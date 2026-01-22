Valorizační oznámení důchodu se týká více lidí, než si myslíte. Kdo má přístup?

Valorizační oznámení se uživatelům zobrazí nejpozději v den splatnosti jejich důchodu. K jeho zobrazení je ale nutné přihlášení – služba je určena výhradně pro ověřené uživatele.
Přihlášení přes státní elektronickou identitu
Přístup probíhá prostřednictvím státních prostředků elektronické identity. Využít lze například datovou schránku, mobilní klíč k eGovernmentu nebo bankovní identitu. Díky tomu je zajištěna bezpečnost osobních údajů i samotných informací o důchodu.
Kdo má ke službě přístup?
Služba je určena širokému okruhu uživatelů. Přístup mají:
- fyzické osoby starší 15 let (od roku 2026),
- zástupci důchodců, včetně zákonných zástupců,
- právnické osoby, které zastupují více příjemců důchodu – těm se zobrazují oznámení za všechny zastupované osoby pro aktuální kalendářní rok.
Zástupci uvidí i více oznámení
Pokud je zástupce zároveň sám příjemcem důchodu, uvidí oznámení vícero. Systém mu zobrazí jak jeho vlastní valorizační oznámení (od roku 2026), tak i oznámení osob, které zastupuje. Vše je tak dostupné přehledně na jednom místě.
Elektronické valorizační oznámení má usnadnit orientaci v důchodových změnách a zjednodušit komunikaci se státem, rychle, bezpečně a bez zbytečné administrativy.
Místo oznámení pouze informativní dopis
Pokud se v systému zobrazí informativní dopis místo valorizačního oznámení, znamená to, že dokument zatím nebyl dokončen. Valorizační oznámení se připravuje postupně a u některých klientů může být dostupné o něco později než u jiných. Informativní dopis slouží pouze jako dočasná zpráva, že proces valorizace stále probíhá.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.