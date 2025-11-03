Podnikatel.cz  »  Právo  »  Co plánuje Babišova vláda pro podnikatele? Návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Co plánuje Babišova vláda pro podnikatele? Návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 6 minut
přidejte názor

Minimální odvody OSVČ by se měly zmrazit na úrovni letošního roku. Od roku 2027 se vrátí EET a zároveň se zavede, že dýška nebudou podléhat dani z příjmů a odvodům.

Podnikatelé též nově nebudou muset platit v rámci energií poplatky za obnovitelné zdroje a koncesionářské poplatky. Počítá s tím návrh programového prohlášení nově vznikající koalice ANO, Motoristé a SPD.

Návrh programového prohlášení vlády už je znám

Na konci minulého týdne se v médiích objevil návrh programového prohlášení nově vznikající vlády (k přečtení je například na stránkách České televize), který by měl být oficiálně zveřejněn během pondělí. Návrh obsahuje řadu ustanovení, která se týkají podnikání a daní. Přestože se často jedná o obecné proklamace typu „vláda se zaměří na podporu hospodářského růstu a investic, rozvoj dopravní infrastruktury, digitalizaci státní správy a snížení administrativní zátěže“, programové prohlášení počítá i některými konkrétními změnami.

EET se vrátí od roku 2027

Od roku 2027 by měla být opětovně zavedena elektronická evidence tržeb (EET 2.0), přičemž by měly být zohledněny drobné živnosti a příležitostné přivýdělky, na které se systém vztahovat nebude. Řešení bude postaveno na nejmodernějších systémech a nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé on-line připojení. Podnikatelé budou mít zdarma k dispozici software Finanční správy ČR. Opatření bude svázáno s konkrétními úlevami (například přímá daňová sleva pro evidující OSVČ, zastavení zvyšování odvodů OSVČ, osvobození spropitného, nižší DPH v gastronomii, nižší daň z příjmů právnických osob a podobně), doplňuje se v návrhu.

V rámci kontroly vyvádění zisků z ČR se chce vláda také zaměřit na problematiku cen obvyklých. U nadnárodních firem má být zavedena povinnost mít předem deklarovanou dokumentaci ke způsobu stanovení ceny obvyklé, čímž by se měla omezit možnost provádět účelové manipulace.

Nová koalice chce zavést Digitální daňovou kobru, která s využitím pokročilých analytických nástrojů a umělé inteligence odhalí fiktivní obchody a nezákonné daňové optimalizace.

Některé daně klesnou

Vláda se v programovém prohlášení zaváže, že nebude zvyšovat žádné daně. Nový kabinet chce naopak zastavit zvyšování vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ na letošní úrovni, tedy na 35 % průměrné mzdy. 

Dále by se měla snížit daň z příjmů právnických osob zpátky na 19 % a rovněž by mělo dojít k navrácení daňové slevy na studenta, školkovného i původní podoby slevy na druhého z manželů. Zároveň chce koalice zavést zvýšenou daňovou slevu za 4. a další dítě.

Oddychnout si budou moct zřejmě vinaři, jelikož v prohlášení je uvedeno, že nedojde k zavedení spotřební daně na tiché víno.

Zrušeno by mělo být i zastropování zaměstnaneckých volnočasových benefitů a také inflační koeficient u daně z nemovitých věcí. Dále je v návrhu napsáno, že u léků na předpis bude zavedena 0% DPH, což ale v rozhovoru pro Českou televizi překvapilo pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše.

Snaha o vyšší limit plátcovství DPH, dýška budou bez daně

V oblasti DPH chce nová vláda otevřít na úrovni EU jednání o zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH výrazně nad 2 miliony korun. Zkrátíme lhůtu pro vrácení DPH z nezaplacených faktur ze současných šesti na tři měsíce. Stát nemá právo držet peníze z transakcí, které se nikdy neuskutečnily – podnikatelé nejsou bezúročná pokladna státu, doplňuje se v návrhu prohlášení.

