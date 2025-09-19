Wellness centra jako zlatý důl: Češi za odpočinek utrácejí i mimo sezónu

Lidé se v rámci wellness center rádi nechávají hýčkat a užívají si zde odpočinku. Jejich provozovatelé proto často přicházejí s mnoha novinkami.
Martin Hrubý, marketingový ředitel značky Slevomat, serveru Proženy.cz řekl, že Češi ve studenějších měsících rádi relaxují v teple a příjemném prostředí s tím, že sauny jsou tak velmi populární aktivitou od podzimu až do jara. Milovníci wellness podle něj preferují širokou nabídku ceremoniálů, ale i různých variant saun.
Zázemí s klidnou atmosférou a dobré jídlo jsou vítaným bonusem. Oblíbeným trendem jsou také adults-only hotely, kde je zaručen nerušený odpočinek jen pro dospělé, doplnil.
Jaké jsou novinky u wellness center?
Wellness hotel Frymburk na Šumavě rozšířil v letošním roce své služby o dětské sauny, kde si i ti nejmenší mohou užít zdravé saunování v bezpečném a přívětivém prostředí. Děti mohou v doprovodu dospělých navštívit finskou saunu, jemnou parní lázeň i tepidárium s uklidňujícím teplem. Teploty jsou zde pečlivě nastaveny tak, aby byly vhodné a bezpečné pro děti, a zároveň podporovaly jejich zdraví a pohodu.
Aqualand Moravia už najel na podzimní sezónu a v rámci ní jsou otevřena obě jejich patra wellness. Na konci října proběhne například Dětský saunový event nebo oblíbená Halloweenská saunová noc nesoucí se v atmosféře strašidel, nadpřirozena či kostýmů. V Infinit Maximus Brno právě probíhá rekonstrukce Saunového dómu, avšak ceremoniály nadále probíhají v jiných saunách. Do konce září zde platí původně prázdninová akce 180 + 60 minut navíc zdarma.
Návštěvníci jsou různí
Jak jsme psali, podle Romana Taťáka, Sales & Marketing Directora v Wellness & spa hotel Augustiniánský dům jsou typickými návštěvníky jejich wellnessu lidé, kteří mají rádi sauny, parní lázně, vyhřívané bazény, relaxační zóny, kde zregenerují své tělo a mysl, posílí zde svou imunitu a získají vnitřní rovnováhu.
Mezi další návštěvníky wellness centra patří hosté, kteří svůj zážitek z wellness chtějí spojit rovněž s gurmánským zážitkem Restaurace Symfonie, upřesnil. Eva Plchová, co-Founder and Marketing v Chateau Mcely, říká, že jsou návštěvníky hosté, kteří se u nich ubytují, ale často jezdí hosté i jen na masáž či do denních lázních.
Převážná většina hostů přijíždí z Prahy a za ta léta již máme vybudovanou věrnou klientelu, která se často a ráda vrací a se kterou máme přátelské vztahy, doplnila.
Návštěvníky Wellness Horal jsou jak ubytovaní hosté hotelů Resortu Valachy, kteří mají vstup v ceně pobytu (což je ekonomická střední a vyšší vrstva, rodiny s dětmi, mladé páry i senioři), tak široká veřejnost (opět rodiny s dětmi až po seniory). Z řad veřejnosti to přitom nejsou jen dovolenkáři, kteří pobývají v okolí Velkých Karlovic v jiných hotelech, penzionech a rekreačních chalupách, ale také jednodenní návštěvníci, kteří k nim jezdí na otočku za odpočinkem – za saunováním a exotickými masážemi.
Každé místo má své kouzlo
Lázně Libverda patří mezi léčebné lázně v České republice, které jsou oprávněny poskytovat specializovanou péči svým hostům. Získaly věhlas už na konci 14. století, a to díky léčivým minerálním pramenům hydrogenuhličitanového typu, klidnému prostředí a blízkosti přírody tak důležité pro odpočinek a relaxaci. Je zde možnost vybrat si zde z několika welness pobytů například v podobě balíčků Dámská jízda, Welness & Relax nebo Antistresový balíček. Podobně je možné využít balíčků v lázních MCELY BOUQUET SPA, které jsou zasvěcené přírodní, místně inspirované bylinné aromaterapii.
