Jste OSVČ, za kterou platí zdravotní pojištění stát? Nově už nemusíte platit zálohy

OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát (například důchodci či studenti), nemusí nově platit zálohy na pojistné. Týká se to i OSVČ, které začaly podnikat před rokem 2026. I tyto OSVČ mohou přestat zálohy platit.
Co se dozvíte v článku
Jakých OSVČ se netýká minimální vyměřovací základ
Minimální vyměřovací základ neplatí pro OSVČ:
- která je současně vedle samostatné výdělečné činnosti zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
- za kterou je plátcem pojistného stát (studenti, poživatelé starobní důchodu, maminky na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené ad.)
- s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
- která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku,
- pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. Vyměřovacím základem u těchto osob je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, takže mohou platit i méně, než je stanovené minimum.
Do konce roku 2025 platila odlišná pravidla
Až do konce loňského roku platilo, že OSVČ, za které platil zdravotní pojištění stát, nemusely hradit zálohy jen prvním kalendářním roce své činnosti. Zálohy pro každý další kalendářní rok pak ale již platit musely a jejich výše byla stanovena na základě podaného přehledu OSVČ. OSVČ, které byly zároveň zaměstnanci a podnikání pro ně nebylo hlavním zdrojem příjmů, zálohy na zdravotní pojištění naopak vůbec platit nemusely.
Nově nemusí zálohy platit žádné OSVČ bez minimálního vyměřovacího základu
Od roku 2026 se ale pravidla pro placení záloh sjednotila. Zálohy na pojistné, stejně jako je tomu u zaměstnanců, nemusí nově hradit ani OSVČ, za které je plátcem stát, a ani další OSVČ, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Pokud však OSVČ, přestože povinnost nemá, zálohy platit chce, např. z důvodu očekávaného vysokého doplatku pojistného po podání přehledu o daňovém základu, nic tomu nebrání, upřesnila důvodová zpráva.
Změna se netýká jen nových OSVČ, ale i těch, které začaly podnikat před rokem 2026. I tyto OSVČ mohou přestat zálohy platit.