Koalice plánuje také sjednotit DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 %. Dobrovolné spropitné zaměstnancům v gastronomii by mělo být za definovaných podmínek osvobozeno od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a od daně z příjmů. Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců – což zásadně posílí pozici zaměstnanců v gastronomii před úřady, bankami i dalšími institucemi a zrovnoprávní jejich postavení s ostatními zaměstnanci ve službách, podotýká se v návrhu.

Jednotné inkasní místo a jednodušší daňové přiznání

Nová koalice slibuje zřídit jednotné inkasní místo, které sloučí výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění a tím výrazně sníží administrativní zátěž pro podnikatele. Dokončit by se měl dle představ nově plánované vlády také projekt online finančního úřadu, který nabídne jednoduchou a přehlednou daňovou agendu, dostupnou i přes mobilní aplikaci.

Poplatky za POZE a veřejnoprávní média přejdou na stát

Programové prohlášení rovněž počítá s tím, že lidé a firmy nebudou už dále platit poplatek za POZE (podporované zdroje energie), poplatky za tuto složku regulované elektřiny na sebe převezme stát. Nová koalice se vymezuje i proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti, tvrdí se v prohlášení.

Kromě poplatků za POZE chtějí ANO, SPD a Motoristé převést na stát i financování veřejnoprávních médií.

Startupy by měl podpořit nový zákon

Mezi další sliby patří i schválení zákona o podpoře startupů, který bude zahrnovat jednodušší začátek podnikání, úlevy nebo faktickou možnost využívat zaměstnanecké akcie. Má dojít také k vytvoření motivační odpisové politiky pro investory do startupů.

Ostatně obecný přechod z dotační na odpisovou politiku podpory programové prohlášení také obsahuje. Přejdeme postupně z dotační na odpisovou politiku podpory. Zavedeme rychlejší a efektivnější daňové odpisy investic a zjednodušíme odpočty na výzkum a inovace. Zaměříme se na pobídky v postižených regionech a v hospodářsky významně oslabených místech. Zrevidujeme zákon o investičních pobídkách s cílem podpořit lokální podniky, generující přidanou hodnotu, a firmy, které alokují vydělané zdroje zpět do české ekonomiky, dodává se v návrhu.

Dále by mělo se mělo dokončit propojení CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism a k sjednocení hlavní podpůrné činnosti ČEB, EGAP a NRB. Nová koalice také slibuje, že v oblasti řemeslných profesí schválí režim tzv. mistrovských zkoušek.

Dohody se zase nebudou hlásit

Ve spojení se zástupci podnikatelů chce nový kabinet přehodnotit byrokratickou zátěž podnikatelů. V prohlášení se avizuje, že se zruší povinné hlášení zaměstnanců do evidence zdravotního a sociálního pojištění u dohod o provedení práce. U dohod by se měl změnit i limit pro pojistné, jakým způsobem, však není specifikováno. Zrušíme povinné pracovnělékařské prohlídky pro brigádníky, doplňuje se v prohlášení. Povinné prohlídky pro dohodáře v druhé rizikové kategorii prací nicméně již byly zrušeny a není jasné, jestli je bude chtít nová koalice rušit i u rizikových profesí.

Přestože se má snižovat byrokracie, u taxislužeb chce Babišův kabinet nově zavést povinnost prokázat znalost českého jazyka. Sjednotíme požadavky na řidiče taxislužeb a přepravních platforem tak, aby splňovali jasně stanovené profesní a kvalifikační podmínky, zaručující bezpečnou a kvalitní službu pro cestující, píše se v prohlášení.

V neposlední řadě má nová v plánu zatraktivnit daňové odpočty na výzkum a vývoj. Zvýšíme právní jistotu jejich uznatelnosti, například ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Zároveň prodloužíme dobu, po kterou bude možné odpočet uplatnit, aby lépe odpovídal dlouhodobé povaze high-tech projektů. Vytvoříme také motivační programy pro společné projekty s univerzitami a pracovišti Akademie věd ČR, uzavírá návrh programového prohlášení.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech. Vysvětluje, jak legislativa ovlivňuje podnikatele a živnostníky.

