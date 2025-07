CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Jaký je smysl myšlenky CSR?

Stěžejní je právě dobrovolný charakter konání, kdy organizace realizuje celou řadu činností a opatření nad rámec svých zákonných povinností. Ať už se týkají jejích zaměstnanců nebo celé společnosti či životního prostředí. Smyslem myšlenky CSR je systematicky přispívat k celkovému udržitelnému rozvoji. Klade důraz jak na oblast ekonomickou, sociální tak i environmentální.

Gestorem podpory tohoto zodpovědného přístupu k podnikání je u nás od roku 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu. V této souvislosti ministerstvo řídí orgán Radu kvality ČR, která podporuje a koordinuje právě koncept společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného rozvoje v ČR.

Jak se podnikání v duchu CSR projevuje?

Organizace do veškerých svých činností integruje hledisko sociální a ekologické a cílí na svou ekonomickou stabilitu a rozvoj. Dbá na transparentnost svého podnikání. Podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci a obchodními partnery, ať už dodavateli nebo zákazníky. Sociální přístup se projevuje v péči o zaměstnance, ale i ve vztahu k širšímu okolí. Etické jednání je základním kamenem. Firma dobrovolně dbá na to, aby mezi svými zaměstnanci měla i osoby ze znevýhodněných skupin. Ať už se jedná o osoby zdravotně postižené nebo jinak sociálně znevýhodněné, které je třeba začlenit na trh práce.





Dále se účastní sociálně zaměřených projektů nebo je sama organizuje. Cílem je svým podnikáním podpořit sociální rozvoj širší společnosti. Sociální aktivity mohou být zaměřené na různé cílové skupiny. Může se jednat o děti, kdy například pomáhá při budování míst pro trávení jejich volného času (dětská hřiště apod.). Nebo se firmy zaměřují na podporu sociálních služeb v regionu. Příležitostí je bezpočet.

V neposlední řadě pak organizace dbají, aby snižovaly své negativní dopady na životní prostředí. Zaměřují se v tomto směru jednak na svou vlastní podnikatelskou aktivitu, ale environmentální principy zahrnují i do procesu výběru přímých dodavatelů a subdodavatelů. Mnohé firmy investují do ekologických technologií a vytvoření své vlastní ekologické politiky. Podporují ekologicky šetrnou výrobu. Kladou důraz na problematiku používaných obalů nebo jejich množství. Zaměřují se na snižování hluku. Svou snahu v tomto směru mohou projevit také přímými investicemi do zlepšování bezprostředního okolí, například parků, čistoty ulic atd.

Jsou někde vymezena pravidla?

Určitě je dobré si pročíst dostupné informace na webovém portálu Rady kvality ČR. Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti vymezuje mimo jiné norma ISO 26000:2011. Norma se zabývá také metodickými návody principů společenské odpovědnosti zainteresovaných stran a identifikuje základní témata v této oblasti. Nabízí rovněž směrnice pro integraci společensky odpovědného chování do organizace a zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu v oblasti společenské odpovědnosti pro udržitelný rozvoj organizace. Norma je aplikovatelná na všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost či sektor, v němž působí.





Zapojit se do projektu může kdokoli. Jeho morální hodnota spočívá právě v dobrovolnosti.

Využití podporovaného zaměstnávání

Významným sociálním prvkem CSR je zaměstnávání zdravotně postižených osob. Jednou z možností, jak úspěšně začlenit takto znevýhodněné zaměstnance do organizace je využití sociální služby, takzvaného podporovaného zaměstnávání. Ta vám jako zaměstnavateli může významně ulehčit jak počáteční komunikaci se zdravotně postiženými osobami, tak i jejich následné zapracování.

Problematika podporovaného zaměstnávání spadá do oblasti sociálních služeb. Je součástí tzv. sociální rehabilitace. Paragraf 70 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vymezuje sociální rehabilitaci jako soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Do náplně této služby mimo jiné patří i pomoc při uplatňování práv, čímž se v případě podporovaného zaměstnávání myslí právo vydělávat si na živobytí vlastní prací.

Pomoc na cestě k zaměstnavatelům

Specializovaná zařízení sociálních služeb pomáhají lidem se zdravotním postižením najít cestu k zaměstnavatelům, kteří budou ochotni jim dát příležitost, aby ukázali, co dovedou, a kteří také náležitě ocení jejich práci. I hendikepovaní lidé mohou být druhým užiteční, vykonávat pracovní činnost, která má smysl. Vyškolení pracovníci zařízení sociálních služeb pomáhají těmto znevýhodněným lidem najít jejich silné stránky a propojit jejich schopnosti a dovednosti s požadavky firem. Podpoří své klienty při komunikaci s vybraným zaměstnavatelem, která může být zejména na začátku pro obě strany náročná. Doprovázejí klienty na přijímací pohovory, pomáhají s vyjednáváním potřebných podmínek se zaměstnavateli.

Po určitou dobu mohou doprovázet své klienty na vybraná pracoviště, asistovat jim a pomáhat naučit se nové dovednosti potřebné pro výkon získaného zaměstnání. Proces zapracování těchto osob na novém pracovišti je pak mnohem snazší jak pro zaměstnance se zdravotním znevýhodněním, tak i pro zaměstnavatele. Pracovníci zařízení nacvičí s klienty nejen výkon pracovní činnosti, ale i dodržování potřebných pravidel či pracovního režimu tak, aby zaměstnanec byl schopen si své nové pracovní místo udržet.