Drobní živnostníci si budou moct vybrat mezi EET a speciálním paušálem

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Zamyšlená žena
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Drobní podnikatelé si budou moct vybrat, zda povedou EET, nebo místo toho raději zaplatí paušální odvod. Nepůjde ale o paušální daň ve stávající podobě.

Předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura sice do médií tvrdil, že si drobní podnikatelé budou moct vybrat mezi paušální daní a EET, jak však následně opravilo ministerstvo financí, nepůjde o stávající paušální daň, ale o speciální nový paušál. 

Co se dozvíte v článku
  1. EET, nebo paušál? Drobní živnostníci si budou moct vybrat
  2. Jak měla vypadat úleva při první EET
  3. Konkrétní podoba bude zveřejněna příští týden

EET, nebo paušál? Drobní živnostníci si budou moct vybrat

Jak vláda slíbila ve svém programovém prohlášení, od roku 2027 by se měla vrátit EET. O konkrétní podobě a výjimkách jednala na začátku týdne koaliční rada. Po jejím skončení šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura sice prohlásil, že menší podnikatelé si budou moct vybrat, zda zavedou EET, či budou platit paušální daň. Podařilo se nám prosadit výjimku pro malé podnikatele. Bude tam možnost volby, pro toho, kdo bude chtít mít EET, nebo mít dál paušální daň, řekl Okamura s tím, že nechce zvyšovat byrokracii pro drobné podnikatele. Limit obratu, do kterého si půjde vybrat, bude nastavený tak, aby se dotkl nejen příležitostného podnikání, ale i živnostníků na hlavní činnost, dodal Okamura.

Ministerstvo financí však Okamurova slova následně opravilo. Jak uvedl server Seznamzpravy.cz, ministerstvo upřesnilo, že nepůjde o výběr mezi EET a stávající paušální daní. Koaliční rada se dohodla na kompromisním řešení směrem k nejmenším OSVČ, které získají možnost alternativního režimu k EET. Ten však nebude totožný se současnou výhodnou podobou paušální daně, která zůstane výsadou pro evidující poplatníky, vysvětlilo ministerstvo.

Jak měla vypadat úleva při první EET

Také při prvním „běhu“ EET se nakonec schválila výjimka, respektive zvláštní offline režim, pro drobné podnikatele. Měla však začít platit až se spuštěním třetí a čtvrté vlny, ke kterému ale nakonec nedošlo. Zvláštní režim měl vypadat následovně. Aby mohl podnikatel o režim požádat, musel splnit několik podmínek. Pokud nešlo o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který byl poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímal za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, muselo jít o fyzickou osobu, která:

  • nebyla plátcem daně z přidané hodnoty a
  • neprovozovala podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže byl další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a

zároveň nesměla výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesměla přesáhnout 600 000 Kč.

Samotný zvláštní režim pak měl spočívat v tom, že podnikatel, který splnil výše zmíněné podmínky, mohl místo klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedl na finančním úřadu. Účtenky byly zvláštním tiskopisem, který vydává ministerstvo financí. Do speciálního formuláře pak měl podnikatel zaznamenávat údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek (Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu). Každé čtvrtletí pak měl za povinnost tento formulář na finanční úřad.

Konkrétní podoba bude zveřejněna příští týden

Konkrétně podobu obnovené EET by mělo ministerstvo financí představit v příštím týdnu, kdy by mělo také poslat do připomínkového řízení příslušný návrh zákona. 

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

