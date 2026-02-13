Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Finanční správa opět vyjede do obcí a pomůže s vyplněním přiznání. Kam všude přijede?

Finanční správa opět vyjede do obcí a pomůže s vyplněním přiznání. Kam všude přijede?

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Žena, která objímá muže, který ji radí ohledně dokumentu.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Pracovníci finančních úřadů opět vyjedou do obcí, aby poplatníkům pomohli s vyplněním daňových přiznání. Celkem navštíví 119 obcí.

Finanční správa opět uskuteční několik stovek výjezdů, aby pomohla poplatníkům s vyplněním daňových přiznání.

Co se dozvíte v článku
  1. Berní úředníci navštíví 119 obcí
  2. Elektronické přiznání využívá už většina poplatníků
  3. Konzultační infolinky a rozšířené úřední hodiny 
  4. Stahujte daňové přiznání za rok 2025

Berní úředníci navštíví 119 obcí

Pracovníci finanční správy vyjedou i letos do obcí pomoci s vyplněním a podáním daňového přiznání k daním z příjmů. V rámci 272 výjezdů napříč republikou navštíví 119 obcí. K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí, uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy. 

Výjezdy začnou na konci února a potrvají až do začátku dubna. Berní úředníci navštíví především místa, kde byla v minulosti zrušena územní pracoviště finančních úřadů. Pracovní úřadů budou připraveni pomoci nejen s vyplněním formuláře daňového přiznání, ale také zodpovědět dotazy a poskytnout potřebné informace. Vyplněné daňové přiznání bude možné na místě také podat. Přehled obcí a také dny, kdy úředníci na místo zavítají, lze nalézt v tomto přehledu

Daňové šablony ke stažení

Elektronické přiznání využívá už většina poplatníků

Finanční správa jinak doporučuje pro podání přiznání využít portál MOJE daně. Zájem o elektronická podání dlouhodobě roste a tento trend se potvrzuje každý rok. Online vyplnění a podání daňového přiznání je rychlé, bezpečné a praktické – portál provede uživatele celým procesem krok za krokem a pomůže předejít nejčastějším chybám. Přihlásit se lze například pomocí bankovní identity nebo přístupovými údaji do datové schránky, dodává Simona Hornochová. 

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, není to však nutné dělat přes datovku

Konzultační infolinky a rozšířené úřední hodiny 

V období podávání daňových přiznání budou na finančních úřadech jednotně nastaveny rozšířené úřední hodiny: 

V době od pondělí 23. 3. 2026 do středy 1. 4. 2026:

  • • pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00 
  • • pátek 27. 3. 2026: 8:00 – 14:00 

Konzultační infolinky k daním z příjmů budou v provozu ve stejných časech jako rozšířené úřední hodiny. Aktuální seznam všech kontaktů pro telefonické konzultace je uveden na stránkách finanční správy.

Stahujte daňové přiznání za rok 2025

Server Podnikatel.cz nabízí tiskopisy, kterými lze jednoduše splnit daňové povinnosti. Daňové přiznání máme hned v několika verzích. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