V Kolštejn wellness centrum se nachází pět typů saun, tři masážní sprchy, whirlpool, ochlazovací bazén, odpočívárny, vyhřívané lavice, wellness čajovna a zážitkové sprchy. V rámci vstupu dostanou hosté saunové prostěradlo a ručník a mohou se těšit jak na magickou keltskou hudbu z dávných časů, tak na svíčky a kouzelnou atmosféru.
Součástí Resortu Sobotín jsou pivní lázně. Koupele probíhají ve vodě o teplotě mezi 34–38 °C. Tato pivní lázeň obsahuje aktivní složky přírodního oxidu uhličitého, výluhy z místních bylin a tajnou přísadu. Procedura by měla dodat pokožce sametovou hebkost a mladistvý vzhled.
Užijte si dokonalou pivní lázeň se zámeckým pivem Albert, neomezenou konzumaci piva a k tomu závěrečný suchý zábal, lákají na webu.
Wellness hotel Horal nabízí například tři termální bazény se slanou vodou vyhřívanou až na 36 °C, saunový svět se saunovými rituály nebo exotické masáže od zkušených masérů a masérek z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Bali a Indie. Augustiánský dům v jeho blízkosti vybudoval Zahradu 6 smyslů, která má několik zastávek, korespondujících s lidskými smysly. Jak popisují, nejedná se o klasickou komentovanou procházku, ale o originální meditační rituál, který je zasazen do míst kde odpočívali mniši Augustiniánského řádu.
V pražském Privátním wellness centru hotelu Otakar se nachází finské sauny předehřáté na 90 °C, whirlpool (vířívka, či vírivá vana) a také relaxační zóna s lůžkem. Pohodovou a romantickou atmosféru prostor zde podkresluje stylová hudba a je možné si do těchto prostor objednat alkoholické i nealkoholické nápoje, případně také něco k snědku.
Saunový svět v rámci Sauna Spot Dvorce vznikl na místě původní sauny, jejíž existence se datuje již od sedmdesátých let minulého století. Pojetím konceptu saun a svou filosofií navazuje na tradici původní sauny. Součástí saunového světa jsou čtyři finské sauny s rozdílnou teplotou a vlhkostí, dva ochlazovací bazénky, vnitřní i venkovní relaxační zóny, bar a masérna.
Nahlédněte do wellness center
Jaké jsou ve wellness ceny?
Ceny se mohou lišit v návaznosti na pobytové balíčky, zvýhodněné akce, případně i podle sezóny a podobně. Slevy mohou mít ubytovaní hosté a naopak ti neubytování mohou zaplatit více, nebo muset splnit nějaké podmínky pro vstup.
|Místo
|Název
|Poznámka/upřesnění
|Cena
|Alexandria Spa and Wellness Hotel
|Vstup do wellness centra a saunového světa
|celodenní
|1,660 Kč
|Aqualand Moravia
|Zóna WELLNESS (sauny a vířivky)
|3 hodiny
|499 Kč
|Augustiánský dům
|Dospělí (po-čt)
|neubytovaní hosté, 2 hodiny"
|750 Kč
|Chateau Mcely
|Spa & Stay
|jednodenní pobyt s masáží
|9900 Kč
|Infinit Maximus Brno
|Wellness (termální bazény a saunový svět)
|180 minut, víkend
|790 Kč
|Kolštejn wellness centrum
|Veřejné wellness ubytovaní
|vstup pro ubytované hosty
|390 Kč
|Lázně Libverda
|Pobyt Wellness & Relax
|pobyt na dvě noci s procedurami
|od 4185 Kč
|Privítní wellness centrum Otakar
|Privátní wellness se saunou, whirlpoolem a relaxační zónou
|1 hodina
|1999 Kč
|Resort Sobotín
|Vstup bazén a wellness
|dospělí / 3 hodiny
|650 Kč
|Sauna spot Dvorce
|Privátní wellness vířivka + sauna
|odpolední vstup, 2 hodiny pro dvě osoby
|1,900 Kč
|Saunia Thermal Resort
|Standardní vstupné
|celodenní
|999 Kč
|Wellness hotel Frymburk
|Privátní wellness – Sauna & Spa
|2 osoby/120 minut
|2,400 Kč
|Wellness hotel Horal
|Saunový svět + kardio fitness + termální bazény
|celodenní vstup pro dospělého, po-čt
|1890 Kč