu. Společnost tak chtěla po fanoušcích, aby hledali stopy, našli chybějící číslice a zavolali na dané číslo. Za to měli možnost získat zdarma produkty Bibigo.
Připomínka oblíbených hrdinů
Na začátku září byla spuštěna globální kampaň „Coca Cola x Star Wars: Refresh Your Galaxy“ (Osvěž svou galaxii). Jejím cílem je oslava fanoušků této ságy a dlouholetého partnerství. Součástí kampaně jsou limitované edice plechovek a lahví s ikonickými postavami. Po naskenování obalu si navíc lidé mohou díky rozšířené realitě vytvořit vlastní holografický přenos jako ze světa Star Wars a sdílet ho se svými přáteli. Dále s kampaní souvisí televizní spot odehrávající se v prostředí kina.
Jak uvádí společnost, v České republice bude komunikace probíhat v televizi, na digitálních platformách, v rámci outdoorových aktivací a přes spolupráci s influencery.
V kinech se navíc fanoušci mohou těšit na minutový mini film a překvapí je i audio spoty na Spotify. Kampaň doplňuje také soutěž v aplikaci Coca Cola o zájezd do pařížského Disneylandu a další ceny z kolekce Coca Cola x Star Wars, dodávají v tiskové zprávě.
Ani Česko není pozadu
Podobné spolupráce a spojení nejsou výjimkou ani v České republice. S detektivní hrou Zrádci se například spojila společnost Mixit nebo pivo Bohém od Krušovic. Zatímco Mixit přišlo s limitovaným produktem v podobě Mixu hradního pána ve dvou příchutích, Bohém si připravil sponzorský spot a produkt se objeví také v tematicky zakomponovaném product placementu napříč pořadem. Jak informuje tisková zpráva, partnerství se navíc rozšíří do dalších formátů, především na sociálních sítích a v průběhu vysílání bude spouštěna i soutěž o exkluzivní merch Zrádců a produkty Bohém.
Dlouhodobě se snažíme budovat obraz značky konzistentně, ale vždy s nadhledem a lehkostí, jež k bohémství patří, doplnil v závěru ke kampani Pavel Vácha, senior brand manažer značky Krušovice.