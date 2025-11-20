Při jakých příjmech se OSVČ v roce 2026 vyplatí paušální daň a kdy výdajový paušál?

Minimální vyměřovací základ nakonec nevzroste
Konsolidační balíček, který nabyl účinnosti na začátku loňského roku, měl až do roku 2026 zvyšovat každý rok minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění o 5. p. b. až na 40 % průměrné mzdy. Výjimku mají jen začínající OSVČ, kterých se v prvních dvou letech podnikání i nadále týká minimální vyměřovací základ 25 %. Kromě toho se zvýšil i vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, a to z dřívějších 50 % zisku na 55 %.
Původně tak minimální zálohy na sociální pojištění měly u OSVČ hlavních činit 5720 Kč. Nově vzniklá koalice však již do Sněmovny poslala návrh zákona, který pro příští rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Novela tak počítá s tím, že minimální zálohy nakonec budou činit jen 5005 Kč.
Návrh však do konce roku nestihne projít celým legislativním procesem, a proto se v něm stanovuje, že v roce 2026 bude v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, považován za přeplatek, pokud osoba samostatně výdělečně činná o vrácení tohoto rozdílu požádá.
Takto se dosáhne fakticky stavu, jako by navrhovaná úprava byla účinná již od počátku roku 2026. Pokud osoba samostatně výdělečně činná o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 podle § 14 odst. 11 a odst. 12 tohoto zákona (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném), vysvětluje se ve zdůvodnění návrhu.
Zvýší se i zdravotní pojištění
S novou průměrnou mzdou se zvýší i minimální zálohy na zdravotní pojištění. Konkrétně bude minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 činit 3306 Kč a ani novela z dílny nové koalice to nijak nemění.
Jak vzroste paušální daň
Růst minimálních záloh má dopad i do systému paušální daně OSVČ. Paušální daň se od roku 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč – pro rok 2025 jde o 8716 Kč. V druhém pásmu OSVČ nyní hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V roce 2026 měla paušální daň v prvním pásmu původně činit 9984 Kč měsíčně, nakonec ale bude kvůli ponechání minimálního vyměřovacího základu na 35 % „jen“ 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná jako letos, tedy 16 745 Kč v druhém a 27 139 Kč ve třetím. U paušální daně nicméně zůstává otazník, jak přesně budou vypořádány přeplatky do doby nabytí účinnosti novely.
Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň hlavně 40% paušalistům
I příští rok bude každopádně platit, že do příjmů 1 milionu korun se paušální daň výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Výjimkou jsou jen nízkopříjmové OSVČ. U 60% a 80% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje.
Výpočty ukazují, že OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají příjem těsně pod milion, mohou díky paušálnímu odvodu ušetřit skoro 80 tisíc korun ročně.
Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun
U příjmů v rozmezí 1 až 2 miliony korun vydělají na paušální dani především bezdětné OSVČ s 60% paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun a OSVČ s 40% paušálem s příjmy těsně pod 2 miliony korun. Paušální daň se naopak nevyplatí především 80% paušalistům s dětmi. Například OSVČ s 80% paušálem a dvěma dětmi by na paušální dani vždy prodělala. Paušální daň se nevyplatí ani 40% paušalistům s dvěma dětmi a příjmy těsně nad 1 milion korun a nad 1,5 milionu korun.
Ve výpočtech byly počítány OSVČ hlavní, které podnikají déle než dva roky a týká se jich tak zvýšený minimální vyměřovací základ. Výpočty byly aktualizovány pro situaci, kdy minimální vyměřovací základ zůstane na 35 %.
Odvody a paušální daň v roce 2026
OSVČ s 40% paušálem bez dítěte v Kč
OSVČ s 40% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|150 000
|300 000
|450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|0
|14 160
|36 660
|54 660
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|99 732
|113 892
|148 602
|185 874
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-10 212
|3948
|38 658
|75 930
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|68 160
|95 160
|113 160
|131 160
|149 160
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|218 706
|286 764
|332 136
|377 508
|422 880
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|17 766
|85 824
|6468
|51 840
|97 212
OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|150 000
|300 000
|450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–1044 (daňový bonus)
|21 456
|39 456
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|84 528
|98 688
|133 398
|170 670
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-25 416
|-11 256
|23 454
|60 726
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
| 1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|52 956
|79 956
|97 956
|115 956
|133 956
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|203 502
|271 560
|316 932
|362 304
|407 676
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|2562
|70 620
|-8736
|36 636
|82 008
OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|150 000
|300 000
| 450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–23 364 (daňový bonus)
|–864 (daňový bonus)
|17 136
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|62 208
|76 368
|111 078
|148 350
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-47 736
|-33 576
|1134
|38 406
|Roční příjem
| 1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|30 636
|57 636
|75 636
|93 636
|111 636
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|181 182
|249 240
|294 612
|339 984
|385 356
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|-19 758
|48 300
|-31 056
|14 316
|59 688
OSVČ s 60% paušálem bez dítěte v Kč
OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|0
|0
|14 160
|26 160
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|61 028
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|99 732
|99 732
|113 892
|126 860
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-10 212
|-10 212
|3948
|16 916
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|35 160
|53 160
|65 160
|77 160
|89 160
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|145 496
|182 768
|211 144
|241 392
|271 640
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|35 552
|72 824
|10 204
|40 452
|70 700
OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–1044 (daňový bonus)
|10 956
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|61 028
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|84 528
|84 528
|98 688
|111 656
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-25 416
|-25 416
|-11 256
|1712
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|19 956
|37 956
|49 956
|61 956
|73 956
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|130 292
|167 564
|195 940
|226 188
|256 436
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|20 348
|57 620
|-5000
|25 248
|55 496
OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–23 364 (daňový bonus)
|–11 364 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|61 028
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|62 208
|62 208
|76 368
|89 336
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-47 736
|-47 726
|-33 576
|-20 608
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|–2364
|15 636
|27 636
|39 636
|51 636
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|107 972
|145 244
|173 620
|203 868
|234 116
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|-1972
|35 300
|-27 320
|2928
|33 176
OSVČ s 80% paušálem bez dětí v Kč
OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|0
|0
|0
|0
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|99 732
|99 732
|99 732
|99 732
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-10 212
|-10 212
|-10 212
|-10 212
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|2160
|11 160
|17 160
|23 160
|29 160
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkem odvody
|101 892
|110 892
|116 892
|122 892
|128 892
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-8052
|948
|6948
|12 948
|18 948
OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|84 528
|84 528
|84 528
|84 528
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-25 416
|-25 416
|-25 416
|-25 416
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|–13 044
|–4044
|1956
|7956
|13 956
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkem odvody
|86 688
|95 688
|101 688
|107 688
|113 688
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-23 256
|-14 256
|-8256
|-2256
|3744
OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|62 208
|62 208
|62 208
|62 208
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-47 736
|-47 736
|-47 736
|-47 736
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|–35 364
|–26 364
|–20 364
|–14 364
|–8364
|Sociální pojištění
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|60 060
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkem odvody
|64 368
|73 368
|79 368
|85 368
|91 368
|Paušální daň
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|109 944
|Rozdíl pro OSVČ
|-45 576
|-36 576
|-30 576
|-24 576
|-18 576
Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty
V reálu samozřejmě mohou do výpočtu vstoupit i další slevy a odpočty, které poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel. Na druhou stranu, zdaleka ne každá rodina OSVČ o daňové zvýhodnění při paušálním odvodu přichází, jelikož zvýhodnění může uplatňovat druhý z rodičů, který je například v pracovním poměru.
