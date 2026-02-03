Chyba, kterou lidé dělají každý rok: Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí mělo být správci daně odevzdané již včera. Nejzazší termín pro tento rok byl 2. února 2026. Poplatníci však mají pětidenní „dobu hájení“, během které se mohou s podáním přiznání beztrestně opozdit.
Finanční správa ČR pro ty, kteří podávají přiznání k dani z nemovitých věcí přes MOJE daně, doporučuje následující postup.
Pokud u daně z nemovitých věcí řešíte jen dílčí změnu, není nutné sahat po dílčím daňovém přiznání. To se vyplňuje ručně a zbytečně zvyšuje riziko chyb. Finanční správa proto doporučuje využít elektronické podání přes Portál MOJE daně, které je rychlejší a přehlednější.
Předvyplnění ušetří čas i starosti
V aplikaci DIS+ si mohou poplatníci jednoduše požádat o předvyplnění daňového přiznání. Systém automaticky načte údaje z katastru nemovitostí i z evidence finančního úřadu. Odpadá tak složité dohledávání informací a ruční přepisování dat.
Přihlášení je otázkou minut
Do DIS+ se lze přihlásit například pomocí bankovní identity nebo přístupových údajů k datové schránce. Po výběru formuláře pro daň z nemovitých věcí stačí kliknout na možnost „Předvyplnit přiznání“ a odeslat požadavek finančnímu úřadu.
Zpracování žádosti trvá zhruba deset minut. Jakmile jsou data připravena, poplatník si je načte do formuláře, zkontroluje jejich správnost a případně doplní chybějící informace. Následně může přiznání rovnou elektronicky odeslat finančnímu úřadu, aniž by musel kamkoliv chodit.
Elektronické podání je nejjednodušší cesta
Využití předvyplněného přiznání přes MOJE daně představuje nejpohodlnější způsob, jak splnit daňovou povinnost. Minimalizuje chyby, šetří čas a umožňuje vyřídit vše z domova – a to i v případě, že se na nemovitosti změnily jen drobné detaily.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.