Důležité lhůty a termíny u invalidního důchodu

Vyřízení invalidního důchodu má svá jasná pravidla, ale také řadu výjimek a prodloužení, se kterými je dobré počítat. Proces se může protáhnout o měsíce a žadatel během něj musí splnit několik povinností.
Jak dlouho se na rozhodnutí čeká
Základní zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o invalidní důchod činí 90 dnů. Tato doba ale není vždy konečná. Pokud je nutné dohledat podklady od zaměstnavatelů, jiných úřadů nebo zahraničních institucí, může se řízení prodloužit o dobu potřebnou k tomuto šetření.
Součástí procesu je i shromažďování zdravotnické dokumentace. Ošetřující lékař žadatele připravuje zprávy o jeho zdravotním stavu, které následně slouží jako podklad pro odborné posouzení.
Posudek o zdravotním stavu rozhoduje
Samotné posouzení invalidity provádí výhradně posudkový lékař Institutu pro posuzování zdravotního stavu při OSSZ. Ten určuje, zda je žadatel invalidní, a případně i stupeň invalidity. Hotový posudek je následně zaslán také samotnému žadateli, obvykle do několika dnů od jeho vypracování.
Pokud ČSSZ vyzve občana k doplňujícím vyšetřením jeho zdravotního stavu, musí je absolvovat.
Kdyby požadovaná vyšetření odmítl podstoupit, může být řízení ve věci žádosti o invalidní důchod přerušeno anebo může být u příjemce invalidního důchodu zastavena výplata invalidního důchodu, uvádí úřad na svém webu.
Námitky, soud a povinnosti vůči ČSSZ
Nesouhlasí-li žadatel s rozhodnutím ČSSZ, může do 30 dnů podat písemné námitky. Ty lze doručit osobně, poštou, datovou schránkou nebo elektronicky s uznávaným podpisem. V rámci námitek je možné požádat i o nové posouzení zdravotního stavu, ideálně s doložením aktuálních lékařských zpráv.
O námitkách ČSSZ rozhoduje zpravidla do 60 dnů, přičemž u složitějších případů se lhůta může prodloužit o dalších 60 dnů. Pokud ani výsledek námitkového řízení občana neuspokojí, může se obrátit na správní soud.
Zároveň platí, že příjemce invalidního důchodu musí ČSSZ do 8 dnů hlásit všechny změny, které mohou mít vliv na důchod nebo jeho výplatu – například změnu adresy či čísla účtu.