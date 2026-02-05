Elektronická podání budou brzy dočasně omezená

Odstávka začne v pátek 20. února 2026 v 17:00 a potrvá do neděle 22. února 2026 přibližně do 20:00.
Po dobu odstávky nebude k dispozici plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem prostřednictvím APEP/VREP ani ePortálu. To znamená, že elektronické odesílání interaktivních tiskopisů bude možné pouze částečně.
Nebude možné podat elektronické podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování). Současně nebude možné využít ani služby DZDPN a DZNP, které poskytují informace o elektronických neschopenkách a dalších dávkách nemocenského pojištění.
Tyto služby budou po celou dobu odstávky zcela nedostupné, upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení.
Pozor i na datové schránky
Omezení se dotkne také podání zasílaných prostřednictvím datových schránek. Během odstávky nebudou tato podání zpracovávána.
