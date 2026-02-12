Co musí OSVČ stihnout v roce 2026: Přehled povinností a termínů

Kromě termínů pro podání daňového přiznání je potřeba pohlídat také lhůty pro odevzdání přehledů na sociální správu a zdravotní pojišťovnu. Nově se navíc rozšiřuje povinná elektronická komunikace, což se dotkne všech osob samostatně výdělečně činných.
Elektronické podání je pro většinu OSVČ povinné
Kdo má zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky. To se dnes týká naprosté většiny OSVČ. Elektronická forma navíc automaticky prodlužuje lhůtu pro podání o jeden měsíc.
Nově se povinná elektronická komunikace týká i přehledů pro zdravotní pojišťovnu, a to všech OSVČ, tedy i těch bez datové schránky.
Termíny pro daňové přiznání
Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů je letos do 1. dubna 2026.
Kdo podá přiznání elektronicky, má čas až do 4. května 2026.
Při podání prostřednictvím daňového poradce lze přiznání podat až do 1. července 2026.
Pokud nestihnete dubnový termín, ale podáte přiznání elektronicky do května, sankce se počítá až od květnového data.
Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu
Přehledy je nutné podat do jednoho měsíce od lhůty pro daňové přiznání. Při podání přiznání v dubnu je nutné přehledy podat do 4. května 2026. Při elektronickém podání v květnu musí být přehledy odevzdány do 4. června 2026. Doplatky pojistného je nutné uhradit do 8 dnů od skutečného podání přehledu.
|Povinnost
|Termín
|Oznámení o vstupu do paušální daně
|12. ledna 2026
|Podání daňového přiznání (papírově)
|1. dubna 2026
|Podání daňového přiznání (elektronicky)
|4. května 2026
|Podání přiznání přes daňového poradce
|1. července 2026
|Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (při dubnovém podání)
|4. května 2026
|Přehledy při květnovém podání
|4. června 2026
|Doplatek pojistného
|do 8 dnů od podání přehledu
Sankce: Kdy se ještě nic neděje
U daňového přiznání platí liberační lhůta 5 pracovních dnů.
U doplatku daně je bez sankce možné zpoždění 3 kalendářní dny.
Pokuty ani úroky se nepředepisují, pokud nepřesáhnou 1000 Kč.
Úrok z prodlení aktuálně činí přibližně 12 % ročně (repo sazba ČNB + 8 procentních bodů).
