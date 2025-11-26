Za web Podnikatel.cz se vydává podvodník, láká na WhatsApp skupinu

Na sociální síti Facebook se objevily falešné profily, které se vydávají za web Podnikatel.cz. Podvodník vybízí uživatele, aby se přidali do jeho WhatsApp skupiny. Důrazně upozorňujeme, že se jedná o falešný profil.
Seznam aktuálně falešných profilů na Facebooku:
- @ha.thanh.nhi.142502
- @podnikatel.cz.2025
- @podnikatel.946999
Web podnikatel.cz používá na Facebooku pouze jedinou přezdívku @podnikatel a tuto identifikaci jsme nově přidali také do profilového obrázku stránky. Stránka Podnikatel.cz si nemůže přidávat nikoho mezi přátele a nikoho nekontaktujte skrze zprávy či messenger.
V žádném případě na jakoukoli výzvu k přidání do WhatsApp skupiny pod naším jménem nereagujte. Jedná se o podvod. Server Podnikatel.cz nemá v současné době žádnou WhatsApp skupinu ani kanál, důrazně upozorňuje šéfredaktor serveru Podnikatel.cz Michael Hovorka.
Všechny podvodné profily, které kompletně okopírovaly grafické pojetí webu Podnikatel.cz, byly již Facebooku nahlášeny a všechny čtenáře nabádáme k opatrnosti. V čase předvánočním přibývá útoků podvodníků, kteří se z lidí snaží vylákat peníze.