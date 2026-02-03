Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Chyba, kterou lidé dělají každý rok: Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí

Chyba, kterou lidé dělají každý rok: Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Muž s maketou domu na krku
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Poplatníci daně z nemovitých věcí mají možnost výrazně si zjednodušit podání daňového přiznání. I při drobných změnách, jako je nákup dalšího pozemku nebo úprava výměry, se vyplatí využít předvyplnění přiznání na Portálu MOJE daně.

Přiznání k dani z nemovitých věcí mělo být správci daně odevzdané již včera. Nejzazší termín pro tento rok byl 2. února 2026. Poplatníci však mají pětidenní „dobu hájení“, během které se mohou s podáním přiznání beztrestně opozdit. 

Finanční správa ČR pro ty, kteří podávají přiznání k dani z nemovitých věcí přes MOJE daně, doporučuje následující postup. 

Pokud u daně z nemovitých věcí řešíte jen dílčí změnu, není nutné sahat po dílčím daňovém přiznání. To se vyplňuje ručně a zbytečně zvyšuje riziko chyb. Finanční správa proto doporučuje využít elektronické podání přes Portál MOJE daně, které je rychlejší a přehlednější.

Formuláře, které teď potřebujete: Přiznání k dani z nemovitostí a k dani silniční Přečtěte si také:

Formuláře, které teď potřebujete: Přiznání k dani z nemovitostí a k dani silniční

Předvyplnění ušetří čas i starosti

V aplikaci DIS+ si mohou poplatníci jednoduše požádat o předvyplnění daňového přiznání. Systém automaticky načte údaje z katastru nemovitostí i z evidence finančního úřadu. Odpadá tak složité dohledávání informací a ruční přepisování dat.

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky? A jak je to u dalších daní? Přečtěte si také:

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky? A jak je to u dalších daní?

Přihlášení je otázkou minut

Do DIS+ se lze přihlásit například pomocí bankovní identity nebo přístupových údajů k datové schránce. Po výběru formuláře pro daň z nemovitých věcí stačí kliknout na možnost „Předvyplnit přiznání“ a odeslat požadavek finančnímu úřadu.

školení pri začínající mzdové účetní

Zpracování žádosti trvá zhruba deset minut. Jakmile jsou data připravena, poplatník si je načte do formuláře, zkontroluje jejich správnost a případně doplní chybějící informace. Následně může přiznání rovnou elektronicky odeslat finančnímu úřadu, aniž by musel kamkoliv chodit.

Podáváte přiznání k dani z nemovitostí? Máme přehled koeficientů všech okresních měst Přečtěte si také:

Podáváte přiznání k dani z nemovitostí? Máme přehled koeficientů všech okresních měst

Elektronické podání je nejjednodušší cesta

Využití předvyplněného přiznání přes MOJE daně představuje nejpohodlnější způsob, jak splnit daňovou povinnost. Minimalizuje chyby, šetří čas a umožňuje vyřídit vše z domova – a to i v případě, že se na nemovitosti změnily jen drobné detaily.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Daň z přidané hodnoty

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Kontrolní hlášení

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Google mění podobu Gemini v Chromu

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).