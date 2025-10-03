Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Na studijní projekty je pak možné získat až 15 tisíc korun měsíčně. O stipendia však nemůže žádat každý umělec.
Co se dozvíte v článku
První výzva na stipendia už byla vyhlášena
Od začátku letošního července lze už podávat žádosti o status umělce. Kdo status získá, bude moct v listopadu zažádat o příspěvek na tvůrčí nebo studijní činnost, tzv. stipendia. Ministerstvo kultury už vypsalo první výzvu, na jejímž základě lze žádat o stipendia. Žádosti lze podávat od 3. 11. 2025 (13.00 hod.) do 5. 12. 2025 (15.00 hod.).
Příspěvek může být žadateli poskytnut buďto čistě na tvůrčí či studijní činnost, nebo i na částečnou úhradu materiálových nákladů, pokud jsou nezbytné pro realizaci projektu. Při rozhodování o výši příspěvku na tvůrčí či studijní činnost se bude přihlížet k této kategorizaci:
Individuální tvůrčí projekty:
- dílo většího rozsahu (souhrnná podpora: 60–90 tisíc Kč)
- dílo středního rozsahu, standardní výstup (souhrnná podpora: 30–60 tisíc Kč)
- dílo menšího rozsahu, dílčí projekt (souhrnná podpora: do 30 tisíc Kč)
Individuální studijní projekty:
- absolvování vzdělávacího projektu či stáže v zahraničí (podpora: 10–15 tisíc Kč za měsíc)
- absolvování vzdělávacího projektu či stáže v ČR (podpora: 5–8 tisíc Kč za měsíc)
Na co lze příspěvek poskytnout
Výsledkem tvůrčí činnosti musí být vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl. Výsledkem projektu, na nějž je požadováno tvůrčí stipendium, může být například literární text, soubor obrazů či uměleckých fotografií, scénář, partitura hudební skladby. Tvůrčí stipendium není poskytováno na projekty, jejichž výstupem je umělecký výkon nebo odborné dílo. Po ukončení realizace projektu je příjemce tvůrčího stipendia povinen předložit ministerstvu, společně se závěrečnou zprávou, dokumentaci vytvořeného uměleckého díla (rukopis, fotodokumentaci vytvořeného díla).
Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely, tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti. Výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla. Povinnou přílohou žádosti o studijní stipendium musí být nabídka a podmínky pracoviště, na němž se má studijní pobyt uskutečnit. Po ukončení realizace projektu příjemce předloží ministerstvu, spolu se závěrečnou zprávou, potvrzení cílové instituce o absolvování studijního pobytu.
Jaké podmínky musí žadatel splnit
Základní podmínkou je mít osvědčení o zápisu do Registru umělců (status umělce); Kdo podá žádost o zápis do registru až během října, nemá podle ministerstva kultury jisté, že mu bude osvědčení včas vydáno, aby mohl v první výzvě požádat o stipendium.
Umělci, kteří podají žádost o zápis do registru později, a kterým tedy bude i později vydáno osvědčení o zápisu, se budou moci přihlásit do některé z dalších výzev stipendijního programu, například v březnu 2026, ujišťuje ve výzvě ministerstvo
Další podmínky:
- žadatel musí být občan České republiky nebo mít v České republice trvalý pobyt;
- žadatel nesmí být v den podání žádosti o stipendium žákem střední školy nebo konzervatoře nebo studentem prezenčního nebo denního studia vyšší odborné nebo vysoké školy, přičemž toto vyloučení se týká i studia doktorského studijního programu v prezenční formě (studium v kombinované či distanční formě není překážkou podání žádosti o stipendium);
- žadatel nesmí být ke dni podání žádosti o stipendium v pracovněprávním vztahu v rozsahu přesahujícím 20 hodin týdně (dokládá se uvedením údajů o aktuálních pracovně-právních vztazích a čestným prohlášením);
- výše žadatelových příjmů z výkonu činnosti umělce tvoří alespoň polovinu výše jeho celkových příjmů před zdaněním za posledních 24 měsíců předcházejících dni, ve kterém byla podána žádost o poskytnutí stipendia, a zároveň jeho výše příjmů z výkonu činnosti umělce nepřesáhla v průměru výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku podání žádosti o stipendium (jedná se o částku 45 107 Kč).
