Výpočet důchodu se v roce 2026 změní

Redukční hranice určují, jak velká část příjmů se započítá do výpočtu důchodu. Neplatí totiž, že by se celý příjem započítával v plné výši.
Redukční hranice a jejich změny od roku 2026
První redukční hranice je v roce 2026 stanovena na částku 21 546 Kč. Nově se do ní započítává 99 procent osobního vyměřovacího základu. Do roku 2025 se přitom započítávalo plných sto procent. Změna je to tedy malá, ale citelná.
U příjmů nad první redukční hranici až do částky 195 868 Kč se pravidla nemění. Z této části osobního vyměřovacího základu se i nadále započítává 26 procent.
Příjmy nad hranici 195 868 Kč se do výpočtu důchodu vůbec nezapočítávají. Tento princip dlouhodobě zajišťuje, že důchodový systém zůstává solidární a více zvýhodňuje nižší a střední příjmy.
|Rozmezí osobního vyměřovacího základu
|Započtení do výpočtu důchodu
|Do 21 546 Kč
|99 %
|Nad 21 546 Kč do 195 868 Kč
|26 %
|Nad 195 868 Kč
|Nepřihlíží se
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Snižování procentní sazby
Od roku 2026 dochází také k postupnému snižování procentní sazby, ze které se vypočítává procentní výměra starobního důchodu. Z původních 1,5 procenta výpočtového základu za každý rok pojištění se sazba v roce 2026 snižuje na 1,495 procenta a následně se každoročně snižuje až na 1,45 procenta v roce 2035, na této úrovni pak zůstane i v dalších letech.
Tato změna vyplývá z § 34 zákona o důchodovém pojištění.
Jak si zjistit odhad důchodu a podat žádost
Každý, kdo chce zjistit, kdy může odejít do starobního důchodu a v jaké výši, může využít Informativní důchodovou aplikaci IDA. Tato aplikace je dostupná zdarma na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.
Přihlášení je jednoduché a možné pomocí datové schránky nebo Identity občana. Velmi oblíbenou možností je také přihlášení přes bankovní identitu. Aplikace poskytne přehled o dosažené době pojištění, předpokládaném důchodovém věku i orientační výši důchodu.
Přesný výpočet důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení až na základě řádně podané žádosti. Tu lze podat osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení nebo elektronicky prostřednictvím služby Žádost o důchod online, která celý proces výrazně zjednodušuje.