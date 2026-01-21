Podnikatel.cz  »  Právo  »  Jste OSVČ, za kterou platí zdravotní pojištění stát? Nově už nemusíte platit zálohy

Jste OSVČ, za kterou platí zdravotní pojištění stát? Nově už nemusíte platit zálohy

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Zálohy na zdravotní pojištění nemusí od roku 2026 platit žádné OSVČ, kterých se netýká minimální vyměřovací základ.

OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát (například důchodci či studenti), nemusí nově platit zálohy na pojistné. Týká se to i OSVČ, které začaly podnikat před rokem 2026. I tyto OSVČ mohou přestat zálohy platit.

Co se dozvíte v článku
  1. Jakých OSVČ se netýká minimální vyměřovací základ
  2. Do konce roku 2025 platila odlišná pravidla
  3. Nově nemusí zálohy platit žádné OSVČ bez minimálního vyměřovacího základu
Přehled novinek v odvodech OSVČ v roce 2026: Co se změnilo a co se ještě letos změní? Přečtěte si také:

Přehled novinek v odvodech OSVČ v roce 2026: Co se změnilo a co se ještě letos změní?

Jakých OSVČ se netýká minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ neplatí pro OSVČ:

  • která je současně vedle samostatné výdělečné činnosti zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
  • za kterou je plátcem pojistného stát (studenti, poživatelé starobní důchodu, maminky na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené ad.)
  • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
  • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku,
  • pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. Vyměřovacím základem u těchto osob je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, takže mohou platit i méně, než je stanovené minimum.

Do konce roku 2025 platila odlišná pravidla

Až do konce loňského roku platilo, že OSVČ, za které platil zdravotní pojištění stát, nemusely hradit zálohy jen prvním kalendářním roce své činnosti. Zálohy pro každý další kalendářní rok pak ale již platit musely a jejich výše byla stanovena na základě podaného přehledu OSVČ. OSVČ, které byly zároveň zaměstnanci a podnikání pro ně nebylo hlavním zdrojem příjmů, zálohy na zdravotní pojištění naopak vůbec platit nemusely.

MM26 socky

OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát, nemusí od roku 2026 hradit zálohy Přečtěte si také:

OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát, nemusí od roku 2026 hradit zálohy

Nově nemusí zálohy platit žádné OSVČ bez minimálního vyměřovacího základu

Od roku 2026 se ale pravidla pro placení záloh sjednotila. Zálohy na pojistné, stejně jako je tomu u zaměstnanců, nemusí nově hradit ani OSVČ, za které je plátcem stát, a ani další OSVČ, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Pokud však OSVČ, přestože povinnost nemá, zálohy platit chce, např. z důvodu očekávaného vysokého doplatku pojistného po podání přehledu o daňovém základu, nic tomu nebrání, upřesnila důvodová zpráva.

Změna se netýká jen nových OSVČ, ale i těch, které začaly podnikat před rokem 2026. I tyto OSVČ mohou přestat zálohy platit.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Daň z nemovitých věcí

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).