Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Wellness centra jako zlatý důl: Češi za odpočinek utrácejí i mimo sezónu

Wellness centra jako zlatý důl: Češi za odpočinek utrácejí i mimo sezónu

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 5 minut
přidejte názor

Sdílet

Lidé relaxující v sauně
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Wellness centra jsou často součástí hotelů a pro mnoho lidí patří mezi oblíbené turistické cíle, a to nejen když se venku ochladí.

Lidé se v rámci wellness center rádi nechávají hýčkat a užívají si zde odpočinku. Jejich provozovatelé proto často přicházejí s mnoha novinkami.

Co se dozvíte v článku
  1. Jaké jsou novinky u wellness center?
  2. Návštěvníci jsou různí
  3. Každé místo má své kouzlo
  4. Nahlédněte do wellness center
  5. Jaké jsou ve wellness ceny?

Martin Hrubý, marketingový ředitel značky Slevomat, serveru Proženy.cz řekl, že Češi ve studenějších měsících rádi relaxují v teple a příjemném prostředí s tím, že sauny jsou tak velmi populární aktivitou od podzimu až do jara. Milovníci wellness podle něj preferují širokou nabídku ceremoniálů, ale i různých variant saun. Zázemí s klidnou atmosférou a dobré jídlo jsou vítaným bonusem. Oblíbeným trendem jsou také adults-only hotely, kde je zaručen nerušený odpočinek jen pro dospělé, doplnil.

Jaké jsou novinky u wellness center?

Wellness hotel Frymburk na Šumavě rozšířil v letošním roce své služby o dětské sauny, kde si i ti nejmenší mohou užít zdravé saunování v bezpečném a přívětivém prostředí. Děti mohou v doprovodu dospělých navštívit finskou saunu, jemnou parní lázeň i tepidárium s uklidňujícím teplem. Teploty jsou zde pečlivě nastaveny tak, aby byly vhodné a bezpečné pro děti, a zároveň podporovaly jejich zdraví a pohodu.

Aqualand Moravia už najel na podzimní sezónu a v rámci ní jsou otevřena obě jejich patra wellness. Na konci října proběhne například Dětský saunový event nebo oblíbená Halloweenská saunová noc nesoucí se v atmosféře strašidel, nadpřirozena či kostýmů. V Infinit Maximus Brno právě probíhá rekonstrukce Saunového dómu, avšak ceremoniály nadále probíhají v jiných saunách. Do konce září zde platí původně prázdninová akce 180 + 60 minut navíc zdarma.

Návštěvníci jsou různí

Jak jsme psali, podle Romana Taťáka, Sales & Marketing Directora v Wellness & spa hotel Augustiniánský dům jsou typickými návštěvníky jejich wellnessu lidé, kteří mají rádi sauny, parní lázně, vyhřívané bazény, relaxační zóny, kde zregenerují své tělo a mysl, posílí zde svou imunitu a získají vnitřní rovnováhu. Mezi další návštěvníky wellness centra patří hosté, kteří svůj zážitek z wellness chtějí spojit rovněž s gurmánským zážitkem Restaurace Symfonie, upřesnil. Eva Plchová, co-Founder and Marketing v Chateau Mcely, říká, že jsou návštěvníky hosté, kteří se u nich ubytují, ale často jezdí hosté i jen na masáž či do denních lázních. Převážná většina hostů přijíždí z Prahy a za ta léta již máme vybudovanou věrnou klientelu, která se často a ráda vrací a se kterou máme přátelské vztahy, doplnila.

Návštěvníky Wellness Horal jsou jak ubytovaní hosté hotelů Resortu Valachy, kteří mají vstup v ceně pobytu (což je ekonomická střední a vyšší vrstva, rodiny s dětmi, mladé páry i senioři), tak široká veřejnost (opět rodiny s dětmi až po seniory). Z řad veřejnosti to přitom nejsou jen dovolenkáři, kteří pobývají v okolí Velkých Karlovic v jiných hotelech, penzionech a rekreačních chalupách, ale také jednodenní návštěvníci, kteří k nim jezdí na otočku za odpočinkem – za saunováním a exotickými masážemi.

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů. Jaké jsou zde ceny? Přečtěte si také:

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů. Jaké jsou zde ceny?

Každé místo má své kouzlo

Lázně Libverda patří mezi léčebné lázně v České republice, které jsou oprávněny poskytovat specializovanou péči svým hostům. Získaly věhlas už na konci 14. století, a to díky léčivým minerálním pramenům hydrogenuhličitanového typu, klidnému prostředí a blízkosti přírody tak důležité pro odpočinek a relaxaci. Je zde možnost vybrat si zde z několika welness pobytů například v podobě balíčků Dámská jízda, Welness & Relax nebo Antistresový balíček. Podobně je možné využít balíčků v lázních MCELY BOUQUET SPA, které jsou zasvěcené přírodní, místně inspirované bylinné aromaterapii.

V Kolštejn wellness centrum se nachází pět typů saun, tři masážní sprchy, whirlpool, ochlazovací bazén, odpočívárny, vyhřívané lavice, wellness čajovna a zážitkové sprchy. V rámci vstupu dostanou hosté saunové prostěradlo a ručník a mohou se těšit jak na magickou keltskou hudbu z dávných časů, tak na svíčky a kouzelnou atmosféru.

Součástí Resortu Sobotín jsou pivní lázně. Koupele probíhají ve vodě o teplotě mezi 34–38 °C. Tato pivní lázeň obsahuje aktivní složky přírodního oxidu uhličitého, výluhy z místních bylin a tajnou přísadu. Procedura by měla dodat pokožce sametovou hebkost a mladistvý vzhled. Užijte si dokonalou pivní lázeň se zámeckým pivem Albert, neomezenou konzumaci piva a k tomu závěrečný suchý zábal, lákají na webu.

Wellness hotel Horal nabízí například tři termální bazény se slanou vodou vyhřívanou až na 36 °C, saunový svět se saunovými rituály nebo exotické masáže od zkušených masérů a masérek z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Bali a Indie. Augustiánský dům v jeho blízkosti vybudoval Zahradu 6 smyslů, která má několik zastávek, korespondujících s lidskými smysly. Jak popisují, nejedná se o klasickou komentovanou procházku, ale o originální meditační rituál, který je zasazen do míst kde odpočívali mniši Augustiniánského řádu.

V pražském Privátním wellness centru hotelu Otakar se nachází finské sauny předehřáté na 90 °C, whirlpool (vířívka, či vírivá vana) a také relaxační zóna s lůžkem. Pohodovou a romantickou atmosféru prostor zde podkresluje stylová hudba a je možné si do těchto prostor objednat alkoholické i nealkoholické nápoje, případně také něco k snědku.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Saunový svět v rámci Sauna Spot Dvorce vznikl na místě původní sauny, jejíž existence se datuje již od sedmdesátých let minulého století. Pojetím konceptu saun a svou filosofií navazuje na tradici původní sauny. Součástí saunového světa jsou čtyři finské sauny s rozdílnou teplotou a vlhkostí, dva ochlazovací bazénky, vnitřní i venkovní relaxační zóny, bar a masérna.

Nahlédněte do wellness center

Jaké jsou ve wellness ceny?

Ceny se mohou lišit v návaznosti na pobytové balíčky, zvýhodněné akce, případně i podle sezóny a podobně. Slevy mohou mít ubytovaní hosté a naopak ti neubytování mohou zaplatit více, nebo muset splnit nějaké podmínky pro vstup.

Místo Název Poznámka/upřesnění Cena
Alexandria Spa and Wellness Hotel Vstup do wellness centra a saunového světa celodenní 1,660 Kč
Aqualand Moravia Zóna WELLNESS (sauny a vířivky) 3 hodiny 499 Kč
Augustiánský dům Dospělí (po-čt)  neubytovaní hosté, 2 hodiny" 750 Kč
Chateau Mcely Spa & Stay jednodenní pobyt s masáží 9900 Kč
Infinit Maximus Brno Wellness (termální bazény a saunový svět) 180 minut, víkend 790 Kč
Kolštejn wellness centrum  Veřejné wellness ubytovaní vstup pro ubytované hosty 390 Kč
Lázně Libverda Pobyt Wellness & Relax pobyt na dvě noci s procedurami od 4185 Kč
Privítní wellness centrum Otakar Privátní wellness se saunou, whirlpoolem a relaxační zónou 1 hodina 1999 Kč
Resort Sobotín Vstup bazén a wellness  dospělí / 3 hodiny 650 Kč
Sauna spot Dvorce Privátní wellness vířivka + sauna odpolední vstup, 2 hodiny pro dvě osoby 1,900 Kč
Saunia Thermal Resort Standardní vstupné celodenní 999 Kč
Wellness hotel Frymburk Privátní wellness – Sauna & Spa 2 osoby/120 minut 2,400 Kč
Wellness hotel Horal Saunový svět + kardio fitness + termální bazény  celodenní vstup pro dospělého, po-čt  1890 Kč
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Jana Langerová píše o marketingu, podnikatelských příbězích a digitálních trendech.​ Profil autorky →

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 18. 9. 2025

Dále u nás najdete

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Cesta k superrychlému ethernetu

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).