Formuláře, které teď potřebujete: Přiznání k dani z nemovitostí a k dani silniční

Stahujte formuláře k dani z nemovitých věcí, k dani silniční, které jsou nyní potřeba ze všeho nejvíce. K dispozici je ale také aktualizovaný formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby a také právnické osoby.
Aktualizovaný je formulář k vyúčtování daně vybírané srážkou.
Přiznání k dani z nemovitých věcí
Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 2. února 2026. Lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky pak končí 31. května 2025. Stahujte interaktivní formulář, který vyplnění usnadní.
Stahujte Přiznání k dani z nemovitých věcí
Přiznání k dani silniční
Na podání přiznání k dani silniční máte čas také do pondělí 2. února 2026. Server Podnikatel.cz nyní nabízí aktualizovaný formulář přiznání k silniční dani za rok 2025.
Stahujte Přiznání k dani silniční
Kdo musí podat přiznání
Přestože se už nemusí platit silniční daň z vozidel do 12 tun, poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo. Kdo má tak vozidlo, u kterého by bez zohlednění osvobození byla dílčí daň za něj vyšší než 0 Kč, musí přiznání podat.
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
- za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
- za které se uplatňuje sleva na dani nebo
- které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Aktualizované je také daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Primárně je určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů.
Nabízíme také aktuálně formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby, který je určen pro zaměstnání. Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR.
Další aktualizované formuláře
- Výpočtový formulář ročního vypořádacího koeficientu dle § 76
- Žádost o poukázání chybějící částky vyplacených bonusů
- Oznámení o osvobozených příjmech pro rok 2025
- Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2025
- Žádost při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pro rok 2026