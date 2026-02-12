Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Co musí OSVČ stihnout v roce 2026: Přehled povinností a termínů

Co musí OSVČ stihnout v roce 2026: Přehled povinností a termínů

Podnikatele mají i v roce 2026 tradiční povinnosti kolem daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Řada lhůt zůstává stejná, přibyly ale i novinky.

Kromě termínů pro podání daňového přiznání je potřeba pohlídat také lhůty pro odevzdání přehledů na sociální správu a zdravotní pojišťovnu. Nově se navíc rozšiřuje povinná elektronická komunikace, což se dotkne všech osob samostatně výdělečně činných. 

Elektronické podání je pro většinu OSVČ povinné

Kdo má zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky. To se dnes týká naprosté většiny OSVČ. Elektronická forma navíc automaticky prodlužuje lhůtu pro podání o jeden měsíc.

Nově se povinná elektronická komunikace týká i přehledů pro zdravotní pojišťovnu, a to všech OSVČ, tedy i těch bez datové schránky.

Termíny pro daňové přiznání

Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů je letos do 1. dubna 2026.

Kdo podá přiznání elektronicky, má čas až do 4. května 2026.

Při podání prostřednictvím daňového poradce lze přiznání podat až do 1. července 2026.

Pokud nestihnete dubnový termín, ale podáte přiznání elektronicky do května, sankce se počítá až od květnového data.

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Přehledy je nutné podat do jednoho měsíce od lhůty pro daňové přiznání. Při podání přiznání v dubnu je nutné přehledy podat do 4. května 2026. Při elektronickém podání v květnu musí být přehledy odevzdány do 4. června 2026. Doplatky pojistného je nutné uhradit do 8 dnů od skutečného podání přehledu.

Přehled hlavních termínů pro OSVČ v roce 2026
Povinnost  Termín
Oznámení o vstupu do paušální daně  12. ledna 2026
Podání daňového přiznání (papírově)  1. dubna 2026
Podání daňového přiznání (elektronicky)  4. května 2026
Podání přiznání přes daňového poradce  1. července 2026
Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (při dubnovém podání)  4. května 2026
Přehledy při květnovém podání  4. června 2026
Doplatek pojistného  do 8 dnů od podání přehledu

Sankce: Kdy se ještě nic neděje

U daňového přiznání platí liberační lhůta 5 pracovních dnů.

U doplatku daně je bez sankce možné zpoždění 3 kalendářní dny.

Pokuty ani úroky se nepředepisují, pokud nepřesáhnou 1000 Kč.

Úrok z prodlení aktuálně činí přibližně 12 % ročně (repo sazba ČNB + 8 procentních bodů).

