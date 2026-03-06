EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Aby totiž drobné OSVČ mohly získat výjimku, musely by si připlatit desítky tisíc korun ročně. Ve skutečnosti se tak výjimka vyplatí hlavně těm, kteří budou chtít tržby krátit. Co dalšího EET 2.0 přinese a v čem všem se liší oproti první verzi, rozebírá nový díl podcastu Teorie bulharské konstanty.
Co se dozvíte v článku
Jak bude lišit EET 2.0 a EET 1.0?
V roce 2027 by se měla spustit EET 2.0. Oproti původní EET dojde k celé řadě změn. V EET 2.0 vznik povinnosti evidovat tržbu nemá určovat forma platby (hotovostní/bezhotovostní), ale charakter podnikatelské činnosti, resp. nastavení interakce se zákazníkem. Podnikatelé tak budou muset evidovat i některé platby kartou či QR platby.
Oproti EET 1.0 naopak nebude povinnost vydávat účtenky. Co se týče údajů, které se budou posílat finanční správě, půjde o obdobná data jako při EET 1.0. Nově se jen nebudou posílat informace týkající se DPH. Stát též plánuje, že podnikatelům nabídne bezplatnou pokladní aplikaci.
Kdo se bude moct EET vyhnout
U EET 2.0 se budou moct evidenci zcela vyhnout některé OSVČ s paušální daní a to díky tzv. systému EET OFF. Podmínky pro využití systému EET OFF mají být následovné:
- účast v 1. pásmu paušální daně,
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Přestože ministerstvo prezentuje, že je režim EET OFF určený pro nejmenší podnikatele, ve skutečnosti se nejmenším podnikatelům nevyplatí. U nejčastějšího 60% paušálu se EET OFF vyplatí až při příjmech na úrovni 950 000 Kč (měsíčně 79 167 Kč). Ve skutečnosti se tak EET OFF vyplatí hlavně OSVČ, které mají vyšší tržby a nechtějí je přiznávat.
Kolik má EET přinést?
Ministerstvo financí očekává, že EET 2.0 přinese ročně 14 až 15 miliard korun. Když ale předchozí vláda EET rušila, odhadovalo ministerstvo při obnovení a spuštění dvou posledních vln přínos jen ve výši 4,2 mld. korun. Při prvním schvalování EET, když ministerstvu financí šéfoval Andrej Babiš, pak ministerstvo tvrdilo, že EET do rozpočtu přinese 17,7 mld. korun.
Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:
