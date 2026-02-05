Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Elektronická podání budou brzy dočasně omezená

Elektronická podání budou brzy dočasně omezená

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Špatně vidoucí žena u počítače
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
O třetím únorovém víkendu dojde k plánované technické údržbě důležitého systému. Ta dočasně ovlivní dostupnost vybraných elektronických služeb. Co přesně nepůjde a na co si dát pozor?

Odstávka začne v pátek 20. února 2026 v 17:00 a potrvá do neděle 22. února 2026 přibližně do 20:00.

Po dobu odstávky nebude k dispozici plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem prostřednictvím APEP/VREP ani ePortálu. To znamená, že elektronické odesílání interaktivních tiskopisů bude možné pouze částečně.

Valorizační oznámení důchodu se týká více lidí, než si myslíte. Kdo má přístup? Přečtěte si také:

Valorizační oznámení důchodu se týká více lidí, než si myslíte. Kdo má přístup?

Nebude možné podat elektronické podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování). Současně nebude možné využít ani služby DZDPN a DZNP, které poskytují informace o elektronických neschopenkách a dalších dávkách nemocenského pojištění. 

Tyto služby budou po celou dobu odstávky zcela nedostupné, upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení. 

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí Přečtěte si také:

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Pozor i na datové schránky

Omezení se dotkne také podání zasílaných prostřednictvím datových schránek. Během odstávky nebudou tato podání zpracovávána.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Google mění podobu Gemini v Chromu

Konec soukromí jak ho známe?

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).