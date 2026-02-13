Finanční správa opět vyjede do obcí a pomůže s vyplněním přiznání. Kam všude přijede?

Finanční správa opět uskuteční několik stovek výjezdů, aby pomohla poplatníkům s vyplněním daňových přiznání.
Co se dozvíte v článku
- Berní úředníci navštíví 119 obcí
- Elektronické přiznání využívá už většina poplatníků
- Konzultační infolinky a rozšířené úřední hodiny
- Stahujte daňové přiznání za rok 2025
Berní úředníci navštíví 119 obcí
Pracovníci finanční správy vyjedou i letos do obcí pomoci s vyplněním a podáním daňového přiznání k daním z příjmů. V rámci 272 výjezdů napříč republikou navštíví 119 obcí.
K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí, uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy.
Výjezdy začnou na konci února a potrvají až do začátku dubna. Berní úředníci navštíví především místa, kde byla v minulosti zrušena územní pracoviště finančních úřadů. Pracovní úřadů budou připraveni pomoci nejen s vyplněním formuláře daňového přiznání, ale také zodpovědět dotazy a poskytnout potřebné informace. Vyplněné daňové přiznání bude možné na místě také podat. Přehled obcí a také dny, kdy úředníci na místo zavítají, lze nalézt v tomto přehledu.
Elektronické přiznání využívá už většina poplatníků
Finanční správa jinak doporučuje pro podání přiznání využít portál MOJE daně.
Zájem o elektronická podání dlouhodobě roste a tento trend se potvrzuje každý rok. Online vyplnění a podání daňového přiznání je rychlé, bezpečné a praktické – portál provede uživatele celým procesem krok za krokem a pomůže předejít nejčastějším chybám. Přihlásit se lze například pomocí bankovní identity nebo přístupovými údaji do datové schránky, dodává Simona Hornochová.
Konzultační infolinky a rozšířené úřední hodiny
V období podávání daňových přiznání budou na finančních úřadech jednotně nastaveny rozšířené úřední hodiny:
V době od pondělí 23. 3. 2026 do středy 1. 4. 2026:
- • pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00
- • pátek 27. 3. 2026: 8:00 – 14:00
Konzultační infolinky k daním z příjmů budou v provozu ve stejných časech jako rozšířené úřední hodiny. Aktuální seznam všech kontaktů pro telefonické konzultace je uveden na stránkách finanční správy.
Stahujte daňové přiznání za rok 2025
Server Podnikatel.cz nabízí tiskopisy, kterými lze jednoduše splnit daňové povinnosti. Daňové přiznání máme hned v několika verzích.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Pro vedoucí účetnictví
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
Pro více zdrojů příjmů
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů
Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.
Pro zaměstnance
Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR