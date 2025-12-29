Podnikatel.cz  »  Právo  »  Výpočet důchodu se v roce 2026 změní

Výpočet důchodu se v roce 2026 změní

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Muž a žena v důchodovém věku počítají. Muž má v ruce kalkulačku, žena dokumenty
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Rok 2026 přináší další změny ve výpočtu starobních důchodů. Tyto úpravy jsou součástí důchodové reformy a týkají se takzvaných redukčních hranic, které mají zásadní vliv na výslednou výši důchodu.

Redukční hranice určují, jak velká část příjmů se započítá do výpočtu důchodu. Neplatí totiž, že by se celý příjem započítával v plné výši. 

Redukční hranice a jejich změny od roku 2026

První redukční hranice je v roce 2026 stanovena na částku 21 546 Kč. Nově se do ní započítává 99 procent osobního vyměřovacího základu. Do roku 2025 se přitom započítávalo plných sto procent. Změna je to tedy malá, ale citelná.

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění Přečtěte si také:

Nová pravidla pro důchody 2026: Přehled zvýšení, výpočtu a změn pojištění

U příjmů nad první redukční hranici až do částky 195 868 Kč se pravidla nemění. Z této části osobního vyměřovacího základu se i nadále započítává 26 procent.

Příjmy nad hranici 195 868 Kč se do výpočtu důchodu vůbec nezapočítávají. Tento princip dlouhodobě zajišťuje, že důchodový systém zůstává solidární a více zvýhodňuje nižší a střední příjmy.

Rozmezí osobního vyměřovacího základu Započtení do výpočtu důchodu
Do 21 546 Kč 99 %
Nad 21 546 Kč do 195 868 Kč 26 %
Nad 195 868 Kč Nepřihlíží se

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Snižování procentní sazby

Od roku 2026 dochází také k postupnému snižování procentní sazby, ze které se vypočítává procentní výměra starobního důchodu. Z původních 1,5 procenta výpočtového základu za každý rok pojištění se sazba v roce 2026 snižuje na 1,495 procenta a následně se každoročně snižuje až na 1,45 procenta v roce 2035, na této úrovni pak zůstane i v dalších letech. 

Tato změna vyplývá z § 34 zákona o důchodovém pojištění

Důchody v roce 2026: Existuje cesta, jak získat částku dřív než ostatní Přečtěte si také:

Důchody v roce 2026: Existuje cesta, jak získat částku dřív než ostatní

Jak si zjistit odhad důchodu a podat žádost

Každý, kdo chce zjistit, kdy může odejít do starobního důchodu a v jaké výši, může využít Informativní důchodovou aplikaci IDA. Tato aplikace je dostupná zdarma na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

MM 26 balíček

Přihlášení je jednoduché a možné pomocí datové schránky nebo Identity občana. Velmi oblíbenou možností je také přihlášení přes bankovní identitu. Aplikace poskytne přehled o dosažené době pojištění, předpokládaném důchodovém věku i orientační výši důchodu.

Zásadní změny, které přinese rok 2026 seniorům Přečtěte si také:

Zásadní změny, které přinese rok 2026 seniorům

Přesný výpočet důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení až na základě řádně podané žádosti. Tu lze podat osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení nebo elektronicky prostřednictvím služby Žádost o důchod online, která celý proces výrazně zjednodušuje.

Využijete služeb Portálu ČSSZ, kde najdete informace o vašem důchodu?

Zobraz výsledek
Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).