Jak žádost podat
Žádost musí být podána prostřednictvím Dotačního portálu ministerstva kultury (DPMK), do kterého se žadatelé přihlašují prostřednictvím webového portálu. Pro přístup do DPMK je vždy potřeba e-identita konkrétní fyzické osoby a funkční e-mailová schránka, na kterou budou z dotačního portálu zasílány automatické notifikace. Jedna fyzická osoba může být v DPMK spojena pouze s jednou e-mailovou adresou.
Žádost může podat jen k tomu oprávněný uživatel (tj. žadatel osobně, který bude v případě přidělení stipendia také realizátorem projektu).
Co k žádosti přiložit
K žádosti je nutné přiložit řadu příloh, konkrétně jde o
- podrobný popis projektu (jasná formulace obsahu a cíle, časový harmonogram, předpokládané výsledky, jejich uplatnění a forma zveřejnění),
- přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti žadatele ve vztahu k zaměření projektu (je vhodné připojit odborné doporučení; vítána jsou také portfolia, obrazové dokumentace, hudební či literární ukázky, recenze, odkazy na webové stránky apod.). Celkový rozsah příloh by neměl přesáhnout 20 stránek textu (včetně obrazových příloh), v případě elektronických dokumentů 7 MB; audio- a videozáznamy předkládejte ve formátech mp3 v přiměřeném rozsahu (cca 20–30 minut záznamu), případně ve formě internetových odkazů.
- povinnou přílohou žádostí o studijní stipendium a žádostí o tvůrčí stipendium obsahující požadavek na úhradu materiálových nákladů je podrobný rozpočet projektu,
- povinnou přílohou žádostí o studijní stipendium je popis nabídky a podmínek pracoviště, na němž se má studijní pobyt uskutečnit. Nejpozději před případným podpisem smlouvy o poskytnutí stipendia je třeba předložit potvrzení cílového pracoviště o přijetí ke studijnímu pobytu.
- čestné prohlášení, že žadatel podal žádost v souladu s vyhlašovacími podmínkami výzvy, že splňuje definici oprávněného žadatele, že všechny informace a údaje uvedené v žádosti včetně příloh jsou správné, pravdivé a úplné a že nemá žádné splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům územních samosprávných celků ani splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
O stipendiích rozhodne komise
To, že splníte výše zmíněné podmínky, však ještě neznamená, že stipendium získáte. O přidělení stipendií a jejich výši totiž rozhodne stipendijní programová rada podle následujících kritérií:
- kvalita návrhu projektu (jasné vymezení předmětu, cíle a výsledků projektu, realizovatelnost věcného a časového řešení), 1 až 30 bodů,
- význam projektu (role projektu v kontextu dosavadní činnosti žadatele a jeho dalšího směřování, přínos pro daný umělecký obor), 1 až 20 bodů,
- odbornost žadatele (dosavadní výsledky jeho činnosti ve vztahu k zaměření projektu), 1 až 30 bodů,
- náklady projektu (přiměřenost požadované výše stipendia s ohledem na rozsah a charakter tvůrčího činnosti, zohlednění podmínek konkrétního studijního pobytu), 1 až 20 bodů,
O každé žádosti zařazené do výběrového řízení bude na zasedání stipendijní rady vedena samostatná rozprava, členové rady všechny žádosti individuálně a anonymně bodově ohodnotí. Na základě bodového hodnocení bude sestaveno výsledné pořadí. Nejlépe umístěným žádostem (žádostem s nejvyšším průměrným počtem bodů) bude při společné diskusi radou navržena doporučená výše stipendia s přihlédnutím ke kategorizaci uvedené výše.
Maximálně lze dosáhnout 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přidělení stipendia je 50 bodů. Výsledné seznamy žádostí doporučených k podpoře, včetně návrhu výše stipendia, budou předloženy ke schválení ministrovi kultury. Na stipendium není právní nárok a ministerstvo není povinno zdůvodnit své rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadovaného stipendia, uzavírá ve výzvě ministerstvo.