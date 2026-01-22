Podnikatel.cz  »  Právo  »  Valorizační oznámení důchodu se týká více lidí, než si myslíte. Kdo má přístup?

Valorizační oznámení důchodu se týká více lidí, než si myslíte. Kdo má přístup?

Jana Knížková
Dnes
Senioři mají nově možnost nahlédnout do valorizačního oznámení elektronicky. Služba je dostupná online a přináší přehledné informace o valorizaci důchodu bez nutnosti čekat na papírové vyrozumění.

Valorizační oznámení se uživatelům zobrazí nejpozději v den splatnosti jejich důchodu. K jeho zobrazení je ale nutné přihlášení – služba je určena výhradně pro ověřené uživatele.

Přihlášení přes státní elektronickou identitu

Přístup probíhá prostřednictvím státních prostředků elektronické identity. Využít lze například datovou schránku, mobilní klíč k eGovernmentu nebo bankovní identitu. Díky tomu je zajištěna bezpečnost osobních údajů i samotných informací o důchodu.

Kdo má ke službě přístup? 

Služba je určena širokému okruhu uživatelů. Přístup mají:

  • fyzické osoby starší 15 let (od roku 2026),
  • zástupci důchodců, včetně zákonných zástupců,
  • právnické osoby, které zastupují více příjemců důchodu – těm se zobrazují oznámení za všechny zastupované osoby pro aktuální kalendářní rok.
Zástupci uvidí i více oznámení

Pokud je zástupce zároveň sám příjemcem důchodu, uvidí oznámení vícero. Systém mu zobrazí jak jeho vlastní valorizační oznámení (od roku 2026), tak i oznámení osob, které zastupuje. Vše je tak dostupné přehledně na jednom místě.

MM26 socky

Elektronické valorizační oznámení má usnadnit orientaci v důchodových změnách a zjednodušit komunikaci se státem, rychle, bezpečně a bez zbytečné administrativy.

Místo oznámení pouze informativní dopis 

Pokud se v systému zobrazí informativní dopis místo valorizačního oznámení, znamená to, že dokument zatím nebyl dokončen. Valorizační oznámení se připravuje postupně a u některých klientů může být dostupné o něco později než u jiných. Informativní dopis slouží pouze jako dočasná zpráva, že proces valorizace stále probíhá.

Seriál: Senior
